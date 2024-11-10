Büyük Önder Atatürk, İzmir ve çevre illerde anıldı - Son Dakika
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Büyük Önder Atatürk, İzmir ve çevre illerde anıldı

Büyük Önder Atatürk, İzmir ve çevre illerde anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında İzmir, Aydın, Denizli, Manisa ve Uşak'ta düzenlenen törenlerle anıldı.

10.11.2024 13:18
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında İzmir, Aydın, Denizli, Manisa ve Uşak'ta düzenlenen törenlerle anıldı.

İzmir'de Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Atatürk'ün 86 yıl önce vefat ettiği 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.

Saygı duruşu sırasında gönderdeki Türk bayrağı yarıya indirildi.

Buradaki törenin ardından, Dokuz Eylül Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi'nde anma töreni düzenlendi.

Vali Elban, burada yaptığı konuşmada "Her 10 Kasım'da milletimizin nutku tutulur, burun kemikleri sızlar ve saat 09.05 olduğunda herkesin içine bir hüzün çöker. Bu da milletin, kendisini ne kadar sevdiğinin ve hala yüreğinin müstesna köşesinde sevgisini koruduğunun ispatıdır." dedi.

Atatürk'ün ülke için yaptığı fedakarlıkları anlatan Elban, şöyle konuştu:

"Fedakarlıkta hep ön saflarda yer alarak cephelerde savaşlara katıldı. Farklı şeyler de tercih edebilirdi ama o fedakarlığı tercih etti. Vatanı kurtardıktan sonra o da İstanbul'da sarayda yaşayabilirdi ama Ankara gibi mütevazı bir yerde yaşamayı tercih etti. Yine o da oradaki ikametinde rahat bir şekilde hayat sürebilirdi ama gece gündüz bu millet için fedakarca Anadolu'nun neredeyse ayak basmadığı köşesini bırakmadı. Hayatının son günlerinde bile askerin, milletimizin morali bozulmasın diye yurt gezilerini o zor şartlara rağmen fedakarca devam ettirdi."

Törende, Konak Anadolu Lisesi öğrencisi Serhat Angün "Unutmayacağız" isimli şiir okudu, Karşıyaka Adnan Menderes Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri Atatürk'ün sevdiği şarkıları söyledi.

Aydın

Aydın'da Valilik önünde düzenlenen törende Aydın Valisi Yakup Canbolat, Garnizon Komutanı Personel Albay Mehmet Toker ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Ardından Atatürk'ün kendi sesinden 10. yıl nutku dinletildi. 9.05'te sirenlerin çalmasıyla 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Programa AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş, Seda Sarıbaş ve Ömer Özmen, CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir de katıldı.

Törenin ardından ADÜ Atatürk Kongre Merkezi Aydın Bey Salonunda anma programı yapıldı. Aydın Sosyal Bilimler Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı "Atatürk" adlı oratoryo gösterisi gerçekleştirildi.

Resim ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere hediye verildi.

Denizli

Denizli'de Valilik önünde düzenlenen törende Vali Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutan Vekili İstihkam Albay Asil Çam, Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Ardından 9.05'te sirenlerin çalmasıyla 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Programa AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan da katıldı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki anma programında şiirler okundu, Atatürk'ün hayatını anlatan kısa film izlendi.

Manisa

Manisa'da Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Can Tepedelen ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı'na çelenk sundu.

Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Meydandaki törenin ardından anma programı, Kültür Sitesi Lale Salonu'nda devam etti. Burada da şiirler okundu, günün anlamına ilişkin konuşma yapıldı.

Uşak

Uşak'ta 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'ndaki anma töreninde Uşak Valisi Naci Aktaş, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ve Garnizon Komutanı Albay Murat Erişen Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

9.05'te sirenlerin çalmasıyla birlikte saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Törene, AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş ve CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Uşak Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz de katıldı.

Çelenk sunma töreninin ardından, Atatürk Kültür Merkezi'nde anma programı gerçekleştirildi.

Öğretmenler ve öğrenciler tarafından oratoryo gösterisi yapıldı, şiirler okundu, Atatürk'ün sevdiği türküler seslendirildi.

Öğrenciler, Atatürk'ün son anlarını ve ölümü sonrası yaşananları canlandırdı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Büyük Önder Atatürk, İzmir ve çevre illerde anıldı - Son Dakika

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