Bodrum'daki silahlı saldırıda beraat eden sanığa Yargıtay bozmasıyla müebbet hapis - Son Dakika
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Bodrum'daki silahlı saldırıda beraat eden sanığa Yargıtay bozmasıyla müebbet hapis

Bodrum\'daki silahlı saldırıda beraat eden sanığa Yargıtay bozmasıyla müebbet hapis
10.06.2026 15:07
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2021 yılında silah kaçakçılığı operasyonu sırasında polis memuru Ercan Yangöz'ü şehit eden saldırıyla ilgili davada, ilk kararda beraat eden Efe Özturan, Yargıtay'ın bozma kararı sonrası yeniden yargılandı ve müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Aile avukatı karardan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde silah kaçakçılığı yaptıkları ileri sürülen şüphelilere yönelik operasyonda polis memuru Ercan Yangöz'ün (26) şehit olduğu, 2 polisin de yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin görülen davada mahkemenin beraat kararı verdiği tutuksuz sanık Efe Özturan, Yargıtay'ın bozma kararı sonrası yeniden yapılan yargılamada bu kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 6 kişinin suç örgütlerine silah satmak için Bodrum'da olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, 16 Haziran 2021 tarihinde, motosikletlerle şüphelilerin otomobilini takibe aldı. Otomobilden açılan ateşle Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'nde görevli polis memurları Ercan Yangöz, Abdülkadir Doğan (30) ve Sezgin Can Gürsoy yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 6 yıllık polis memuru Ercan Yangöz, şehit oldu. Çeteye yönelik operasyonda Yangöz'ü şehit eden Fatih Özturan'ın da aralarında bulunduğu 19 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerden 12'si tutuklandı.

MAHKEME MÜEBBET HAPİS CEZASI VERDİ

Soruşturma kapsamında Fatih Özturan hakkında 'Kasten öldürme' ve 'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 40 yıla kadar hapis, oğlu Efe Özturan hakkında ise aynı suçlara yardım ettiği gerekçesiyle 40 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Davanın 3'üncü duruşmasında savcı, mütalaasını açıklayıp, her iki sanığa da ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmasını istedi. 27 Eylül 2022'de görülen karar duruşmasında; mahkeme heyeti, Fatih Özturan'ın, Ercan Yangöz'ü şehit etmekten müebbet, polis memuru Abdülkadir Doğan'ı yaralamaktan da 10 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına, oğlu Efe Özturan'ın ise beraatine karar verdi.

İSTİNAF KARARI BOZDU

Şehit polis memuru Ercan Yangöz'ün avukatları, karara itiraz ederek istinafa başvuru yaptı. 2 Mayıs 2023'te İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'nde görülen davada Fatih Özturan'ın, Ercan Yangöz'ü şehit etmekten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına, polis memuru Abdülkadir Doğan'ı yaralamaktan 15 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Oğlu Efe Özturan'ın beraat kararı değişmedi.

MÜEBBET HAPİS CEZASI ALDI

Efe Özturan hakkında İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından verilen beraat kararının ardından aile avukatları, dosyayı Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay'ın yaptığı inceleme sonucunda karar bozuldu ve Efe Özturan'ın yeniden yargılanmasına hükmedildi. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nde dün davanın ikinci duruşması görüldü. Duruşmaya; tutuksuz sanık Efe Özturan SEGBİS aracılığıyla katıldı; taraf avukatları ise salonda hazır bulundu. Avukatların savunmaları, ailenin beyanları ve sanık savunmasının ardından Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mahkeme heyeti, sanık Efe Özturan'ın müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

'KARARDAN ÇOK MEMNUNUZ'

Ailenin avukatı Tuğba Özden, "Yargıtay incelemesinde sanık Efe Özturan'ın beraat kararının bozularak faillikten yargılamasını yapılması noktasında değerlendirme yapılmıştır. 12 Mayıs'ta gerçekleşen ilk duruşmada sanık hazır olmadığından savunması alınamamış ve savcılık makamınca beraat kararında direnilmesi yönünde mütalaa okunmuştur. 9 Haziran'da yapılan ikinci duruşmada sanığın savunması alınmış ve heyet, Yargıtay kararına uyulacağı yönünde değerlendirme yaparak yeniden taraflara beyan ve savunmalarını bildirmeleri istenmiştir. Sonuç olarak sayın heyetçe neticeten oy birliği ile sanık Efe Özturan'ın müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına ve hükümle birlikte tutuklanmasına karar verildi. Biz verilen bu karardan ve şehit ailemizin vicdanen daha huzurlu hissettiğine şahitlik ettiğimiz için çok memnunuz" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bodrum'daki silahlı saldırıda beraat eden sanığa Yargıtay bozmasıyla müebbet hapis - Son Dakika

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