Bursa'da Orman Yangını Şüphelisi Gözaltına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bursa'da Orman Yangını Şüphelisi Gözaltına Alındı

28.07.2025 14:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'daki orman yangınına neden olduğu düşünülen şüpheli, akaryakıt istasyonunda görüntülendi.

1)BURSA'DA ORMAN YANGININI ÇIKARAN ŞÜPHELİNİN BENZİNİ ALDIĞI ANLAR KAMERADA

Bursa'nın Orhaneli ilçesi Harmancık yolu Meyran mevkisinde 3 gündür devam eden orman yangınına ilişkin şüpheli olarak gözaltına alınan ve cep telefonu ormanda yanmış halde bulunan Ufuk A.'nın benzini aldığı anlar, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, 03 HK 184 plakalı aracıyla gelen şüphelinin, aldığı 2 tane 5 litrelik pet şişedeki suyu, akaryakıt istasyonunun marketinin önünde duran saksılara döktüğü, ardından da benzin doldurup ayrıldığı görüldü.

EL SWAPI ALINDI, DİĞER YANGINLARLA İLİŞKİSİ ARAŞTIRILIYOR

Emniyetteki işlemleri süren Ufuk A.'nın el swapı alındı. Olay yerinde bulunan 5 litrelik pet şişe ile şüphelinin aracının bagajında bulunan pet şişeden de parmak izi alındı. 2015 yılında Hava Astsubay olarak girdiği ordudan FETÖ soruşturması kapsamında ihraç edilen Ufuk A.'nın, Harmancık yangınının yanı sıra diğer orman yangınlarıyla bir ilişkisi olup olmadığı, talimat alıp almadığı ve örgüt bağlantısı da araştırılıyor.

Haber: Esra TÜRKER/BURSA,

========================================================

2)KARADENİZ'İN YAYLALARINA 'SICAK' GÖÇÜ

DOĞU Karadeniz'de son günlerde artan nem oranıyla sıcaktan bunalanlar, soluğu yüksek rakımlı yaylalarda almaya başladı. Termometrelerin 33 dereceyi gösterdiği Trabzon'nda Akçaabat ilçesine bağlı Hıdırnebi Yaylası, serin havası ve bol oksijenli ortamıyla yoğun ilgi görüyor. Yaylada doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistler, sisle kaplı yamaçlarda yürüyüş yapıp, eşsiz manzaranın keyfini çıkarıyor.

Türkiye genelinde etkili olan sıcak hava dalgası ve artan nem oranı nedeniyle vatandaşlar serin bölgeleri tercih etmeye başladı. Doğu Karadeniz'de her yıl yaz aylarında ziyaretçi akınına uğrayan yüksek rakımlı yaylalar, bu yıl da sıcak havalardan bunalan yerli ve yabancı turistlerin tercihi oldu. Termometrelerin 33 dereceyi gösterdiği Trabzon'da Akçaabat ilçesine bağlı Hıdırnebi Yaylası, doğal güzelliklerinin yanında serin havası ve bol oksijenli ortamıyla ziyaretçi akınına uğruyor. Deniz seviyesinden 1600 metre yükseklikte yer alan yaylada doğa ile iç içe vakit geçirmek isteyenler, sisle kaplı yamaçlarda yürüyüş yapıyor, ata biniyor, yayla yolu boyunca kurulan stantlardan yöresel ürünler ve hediyelik eşyalar satın alıyor. Bölgede kurulan çadırlarda vakit geçirenler ise doğayla baş başa kalarak, yemek pişiriyor, piknik yapıp, temiz havanın keyfini çıkarıyor. Yöre halkı da yaylada kurdukları çadırlarda gelen misafirlere süt, yağ ve peynir gibi doğal ürünler sunuyor.

'YAYLA BENİM İÇİN DOKTOR GİBİ'

Yaz mevsimini büyükbaşlarıyla göç ettiği yaylada geçiren Hatice Akkaş, "Yaylada inek bakıyoruz. Serinlikte tatlı uykumuzu uyuyoruz. Vatandaşlar geliyor, süt, yağ, peynir istiyor biz de veriyoruz. Her sene çadırlar kuruluyor. Bu yıl Arap turist sayısı azaldı. Çadırlar her zaman dolu olmuyor. Çadırlara gelerek, gün içinde dinleniyorlar ve yemek pişirip, yiyorlar. Akşamüstü toplanıp gidiyorlar. Hava çoğunlukla serin oluyor. Bazen dumanlı, sisli oluyor. Merkez çok sıcak oluyor, bunalıma giriyorum. Yayla benim için doktor gibi" dedi.

'BURAYA 'TÜRKİYE'NİN CENNETİ' DİYORLAR'

Kurduğu çadırlarla turistlere hizmet veren Hacı Rahmi Akkol, "Hıdırnebi'de çadır kurma işini ben keşfettim. Araplar da çok memnun kaldı. Gelen turistler yağmur yağdığı zaman çadırların içerisinde rahat ediyor. Güneş olunca, hasırlarını çadırların önüne koyarak dinleniyor. Kuveyt'ten, Katar'dan, Umman'dan ve Suudi Arabistan'dan gelenler var. Her yıl burası turist doluyor. Yeter ki gelsinler, memlekete döviz kazandırsınlar. Buraya, 'Türkiye'nin cenneti' diyorlar" diye konuştu.

'DOĞASI HARİKA'

Yaylayı gezmek için Antalya'dan gelen Satı Koska, "Antalya çok sıcak, nemden durulmuyor. Antalya'ya göre burası cennet. Çok hoşumuza gitti. Doğası harika. İnsanları ve yemekleri çok farklı. Serinlemek için en güzel ortam. İyi ki geldik. İlk kez geliyoruz. Etrafı keşfediyoruz" ifadelerini kullandı.

