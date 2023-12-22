Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: 2028 Yılına Kadar 5 Milyon İstihdam Sağlayacağız

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM Genel Kurulu'nda; "2028 yılı sonuna kadar 5 milyon ilave istihdam sağlayarak, işsizlik oranımızın yüzde 7,5'e gerilemesini hedeflemekteyiz. İstihdam ve çalışma alanında toplumun tüm kesimlerine yeterli bir gelirle kayıtlı iş sağlığı ve güvenliğinin sağlandığı koşullarda iş imkanlarının sağlanması temel hedeflerimizdir" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda 2024 yılı bütçe görüşmeleri sürüyor. Bugün, Saadet Partisi milletvekili Hasan Bitmez'in konuşmasının sonunda kalp krizi geçirmesi ve sonrasında hastanede vefat etmesi nedeniyle yarım kalan TBMM, Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı bütçelerinin görüşmeleri tamamlandı. Ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bütçesi görüşülmeye başlandı. Milletvekillerinin konuşmalarını tamamlamasıyla beraber Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan konuştu.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremde arama kurtarma çalışmalarına katılan madencilere teşekkür eden Işıkhan, "OHAL ilan edilen illerde işçilerimizin işten çıkarılması sınırlandırıldı. İşveren ve işçilerin yükümlülükleri ileri tarihe ertelendi. Deprem bölgesinde yer alan 1111 vatandaşımıza toplamda 1 milyar lira ödeme gerçekleştirdik" dedi.

Işıkhan, çalışma hayatına ilişkin Bakanlığın gündemiyle ilgili "Kadınların iş gücüne tam eşit ve güvenceli katılımı teşvik etmek amacıyla hayata geçirmek, mesleki ve teknik eğitimi Türkiye'nin meselesi olarak görüyoruz. Mezunlarının iş gücü piyasasının ihtiyaçlarına daha iyi yanıt verebilmesini sağlayacak çalışmalarımıza hız kesmeden devam" edeceklerini söyledi.

Işıkhan, şöyle devam etti:

"2028 YILI SONUNA KADAR 5 MİLYON İLAVE İSTİHDAM SAĞLAYACAĞIZ"

"2028 yılı sonuna kadar 5 milyon ilave istihdam sağlayarak, işsizlik oranımızın yüzde 7,5'e gerilemesini hedeflemekteyiz. İstihdam ve çalışma alanında toplumun tüm kesimlerine yeterli bir gelirle kayıtlı iş sağlığı ve güvenliğinin sağlandığı koşullarda iş imkanlarının sağlanması temel hedeflerimizdir.

"SENDİKALAŞMA ORANLARININ ARTTIRILMASINA AYRI BİR ÖNEM VERİYORUZ"

Çalışma hayatındaki sosyal diyaloğun kurumsal, kapsayıcı, sistematik ve şeffaf bir biçimde işlemesi içinde önemli rolü olan sendikalarımızı destekliyor, sendikalaşma oranlarının arttırılmasına ayrı bir önem veriyoruz. 2024 yılı asgari ücretini tespit etmek üzere 11 Aralık'ta çalışmalarına başladı. Komisyondan çıkacak kararın herkesin mutabık kaldığı bir ücret seviyesi olmasını ümit ediyoruz.

Bakanlığımızın önemli çalışma alanlarından biri de insan yakışır işler oluşturmak, çalışma şartlarını iyileştirerek iş sağlığı ve güvenliğini sağlamaktır. En önemli olgu koruyucu ve önleyici yaklaşım ile çalışma koşullarını güvenli hale getirebilmek toplumda 7'den 70'e iş sağlığı güvenliğini geliştirmek bizim en önemli hedefimizdir.

Ekim 2023 yılı itibarıyla istihdamımız işsiz sayımız 587 bin azalarak 3 milyon, işsizlik oranımız 1,7 puan azalarak yüzde 8,5 olmuştur. Bu orana son 11 yılın en düşük işsizlik seviyesidir. Ekim 2023 dönemi itibarıyla son bir yılda genç işsizlik oranımız 4,9 puan düşerek yüzde 16,3 olarak gerçekleştirilmiştir.

"HER HANEDE BİR ÇALIŞAN OLACAK"

Her ailede bir çalışan olmasını sağlayacak Hane Bazlı İstihdam Destek Sistemlerini hayata geçireceğiz... E-devlet hizmet sunduğumuz 168 hizmet ile, bu veri de çok önemli e-devlette en fazla ziyaret edilen kurum Sosyal Güvenlik Kurumu'dur. EYT kapsamında düzenlemeden faydalanan kişi sayısı, bugün itibariyle yaklaşık 2 milyondur.

"NE KADAR ÖNEMLİ GELİŞMELER"

İlaç sayısı 3 bin 986 iken bugün itibariyle 8 bin 847 ilaç geri ödeme kapsamındadır. Ne kadar önemli gelişmeler. Önümüzdeki dönemde akılcı ilaç kullanımını teşvik edecek, ilaç ve tedavi harcamalarını rasyonelleştirecek tedbirler alacağız..."