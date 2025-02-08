Bodrum Mandalini İstanbul\'da tanıtıldı; Devrim Erbil\'in özel eseri de sergilendi

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PERNOD Ricard Türkiye, türü tükenme tehdidi altında olan, Türkiye'nin coğrafi işaretli ürünü Bodrum Mandalini'nin kullanım alanlarının ve ekonomik değerinin arttırılması, bölgeye katma değer sağlanması, bahçelerin korunması ile yerel tarımsal ve ekonomik döngünün geliştirilmesi amacıyla hayata geçirdiği 'Bodrum Yeşili' sosyal sorumluluk projesi kapsamında İstanbul'da 'Bodrum Mandalini Zirvesi'ni düzenledi. Ressam Devrim Erbil'in canlı yayınla katıldığı etkinlikte, sanatçı ve küratör Renk Erbil ile zirveye özel olarak hazırladıkları 'Bodrum'un Turuncu Düşleri' isimli eseri de sergilendi.

Şirketlerle çalışarak mandalinin kullanımının artmasını hedeflediklerini söyleyen Pernod Ricard Afrika ve Orta Doğu CEO'su Selçuk Tümay, "Bodrum Mandalini'nin tanıtılması için şirketlerin destek vermesini istiyoruz. Eski Bodrum Mandalini rakamlarına dönmek belki mümkün değil ama biz bu rakamın, önümüzdeki 2 yılda ikiye katlanmasını amaçlıyoruz. Bu amaçla da bugün herkese bir çağrıda bulunacağız. Değerli paydaşlarımızdan, işletme sahiplerimize herkesin ülkemizin önemli turizm beldesinden gelen tarım ürünümüze sahip çıkmasını bekliyoruz" dedi.

Coğrafi işaretli Bodrum Mandalini'nin geniş kitlelere ulaşmasını ve bilinirliğinin artmasını sağlamak amacıyla, Pernod Ricard Türkiye'nin, mandalin üreticilerini; turizm, gastronomi, iş, kültür ve sanat dünyasıyla buluşturduğu zirvede, Bodrum Mandalini'nin tarihi, bugünü ve geleceği kapsamlı bir şekilde ele alındı. Ürünün kullanım alanları, işletmeler açısından değeri, renk, koku ve tat özellikleri de zirvede tartışılan konu başlıkları arasında yer aldı. Gerçekleşen zirveye; Bodrum Belediye Başkan Vekili Hüseyin Cem Köylü, TÜRYİD Başkanı Kaya Demirer, The Marmara Group COO'su Ata Eremsoy, Next Akademi Kurucusu Levent Erden, gastronomi uzmanı Oğul Türkkan, MSA Kurucu ortağı Sitare Baras, BODTO Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Serttaş, Bodrum Yadigarı Kurucusu Erman Aras, Turunçgil Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Demirağ, TARKO Başkanı Cesur Öncel, Bodrum Kadın Kooperatifi Başkanı Sevil Arslan Erol, Bodrum Kent Konseyi Üyesi Fidel Berber katıldı.

Zirvede, Ressam Devrim Erbil ile sanatçı ve küratör Renk Erbil'in 'Bodrum Mandalini Zirve'sine özel olarak hazırladıkları 'Bodrum'un Turuncu Düşleri' isimli eseri sergilendi. Devrim Erbil'in özgün fırça darbeleriyle hayat bulan Bodrum Yat Limanı tablosunun, Renk Erbil'in soyut dokunuşlarıyla ışıklı bir enstalasyon çalışmasına dönüştüğü eser, Bodrum'un simgelerinden mandalinaya adanarak hazırlandı. Eser, Bodrum'un eşsiz güzelliğini ve kültürel mirasını sanat aracılığıyla vurguluyor.

'SON 10 YILDA MANDALİN TARLALARI ÇOK CİDDİ ORANDA YOK OLDU'

Düzenlenen zirvede konuşan Pernod Ricard Afrika ve Orta Doğu CEO'su Selçuk Tümay, "3 yıl önce Bodrum Mandalini ile ilgili bir çalışma yaptık. Bodrum gibi gözde olan bir beldemizde, çok önemli bir tarım ürününün hem üretiminde hem de tüketiminde düşüş olduğunu fark ettik. Bunun üzerine 'Bodrum Yeşili' projesini geliştirdik. Bodrum Mandalini'ni yeniden ekonomiye kazandırmak ve kullanımını artırmak üzere bir proje başlattık. Bugün de bu projenin devamı olarak 'Bodrum Mandalini Zirvesi'ni gerçekleştirdik. Son 10 yılda mandalin tarlalarının çok ciddi oranda yok olduğunu ve hatta inşaata dönüştüğünü görüyoruz. Ekonomik değeri de gittikçe düştüğünden, tarlaların inşaata dönüşmesi hızlandı. Biz, mandalinin kullanımı ve ekonomik değerini arttırarak, yeniden eski günlerine dönmesini amaçlıyoruz. Ayrıca üretimini arttırarak, tarıma da olmak istiyoruz" dedi.