'HAVASI ÇOK GÜZEL'

Kemal Koska ise "Yaylanın havası çok güzel. Ne çok soğuk ne de çok sıcak. Bu kadar turist çeken bir yayla olduğunu bilmiyorduk. Çocuklar için de eğlenceli ve güvenli. Yeşillik alan çok fazla ve araç yoğunluğu yok. Hava çok temiz. Trabzon merkez aşırı sıcak, bu kadar beklemiyorduk. Yaylalar çok güzel. Şehirden kaçmak için birebir serin ortam. En çok Karadeniz insanının yaklaşımını sevdik. Gayet mutluyuz" dedi.

Kaynak: DHA

Orman Yangınları, Orman Yangını, Hava Durumu, Güvenlik, Politika, Orhaneli, 3-sayfa, Güncel, Çevre, Bursa, Doğa, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da Orman Yangını Şüphelisi Gözaltına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İznik Gölü’nde bir dönem deniz otobüsünün yanaştığı iskele karada kaldı İznik Gölü'nde bir dönem deniz otobüsünün yanaştığı iskele karada kaldı
Karpuz tarlası sahibi karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu Karpuz tarlası sahibi karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu
Diyanet’te 270 bin dolarlık rüşvet iddiası Soruşturma başlatıldı Diyanet'te 270 bin dolarlık rüşvet iddiası! Soruşturma başlatıldı
Kalkış yaptığı sırada lastiği patlayan dev yolcu uçağı alev aldı: 179 kişi tahliye edildi Kalkış yaptığı sırada lastiği patlayan dev yolcu uçağı alev aldı: 179 kişi tahliye edildi
Bursa’da alevler yeniden canlandı 1765 kişi tahliye edildi Bursa'da alevler yeniden canlandı! 1765 kişi tahliye edildi
Dondurma iadesini kabul etmedi, pala ile saldırıya uğradı Dondurma iadesini kabul etmedi, pala ile saldırıya uğradı
72 milyon euroluk yıldız, Trabzonspor’a önerildi 72 milyon euroluk yıldız, Trabzonspor'a önerildi
İstanbul’da aşırı sıcaklara mola Yağış için tarih verildi İstanbul'da aşırı sıcaklara mola! Yağış için tarih verildi
Kılıçdaroğlu’nun sözleri yeniden gündemde ’Havadan müdahale etmiyor’ dedi, helikopter sesi duyuldu Kılıçdaroğlu'nun sözleri yeniden gündemde! 'Havadan müdahale etmiyor' dedi, helikopter sesi duyuldu
Bakan Murat Kurum: Orman yangınlarında toplam 104 yapının ağır hasarlı ya da yıkık Bakan Murat Kurum: Orman yangınlarında toplam 104 yapının ağır hasarlı ya da yıkık
Kislyak’tan flaş itiraf: Mourinho’nun beni istediğine inanmadım Kislyak'tan flaş itiraf: Mourinho'nun beni istediğine inanmadım

14:22
Bir orman yangını da İzmir’de Bornova’da başladı, Buca’ya sıçradı
Bir orman yangını da İzmir'de! Bornova'da başladı, Buca'ya sıçradı
13:58
Yol kesip haraç alan şahıslar gözaltına alındı
Yol kesip haraç alan şahıslar gözaltına alındı
12:47
Ormanlık alanda başına çöp poşeti geçirilip bantlanmış erkek cesedi bulundu
Ormanlık alanda başına çöp poşeti geçirilip bantlanmış erkek cesedi bulundu
11:39
DEM Partili Koçyiğit, sürecin isminden rahatsız: Şiddetle karşı çıkıyoruz
DEM Partili Koçyiğit, sürecin isminden rahatsız: Şiddetle karşı çıkıyoruz
11:21
Bursa yangınında benzin bidonuyla yakalanan şüpheli FETÖ’cü çıktı İşte ilk ifadesi
Bursa yangınında benzin bidonuyla yakalanan şüpheli FETÖ'cü çıktı! İşte ilk ifadesi
20:24
Bursa alevlere teslim Yangın bölgesinden bir acı haber daha geldi
Bursa alevlere teslim! Yangın bölgesinden bir acı haber daha geldi
20:21
Fenerbahçe maçında sakatlanan Bruma’dan kötü haber
Fenerbahçe maçında sakatlanan Bruma'dan kötü haber
20:20
Bağdat’taki yemin töreninde çatışma 2 ölü, 12 yaralı
Bağdat'taki yemin töreninde çatışma! 2 ölü, 12 yaralı
19:38
Diyarbakır’da sondaj sırasında yangın Ölü ve yaralılar var
Diyarbakır'da sondaj sırasında yangın! Ölü ve yaralılar var
19:21
Sinop’ta yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu
Sinop'ta yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu
19:15
Bursa’da sahte AKUT’çu yangın bölgesinde yakalandı
Bursa'da sahte AKUT'çu yangın bölgesinde yakalandı
19:14
Rashica tepkilere isyan etti: Ben gitmek istiyorum
Rashica tepkilere isyan etti: Ben gitmek istiyorum
19:07
Halil Umut Meler’e kötü haber Küme düşebilir
Halil Umut Meler'e kötü haber! Küme düşebilir
18:57
Bakan Yerlikaya orman yangınlarının çıkış nedenlerini açıkladı: Eskimiş yatağını yakmaya çalışmış
Bakan Yerlikaya orman yangınlarının çıkış nedenlerini açıkladı: Eskimiş yatağını yakmaya çalışmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2025 14:39:08. #7.11#
SON DAKİKA: Bursa'da Orman Yangını Şüphelisi Gözaltına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.