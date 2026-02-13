Yasak aşk yüzünden katledilen Özge Bedir davasında aileyi yıkan karar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yasak aşk yüzünden katledilen Özge Bedir davasında aileyi yıkan karar

Haberin Videosunu İzleyin
Yasak aşk yüzünden katledilen Özge Bedir davasında aileyi yıkan karar
13.02.2026 16:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Yasak aşk yüzünden katledilen Özge Bedir davasında aileyi yıkan karar
Haber Videosu

Burdur'da 2 çocuk annesi Özge Bedir'in bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin tutuklanan eşi Adnan Bedir, sevgilisi Seray Öztürk ile Tülay Alan'ın yargılamasına devam edildi. Mahkeme heyeti Tülay Alan ve Seray Öztürk'ün tutukluluk halinin devamına, Adnan Bedir'in yurt dışı çıkış yasağı ve ev hapsi kararıyla tahliyesine karar verdi. Özge Bedir'in ailesi tahliye kararına tepki gösterdi.

Burdur'da Özge Bedir isimli kadının 36 günlük bebeğinin yanında bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili davada eşi Adnan Bedir, sevgilisi Seray Öztürk ile Tülay Alan hakim karşısına çıktı.

YENİ DOĞUM YAPAN ANNEYİ EVİNDE ÖLDÜRMÜŞLERDİ

Olay, geçen yıl 10 Haziran'da saat 21.00 sıralarında Bağlar Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine Özge Bedir'in evine ekipler yönlendirildi. Kapıyı açıp eve giren ekipler, biri 36 günlük, 2 çocuk annesi Özge Bedir'i koridorda bıçaklanmış halde buldu. Sağlık ekibi, Özge Bedir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yatakta uyuyan 36 günlük bebek, polis tarafından korumaya alındı. Olay sırasında 5 yaşındaki kızı ile dışarda olan Adnan Bedir, eve geldiğinde eşinin öldürüldüğünü öğrenince gözyaşı döktü.

Özge Bedir'in yasak aşk kurbanı olduğu olayda tepki çeken tahliye

EŞİ, SEVGİLİSİ VE SEVGİLİNİN ARKADAŞI GÖZALTINA ALINMIŞTI

Polis, olayla ilgili bir ihbar telefonu üzerine şüpheliler Tülay Alan ile Seray Öztürk'ü Yeni Mahalle'deki evde gözaltına aldı. İki elinden bıçakla yaralandığı görülen Tülay Alan, tedavisinin ardından polis merkezine götürüldü. Tülay Alan ile Seray Öztürk'ün ifadesi doğrultusunda öldürülen kadının eşi Adnan Bedir de gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, tutuklandı. Özge Bedir'in cenazesi toprağa verildi. Çiftin kızları yakınlarına teslim edilirken, 36 günlük erkek bebek ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından korumaya alındı.

Özge Bedir'in yasak aşk kurbanı olduğu olayda tepki çeken tahliye

İKİNCİ DURUŞMA

Tülay Alan'ın 'Tasarlayarak kasten öldürme', 'Konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'Bıçak veya diğer aletleri izinsiz taşıma ve kullanma', Seray Öztürk'ün 'Tasarlayarak kasten öldürmeye iştirak', Adnan Bedir'in de 'Tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle yargılandığı davaya Burdur 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Duruşmada ifade veren Adnan Bedir, "Kimseyi yönlendirmedim. 'Bunlara eve gidin' demedim. Neden suçlanıyorum? Eşimin cenazesine katılamadım. Mezarının nerede olduğunu bilmiyorum. Çocuklarımı çok özledim. Çocuklarımı görmek için tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Tülay Alan, "Bütün yaşananlar için çok üzgün ve pişmanım. Üniversitede okuyan bir öğrenciyim. Hayatım ne hale geldi. Nasıl bu duruma geldim. Mütalaayı kabul etmiyorum. Tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.

