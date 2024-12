Bu Hafta Dünyada Sanat Etkinlikleri

Güncel

Dünyanın çeşitli şehirlerinde bu hafta, film festivallerinden sanat fuarlarına, geniş bir yelpazede birbirinden farklı etkinlikler gerçekleştirilecek.

"Back to the Future" müzikali 12-16 Aralık arasında İngiltere'nin başkenti Londra'da Adelphi Theatre'da sahnelenecek.

Eğlenceli ve etkileşimli "Antoine de Saint Exupery - Küçük Prens" sergisi, 4 Mayıs 2025'e kadar Strazburg Sergi Merkezi'nde görülebilecek.

Konserler

İngiliz müzisyen Paul McCartney, 14-15 Aralık'ta İngiltere'nin Manchester şehrinde, 18-19 Aralık'ta Londra'da konser verecek.

Sanatçı Andre Rieu 14 ve 22 Aralık'ta Hollanda'nın Maastricht kentinde, The Script ise yarın İtalya Milan'da müzikseverlerle buluşacak.

ABD'li heavy metal grubu Slipknot, 12 Aralık'ta Fransa'nın başkenti Paris'te, 14 Aralık'ta İngiltere'nin Leeds, 15 Aralık'ta İskoçya'nın Glasgow, 17 Aralık'ta ise İngiltere'nin Manchester şehrinde konser verecek.

Azerbaycanlı şarkıcı Emin, 13 Aralık'ta Haydar Aliyev Sarayı sahnesinde kış konseri gerçekleştirecek.

Mor ve Ötesi grubu, 14 Aralık'ta Azerbaycan Devlet Oda Orkestrası eşliğinde Bakü Kongre Merkezi'nde sahneye çıkacak.

Şarkıcı Sarah Blasko, "I Just Need to Conquer This Mountain" albümünün tanıtım programı kapsamında 12-13 Aralık'ta Avustralya'nın Adelaide şehrinde hayranlarıyla buluşacak.

Home Alone in Concert, 14 Aralık'ta Kanada'nın Edmonton şehrinde bulunan Northern Alberta Jubilee Auditorium'da müzikseverlerin beğenisine sunulacak.

Fazıl Say, yarın İtalya'nın Milano şehrindeki Conservatorio di Milano'da, 15 Aralık'ta Almanya'nın Köln şehrinde bulunan Kölner Philharmonie'de, 17 Aralık'ta ise İtalya Torino'daki Centro Congressi Lingotto'da konser verecek.

ABD'de vizyona girecek filmler

ABD sinemalarında 12 Aralık'ta "Kraven the Hunter" ve "I am the Immaculate Conception" filmleri sinema salonlarında izleyiciyle buluşacak.

Ayrıca yönetmenliğini Kenji Kamiyama'nın üstlendiği "The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim", Tim Fehlbaum'un "September 5", Tel Ganesan'ın "Trap City" filmleri de 13 Aralık'ta beyazperdede olacak.