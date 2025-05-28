Bugün Siyasi Ziyaretler ve Etkinlikler - Son Dakika
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Bugün Siyasi Ziyaretler ve Etkinlikler

28.05.2025 00:10
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Bugün TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve parti liderlerinin önemli ziyaretleri var.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi partisinin TBMM Grubu'ndaki makamında ziyaret edecek.

(TBMM/13.00)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "18. Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Konferansı"na katılacak.

(İstanbul/11.45)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan isimlerden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edecek, eski İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe'nin nikah törenine katılacak, Esenler'de "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde konuşacak.

(İstanbul/13.00/20.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Samsun Valiliğini ziyaret edecek, Samsun AK Parti Teşkilat Buluşması ile Tazelenme Üniversitesi Mezuniyet Töreni'ne katılacak, Sinop Valiliğine ziyarette bulunacak, Sinop AK Parti Teşkilat Buluşması'na iştirak edecek.

(Samsun/10.15/10.50/Sinop/14.00/15.15/16.15)

2- TBMM'den

Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

Adalet Komisyonunda, Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi Meclis Grup Toplantısı düzenlenecek.

(TBMM/14.00/14.30/10.30/09.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ortaokul ve Lise Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları Ödül Töreni'ne katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayı ekonomik güven endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırılar ve yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Uluslararası Sezai Karakoç Sempozyumu'na katılacak.

(Ankara/10.00)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ay-yıldızlı ekibin ABD ve Meksika ile oynayacağı özel maçlara ilişkin TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/16.00)

2- UEFA Konferans Ligi final karşılaşması, İspanya'nın Real Betis ile İngiltere'nin Chelsea ekipleri arasında Polonya'da oynanacak.

(Wroclaw/22.00)

3- Türkiye Basketbol Federasyonu ile Mövenpick Hotel İstanbul Marmara Sea arasındaki kadın basketbol milli takımlar sponsorluğunun imza töreni, Mövenpick Hotel İstanbul Marmara Sea'de gerçekleştirilecek.

(İstanbul/13.30)

4- Türkiye Voleybol Federasyonu, A milli kadın ve erkek takımlarına FIVB Milletler Ligi maçları öncesi moral amaçlı, Çubuklu 29'da bir gece düzenleyecek.

(İstanbul/19.00)

5- Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasındaki RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarına devam edecek. Antrenmanın ilk 30 dakikalık bölümü basına açık olacak.

(İstanbul/17.30)

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Kaynak: AA

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