Seray Öztürk de "Yaşananlardan dolayı çok üzgünüm. Böyle olsun istemezdim. Mütalaayı kabul etmiyorum. Tahliyemi talep ediyorum. Yapmadığım bir suçun cezasını almak istemiyorum" dedi.

Özge Bedir'in yasak aşk kurbanı olduğu olayda tepki çeken tahliye

"TASARLAYARAK KIZIMI ÖLDÜRDÜLER"

Özge Bedir'in babası Mehmet Çetin ise "Sanıkların en yüksek şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Benim bir tek kızım vardı. 2 üniversite bitirdi. Kızımı okutmak için 32 yıl kamu görevinde çalıştım. Adnan Bedir bu işi bu kızlara yaptırdı. Tasarlayarak kızımı öldürdüler" dedi. Anne Şefike Çetin de "Benim canımı benden aldılar. En ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyorum" diye konuştu.

EV HAPSİ KARARIYLA TAHLİYE EDİLDİ

Tanıkların dinlenmesinin ardından ara veren mahkeme heyeti Tülay Alan ve Seray Öztürk'ün tutukluluk hallerinin devamına, Adnan Bedir'in ise yurt dışı çıkış yasağı ve ev hapsiyle tahliyesine karar verdi.

Adliye çıkışında gazetecilere açıklama yapan baba Mehmet Çetin, "Kızım toprak altında, mezarlıkta. Bunları serbest bırakıyorlar. Ben anlamadım bu işi. Benim kızımı benden aldılar, öldüren adam serbest kalıyor. Takipçisi olacağız. Kızımız gitti, onu serbest bırakıyorlar" dedi.

Çetin ailesinin avukatı Vesile Atay, "Bizim için bu karar büyük bir hayal kırıklığı oldu. Cinayette eşinin de parmağı olduğu toplanan delillerle sabitken Adnan Bedir'in ev hapsiyle serbest bırakılması hayal kırıklığına sebep olmuştur. Bu kararın adaletsiz olduğu düşüncesindeyim, insanların acısına acı katmıştır. Verilen karara itiraz edeceğiz. Bir an önce adaletin tecelli ederek Adnan Bedir'in de tutukluluk haline devam kararı verilmesini en içten dileklerimizle talep ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Burdur, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yasak aşk yüzünden katledilen Özge Bedir davasında aileyi yıkan karar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ali Kublay Ali Kublay:
    Yaşasın insan haklari yaşasın demokrasi yaşasın adalet yaşasın hukuk sistemimiz emeği geçen tüm hukukcularimizin gelmisleri gecmisleri özenle yad edilir 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
37 yıl sonra köylerine geri döndüler, gördükleri karşısında kahroldular 37 yıl sonra köylerine geri döndüler, gördükleri karşısında kahroldular
İlk görev yerine giden imam büyük şaşkınlık yaşadı: Allah’ım burası neresi İlk görev yerine giden imam büyük şaşkınlık yaşadı: Allah'ım burası neresi
Köyceğiz’de zarar büyük: Böyle bir afet görmedim, yetkililerden yardım bekliyoruz Köyceğiz'de zarar büyük: Böyle bir afet görmedim, yetkililerden yardım bekliyoruz
Bakan Gürlek’ten 12. Yargı Paketi açıklaması: İnfaz sisteminde değişiklikler yapmayı düşünüyoruz Bakan Gürlek'ten 12. Yargı Paketi açıklaması: İnfaz sisteminde değişiklikler yapmayı düşünüyoruz
İki kadının parçalanarak öldürüldüğü dehşet evinde ’beyaz valiz’ detayı İki kadının parçalanarak öldürüldüğü dehşet evinde 'beyaz valiz' detayı
Almanya’da pilotların grevi ulaşımı kilitledi 800 uçuş iptal edildi Almanya'da pilotların grevi ulaşımı kilitledi! 800 uçuş iptal edildi
İBB Meclisi’nde kabul edildi İstanbul’da ulaşım zam İBB Meclisi'nde kabul edildi! İstanbul'da ulaşım zam
İzmirli kuryeden trafikte akılalmaz hamle, ehliyeti elden gidince eşeği kullandı İzmirli kuryeden trafikte akılalmaz hamle, ehliyeti elden gidince eşeği kullandı
Gelin’in erkek kardeşi, damadın ailesine 24 ayar altın külçe dağıttı Gelin'in erkek kardeşi, damadın ailesine 24 ayar altın külçe dağıttı
Ramazan öncesi marketler harekete geçti Bir üründe fiyat sabitlendi Ramazan öncesi marketler harekete geçti! Bir üründe fiyat sabitlendi
Kızının komşusuna telefon bankacılığı bilgilerini verdi, hayatı karardı Kızının komşusuna telefon bankacılığı bilgilerini verdi, hayatı karardı
A Milli Takımımızın Uluslar Ligi’ndeki rakipleri belli oldu A Milli Takımımızın Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
Zeydan Karalar’ın tahliyesine yapılan itiraz için karar verildi Zeydan Karalar'ın tahliyesine yapılan itiraz için karar verildi
Trafik düzenlemelerini içeren kanun teklifi, TBMM’de kabul edildi Trafik düzenlemelerini içeren kanun teklifi, TBMM'de kabul edildi
Hasan Can Kaya’nın uyuşturucu testi negatif çıktı Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu testi negatif çıktı
Antrenmanda çekilen görüntü Galatasaray taraftarını sevince boğdu Antrenmanda çekilen görüntü Galatasaray taraftarını sevince boğdu

17:09
Fenerbahçe’nin Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu
Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu
16:50
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu disipline sevk edildi
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu disipline sevk edildi
16:25
Antalya Havalimanı’nda büyük panik Uçağın iniş takımları kırıldı, motoru piste sürttü
Antalya Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın iniş takımları kırıldı, motoru piste sürttü
16:22
Dursun Özbek için kişiye özel gömlekler hazırlandı
Dursun Özbek için kişiye özel gömlekler hazırlandı
16:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Boğaziçi’ndeki törene damga vuran sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaziçi'ndeki törene damga vuran sözler
16:09
Sağanak vurdu, Manavgat Şelalesi ortadan kayboldu
Sağanak vurdu, Manavgat Şelalesi ortadan kayboldu
15:45
Herkesin peşine düştüğü Adem Yeşilyurt’u Fenerbahçe kaptı
Herkesin peşine düştüğü Adem Yeşilyurt'u Fenerbahçe kaptı
15:36
Son karar verildi Real Madrid’de Arda Güler’e yeni rol
Son karar verildi! Real Madrid'de Arda Güler'e yeni rol
15:07
Aileyi yıkan yasak aşkın görüntüsü Çocuklarını öldürüp intihar etti
Aileyi yıkan yasak aşkın görüntüsü! Çocuklarını öldürüp intihar etti
15:02
Trump’ın “Hakkında konuşmam yasak“ dediği gizli silah: Discombobulator
Trump'ın "Hakkında konuşmam yasak" dediği gizli silah: Discombobulator
14:59
Galatasaray’ın eski hocası Premier Lig devinin başına geçiyor
Galatasaray'ın eski hocası Premier Lig devinin başına geçiyor
14:15
Kenti hortum vurdu Besici ve üreticilerin kaybı büyük
Kenti hortum vurdu! Besici ve üreticilerin kaybı büyük
14:12
Yasak aşk iddialarının odağındaki belediye başkanını zora sokacak dilekçe
Yasak aşk iddialarının odağındaki belediye başkanını zora sokacak dilekçe
13:42
426 bin liralık gizem Paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi
426 bin liralık gizem! Paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi
13:38
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor Sadece 2 gün kaldı
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Sadece 2 gün kaldı
13:19
Memurlara yılda iki kez ikramiye Teklif Meclis’e sunuldu
Memurlara yılda iki kez ikramiye! Teklif Meclis'e sunuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 17:43:50. #7.11#
SON DAKİKA: Yasak aşk yüzünden katledilen Özge Bedir davasında aileyi yıkan karar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.