'BODRUM MANDALİNİ'NİN KULLANIMININ ARTMASI İÇİN PROJEYE DESTEK VERİLMELİ'

Zirvede katılıcımlar ile Bodrum Mandalini'nin üretimini ve tüketimini arttırmak üzere bir beyin fırtınası gerçekleştireceklerini söyleyen Tümay, 'Şirket olarak tüm paydaşlardan beklentimiz; Bodrum Mandalini için bir taahhütte bulunmaları ve geliştirilecek projelerle kullanımının artmasına destek vermeleri. Bugün bu farkındalığı yaratmak istiyoruz. 600 bin tonlardan 50-60 bin tona düşen bir mandalin üretiminden bahsediyoruz. Eski rakamlara dönmek belki mümkün değil ama biz bu rakamın, önümüzdeki iki yılda ikiye katlanmasını hedefliyoruz. Bu amaçla da bugün herkese bir çağrıda bulunacağız. Hem değerli paydaşlarımızdan hem de işletme sahiplerimizden, ülkemizin önemli turizm beldesinden gelen tarım ürünümüze sahip çıkmasını bekliyoruz. Barmen arkadaşlardan da Bodrum Mandalini'nin kullanımının arttırılması ile ilgili projeye destek vererek, sahiplenmelerini rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

'ÜLKEMİZ İÇİN ÇOK DEĞERLİ BİR ÜRÜN VE BİRÇOK ALANDA KULLANILABİLİR'

Pernod Ricard Türkiye Hukuk, Kurumsal İletişim ve Dış İlişkiler Direktörü Zümrüt Yezdani Kedik ise "Bodrum mavisi ile ünlü olduğu kadar yeşiliyle de ünlü. Bodrum Mandalini'nin yeşil hali Bodrum'un coğrafi işaretli tek ürünü. Bu çok değerli ürünün ne yazık ki bugün yok olma tehlikesi bulunuyor. Artık çok az mandalin bahçesi kaldı. Biz bugün bu nedenle üreticiler ve alıcıları, arz ve talebi birleştirdiğimiz bir zirve düzenlemek istedik. Bodrum Mandalini'nin kullanım alanına yönelik farkındalık yaratmak ve daha fazla tanıtmak istiyoruz. Ülkemiz için çok değerli bir ürün ve birçok alanda kullanılabilir. Yemekten, içeceğe, gastronomiden, kozmetiğe farklı alanlarda yer alabiliyor. İşte bu nedenle de farkındalık yaratmak istiyoruz. Bu zirveyle Bodrum Mandalini'nin daha fazla tanıtılacağını düşünüyoruz. Yüzde yüz sürdürülebilir bir ürün, kabuğundan, çekirdeğine ve posasına her şekilde kullanılıyor" diye konuştu.

'BODRUM MANDALİNİNİ KÜLTÜREL BİR DEĞER OLARAK GÖRÜYORUZ'

Türkiye'nin bir tarım ülkesi olduğunu ve Bodrum Mandalini'ni sadece bir tarım ürünü olarak görmediklerini belirten Kedik, "Yalnızca bir meyve olarak da görmüyoruz. Bodrum Mandalini'ni kültürel bir değer olarak görüyoruz. Bu kültürel değeri tüm Türkiye'ye tanıtmayı amaçlıyoruz. Tüketicilerimiz ve işletmecilerimiz daha fazla görsün ve kullansın istiyoruz. 'Bodrum Yeşili' projemiz kapsamında birçok etkinlik gerçekleştirdik. Bu da projemizin önemli bacaklarından birisiydi. Bu zirvede tüm sektörü bir araya getirdiğimiz için çok mutluyuz. Bugün zirvede, Bodrum Mandalini'nin tarihi, bugünü ve yarını konuşulacak. Neler yapabilirizi ve çiftçilerin sorunlarını konuşacağız. Ayrıca işletmecilerin gözünden Bodrum Mandalini'nin kullanım alanlarını konuşacağız. Tat, koku ve görsellik açısından bir oturumumuz olacak. Bodrum Mandalini kültürel bir ürün olmasının yanında sanata da ilham veriyor. Çok şanslıyız ki değerli ressamımız Devrim Erbil ve değerli sanatçımız Renk Erbil projemiz için bir eser meydana getirdiler. 'Bodrum'un Turuncu Düşleri' adlı eseri zirvede sergileniyor. Eserin, Bodrum Mandalini'nin farkındalığının arttırılması ve tanıtılması adına çok büyük bir zenginlik olduğunu düşünüyoruz" dedi.