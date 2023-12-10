 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bursa'da takside taş kokain ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'da takside taş kokain ele geçirildi

Bursa'da polis tarafından durdurulan bir takside 60 gram taş kokain ele geçirildi. Sürücü tutuklandı ve hakkında uyuşturucu ticareti suçundan dava açıldı. Ayrıca, sürücünün İstanbul Boğazı üzerinde direksiyon başında kokain kullandığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

10.12.2023 - 10:18,  Güncelleme: 13:02
Abone Ol

Bursa'da polisin şüphe üzerine durdurduğu takside 60 gram taş kokain ele geçirilirken, sürücü M.T.K. (25) tutuklandı.

Hakkında, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlamak' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan ve yakalanmadan önce İstanbul Boğazı üzerinde, köprüden otomobiliyle geçtiği sırada direksiyon başında kokain kullandığı ve o anların yanındaki arkadaşı tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildiği ortaya çıktı. Görüntülerde M.T.K.'nin bir arkadaşını kucağında yeşil reçeteye tabi ilaç kutularıyla kaydettiği anlar ile bir evde kase içine koyduğu taş kokaini görüntülediği anlar da yer aldı.

Direksiyon başındaki taksici kokain kullandı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, 23 Mart'ta, İstanbul- İzmir otoyolu Bursa girişindeki kuzey gişelerinde rutin uygulama sırasında bir taksiyi durdurdu. Sürücü M.T.K.'nin tedirgin hareketlerinden şüphelenen polis araçta yaptığı aramada, bagaj, tavan döşemesi ve dikiz aynasının düğmelerinin bulunduğu bölümlerde, peçete, ıslak mendil ve şeffaf poşete sarılı halde, toplam 60 gram taş kokain ele geçirdi. Gözaltına alınan M.T.K. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Direksiyon başındaki taksici kokain kullandı

"SÜREKLİ TAKSİ ÜZERİNDE OLDUĞUM İÇİN KOKAİN KULLANIYORUM"

Savcılık soruşturmasının ardından, hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlamak' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan M.T.K.'nin iddianamedeki ifadesinde, "Ben, sürekli taksi üzerinde olduğum için kokain kullanıyorum. Bunları genellikle İzmir'den satın alıyorum. O gün, yanımda bulunan arkadaşımı, İstanbul'da yaşayan sevgilisinin yanına getirdim. İstanbul'da uyuşturucu satıcısı olan, tanımadığım bir kişiyle tesadüfen tanıştık. Bana kokain satabileceğini söyledi. Fiyatı, İzmir'e göre ucuz olduğu için ben de satın aldım. Yakalanmasaydım, araçta bulunan kokainleri ben kullanacaktım" dediği öğrenildi.

Araç hareket halindeyken direksiyonu bırakan Taksi şoförü kokain kullandı

DİREKSİYONU BIRAKIP KOKAİN KULLANDI

M.T.K.'nin Bursa'da, ağır ceza mahkemesinde yargılaması devam ederken, yakalanmadan önce çekilen görüntüleri ortaya çıktı. M.T.K.'nin, bir arkadaşı tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerinde, kendi kullandığı araç ile İstanbul Boğazı üzerinde seyir halindeyken, direksiyonu bırakıp, elinde tuttuğu tabak içerisindeki kokaini kullandığı, bu sırada, "Çağlar, bak İstanbul Köprüsü'nde kardeşin kokain çekiyor. Olci, benden sana gelsin. Öf Allah'ım böyle bir şey yok" diyerek güldüğü görüldü.

Araç hareket halindeyken direksiyonu bırakan Taksi şoförü kokain kullandı

YEŞİL REÇETELİ İLAÇLARI 'BEBEKLERİM' DİYE SEVDİ

Bursa E Tipi Kapalı Cezaevi'nde yaklaşık 8,5 aydır tutuklu bulunan M.T.K.'nin, taksisi ile yolculuk yaptığı sırada kaydettiği bir başka görüntüde ise yanındaki arkadaşının kucağında, yeşil reçeteye tabi ve uyuşturucu etkisi bulunan çok sayıda ilaç kutusunu kaydettiği anlar yer aldı. İlaç kutularını okşayan arkadaşına, "Evet, Deniz bey ne düşünüyorsunuz?" diye soran M.T.K.'ye, arkadaşı, "Vallahi bu bebekler aç. Evde püskevit yok" diye yanıt verdi. Bunun üzerine M.T.K.'nin, "Orijinal haplarla sizlerleyiz" sözlerine ise Deniz isimli arkadaşının, "Orijinal buyurun arkadaşlar. Fırından çıktı taze taze" diye yanıt verdiği görüldü.

