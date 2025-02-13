Bursa'da Hırsızlık Faciası: Tekel Bayisinden İçki Çalan Ömer C., Oğlunu Bıçaklayarak Kaçtı - Son Dakika
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Bursa'da Hırsızlık Faciası: Tekel Bayisinden İçki Çalan Ömer C., Oğlunu Bıçaklayarak Kaçtı

Bursa\'da Hırsızlık Faciası: Tekel Bayisinden İçki Çalan Ömer C., Oğlunu Bıçaklayarak Kaçtı

Bursa'da tekel bayisinden hırsızlık yapan kar maskeli bir kişi, peşine düşen bayi sahibinin oğlunu bıçaklayarak kaçtı. Olay sonucunda yaralanan Serdar Sülün hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Şüpheli, taksiye binerken yakalandı.

13.02.2025 18:07  Güncelleme: 18:10
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BURSA'da tekel bayisinden 2 şişe içki çalan kar maskeli Ömer C. (25), peşine düşen bayi Nurettin Sülün'ün (63) oğlu Serdar Sülün'ü (36), 3 yerinden bıçaklayıp kaçtı. Ömer C. ile tekel bayisine birlikte geldiği arkadaşı gözaltına alınırken, Serdar Sülün kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 01.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi'nde bulunan bir tekel bayisinde meydana geldi. Yanında bir arkadaşı ile birlikte Nurettin Sülün'ün işlettiği tekel bayisine gelen kar maskeli Ömer C., dolaptan aldığı 2 şişe içkiyi montunun içine saklayarak çıktı. İddiaya göre Ömer C. kaçarken, arkadaşı dükkanın önünde bekledi. Durumu fark eden Nurettin Sülün, telefonla aradığı oğlu Serdar Sülün'e haber verdi. Kısa sürede babasının işlettiği dükkana gelen Serdar Sülün, diğer şüphelinin yönlendirmesiyle aradığı Ömer C. ile sokak ortasında karşılaştı. Taraflar arasında tartışma çıkarken, Ömer C. yanında bulunan bıçakla, Sülün'ü 3 yerinden bıçaklayıp, yanındaki arkadaşıyla birlikte kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatırken, ağır yaralanan Serdar Sülün, ambulansla kaldırıldığı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı ancak müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

TAKSİYE BİNERKEN YAKALANDI

Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri ile Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Ömer C. ile yanındaki arkadaşını olaydan yarım saat sonra, Ankara Yolu Caddesi'nde taksiye binip kaçmak isterken, suç aletiyle birlikte yakaladı. 10 suç kaydı bulunduğu öğrenilen Ömer C, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

MONTUNUN İÇİNE SAKLADI

Öte yandan kar maskeli şüphelinin, tekel bayisinden hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde tekel bayisine yanındaki arkadaşı ile birlikte gelen Ömer C.'nin dolaptan aldığı içki şişesini montunun içine sakladığı görüldü. Ömer C. ile yanındaki arkadaşının soğukkanlı bir şekilde dükkandan çıkarken, bir kadın müşteriye para üstü veren Nurettin Sülün'ün, olayı fark edip, şüphelilerin peşinden gitmesi de görüntülere yansıdı.

Haber: Memet Can YEŞİLBAŞ

Kamera: BURSA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bursa'da Hırsızlık Faciası: Tekel Bayisinden İçki Çalan Ömer C., Oğlunu Bıçaklayarak Kaçtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da Hırsızlık Faciası: Tekel Bayisinden İçki Çalan Ömer C., Oğlunu Bıçaklayarak Kaçtı - Son Dakika
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