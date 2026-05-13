Bodrum'da Çifte Cinayete Müebbet Cezası

13.05.2026 23:10
Muğla'nın Bodrum ilçesinde Andrej Kuslevic, eski eşi ve kızını öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet aldı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, eski eşi Rusya uyruklu Irina Dvizova (42) ile kızı Dayana Dvizova'yı (15) öldürüp, sarp araziye attığı gerekçesiyle yargılanan Andrej Kuslevic (49), tasarlayarak öldürme suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırtıldı.

Bodrum'da gayrimenkul alım-satım işiyle uğraşan Irina Dvizova ile kızı Dayana'ya 23 Kasım 2023'te ulaşamayan yakınları, Konacık Mahallesi'ndeki evlerine gitti. Açan olmayınca kapıyı kırarak içeri giren yakınları, koltukta anne-kıza ait olduğunu düşündükleri kan lekesi gördü. Yakınlarının ihbarıyla Bodrum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, anne-kızı bulmak için çalışma başlattı. Ekipler, bölgedeki kamera kayıtlarını inceledi. Adresin önünde tespit edilen bir aracın izini takip eden polis, aramayı İçmeler mevkisinde Tavşanburnu yolu civarında yoğunlaştırdı. 28 Kasım 2023'te saat 16.00 sıralarında yol kenarındaki dik yamaçta, Irina Dvizova ile kızı Dayana'nın 3 metre arayla çarşafa sarılmış cansız bedenleri bulundu. Savcının incelemesinin ardından cansız bedenler, Bodrum Devlet Hastanesi'ne, oradan da Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Cinayeti, Irina Dvizova'nın eski eşi Andrej Kuslevic'in işlediği belirlendi. Kuslevic'in, olayın ardından küçük erkek çocuğunu da yanına alıp Litvanya'ya kaçtığı tespit edildi.

YARDIM KAMPANYASI BAŞLATILDI

Maddi durumları iyi olmayan, Irina Dvizova'nın 3 çocuğundan en büyüğü olan David Dvizova ve diğer yakınları, annesi ve kardeşinin cenazelerinin alınıp ülkelerine götürülebilmesi için Rusya'da yardım kampanyası başlattı. Dvizova, toplanan yardımların ardından beraberindeki yakınlarıyla Rusya'dan uçakla 13 Aralık 2023'te Muğla'ya geldi. David Dvizova, Adli Tıp Kurumu'ndaki resmi işlemlerin ardından teslim aldığı annesi ve kız kardeşinin cenazelerini, Antalya Havalimanı'na özel cenaze aracı ile götürdü.

VELAYET ANLAŞMAZLIĞI

Soruşturma aşamasında polis tarafından yapılan incelemelerde, Andrej Kuslevic'in eve kendisine ait otomobille geldiği, cinayetin ardından olay yerinde yaklaşık 4,5 saat kaldığı ve bu süre içerisinde evi temizlediği ortaya çıktı. Kuslevic'in daha sonra cesetleri çarşafa sardığı, Irina Dvizova'ya ait otomobilin bagajına koyduğu ve ardından oğlunu da yanına alarak Dvizova'nın otomobiliyle saat 03.50 sıralarında bir otele gittiği belirlendi. Yaklaşık 20 dakika sonra otelden ayrılan Andrej Kuslevic'in, cesetleri yol kenarındaki uçuruma attığı ve ardından yeniden otele döndüğü tespit edildi. Ayrıca, Dvizova ile Kuslevic arasında 5 yaşındaki oğullarının velayeti nedeniyle anlaşmazlıklar bulunduğu belirtildi.

Öte yandan, Irina Dvizova'nın başı, kulağı ve omzuna olmak üzere 3 merminin, kızı Dayana Dvizova'ya ise boyun ve göğüs bölgesinden 2 merminin isabet ettiği ortaya çıktı.

ALMANYA'DA YAKALANDI

Hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarılan Andrej Kuslevic, Almanya'da yakalanıp tutuklandı. Olayla ilgili bir de sürpriz tanık çıktı. Tanığın savcılıktaki ifadesinde, Kuslevic'in daha önce de eski eşinin evine baskın yaptığı ve bu nedenle hakkında 3 kez uzaklaştırma kararı çıkarıldığını söylediği belirtildi. Tanık, ifadesinde, olay anını görmediğini ancak evde halı üzerinde çamur izleri ile koltukta kan lekeleri gördüğünü de söylediği bildirildi.

TÜRKİYE'YE İADE EDİLDİ

Andrej Kuslevic hakkında Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Çocuğu veya beden ya da ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi tasarlayarak öldürme' ve 'Boşandığı eşi kasten öldürme' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianame Bodrum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Kuslevic, 6 Şubat'ta Türkiye'ye getirilip, iade edildi ve İstanbul Havalimanı'nda tutuklandı.

KARAR ÇIKTI, SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Tutuklu sanık Andrej Kuslevic bugün 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşmaya Kuslevic'in yanı sıra avukatlar katıldı. Savcılık mütalaasını açıklarken mütalaaya ilişkin tercüman aracılığıyla savunma yapan Andrej Kuslevic, "Savcının karartı gibi dediği kişi ben değilim. Otelde olduğumu kabul ediyorum. Bana izlettiğiniz videolarda ben kendimi göremedim. Ceza ve suçlamaları kabul etmiyorum, itiraz ediyorum. Suçsuz olduğumu ispatlamaya çalıştım, bu yüzden sadece adil bir kararın verilmesini istiyorum. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum" dedi. Karar için mahkemece kısa bir ara verildi. Mahkeme Kuslevic hakkında indirim uygulamadan 'Boşandığı eşe karşı ve çocuğu veya beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiye karşı tasarlayarak öldürme' suçundan 2 kere ağırlaştırmış müebbet hapis cezası verdi.

'KARARA İTİRAZ EDECEĞİZ'

Karara itiraz edeceklerini söyleyen Kuslevic'in avukatı Ebru Çınar Kuvvet, "Müvekkil hakkında 2 kere ağırlaştırılmış hapis cezası hükmü verildi biz bu karara itiraz edeceğiz. Dosya kapsamında eksik deliller olduğunu ve sadece varsayımlarla hüküm verildiği açıktır. Irina Dvizova ve kızı Dayana Dvizova'nı ölüm tarihi, ölüm belgesi, otopsi tutanağı ile defin ruhsatında sabittir. Anne kızın ölüm tarihi 28 Kasım 2023 tarihinde saat 16.00'dadır. O tarihte müvekkilim Andrej Kuslevic, oğluyla birlikte 24 Kasım 2023 tarihinde Ankara'dan çıkış yaptığı açıktır" dedi.

Haber - Kamera: Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla),

Kaynak: DHA