Bir evde çekildiği anlaşılan görüntüde ise büyük bir kase içerisinde taş kokain, çevresindeki tabaklarda da ezilmiş ve toz haline getirilen kokainler dikkat çekti.

Bursa\'da takside taş kokain ele geçirildi
Kaynak: DHA
YORUMLAR

İstanbul, İzmir, Bursa, Tutuklama, Uyuşturucu, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da takside taş kokain ele geçirildi - Son Dakika


13:58
Kazanan gruptan çıkıyor! İşte Kopenhag-Galatasaray maçında düdük çalacak hakem Kazanan gruptan çıkıyor! İşte Kopenhag-Galatasaray maçında düdük çalacak hakem
13:46
Kassam Tugayları'ndan İsrail'i titreten mesaj: Canlı bir şekilde girip ceset olarak çıkacaksınız Kassam Tugayları'ndan İsrail'i titreten mesaj: Canlı bir şekilde girip ceset olarak çıkacaksınız
12:58
İzin olayı göz boyamak içinmiş! İsrail askerleri, Gazze'ye giden yardımları yaktı İzin olayı göz boyamak içinmiş! İsrail askerleri, Gazze'ye giden yardımları yaktı
12:30
''Rahatlayın, alnım ak gidiyorum'' diyen Şule'ye Nez Demir'den olay yaratan cevap: Yallah ''Rahatlayın, alnım ak gidiyorum'' diyen Şule'ye Nez Demir'den olay yaratan cevap: Yallah
12:30
Derbiye damga vuran Mert Günok, kendi takımına yüklendi Derbiye damga vuran Mert Günok, kendi takımına yüklendi
12:14
Kuzey Makendoya'da cinayetten aranan aşırı sağcı parti lideri Balıkesir'de yakalandı Kuzey Makendoya'da cinayetten aranan aşırı sağcı parti lideri Balıkesir'de yakalandı
12:09
Ünlü iş insanı Serdar Sözbir'e silahlı saldırı! Yoğun bakımda tedavi altına alındı Ünlü iş insanı Serdar Sözbir'e silahlı saldırı! Yoğun bakımda tedavi altına alındı
12:02
Rize'deki AVM'nin süslemesi düzenlendi Rize'deki AVM'nin süslemesi düzenlendi

Son Dakika
13:58 Kazanan gruptan çıkıyor! İşte Kopenhag-Galatasaray maçında düdük çalacak hakem
13:46 Kassam Tugayları'ndan İsrail'i titreten mesaj: Canlı bir şekilde girip ceset olarak çıkacaksınız
12:58 İzin olayı göz boyamak içinmiş! İsrail askerleri, Gazze'ye giden yardımları yaktı
12:30 ''Rahatlayın, alnım ak gidiyorum'' diyen Şule'ye Nez Demir'den olay yaratan cevap: Yallah
12:30 Derbiye damga vuran Mert Günok, kendi takımına yüklendi
12:14 Kuzey Makendoya'da cinayetten aranan aşırı sağcı parti lideri Balıkesir'de yakalandı
12:09 Ünlü iş insanı Serdar Sözbir'e silahlı saldırı! Yoğun bakımda tedavi altına alındı
12:00 Derbiyi yorumlayan Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin kaç gol atabileceğini söyledi
12:02 Rize'deki AVM'nin süslemesi düzenlendi
11:40 Gazze'de tuhaf işler oluyor! Çıplak şekilde esir alınan 100 erkeği bilinmeyen bir adrese götürdüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2023 14:25:26. #1.11#
SON DAKİKA: Bursa'da takside taş kokain ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement