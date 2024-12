Güncel

- Çavuşoğlu: "Uluslararası toplum Azerbaycan halkının maruz bırakıldığı zulüm karşısında sessiz kalmıştır"

Batı Azerbaycan Topluluğu'nun "Geri Dönüş Hakkı" konulu 2. uluslararası konferansı Bakü'de başladı

BAKÜ - NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu, Batı Azerbaycan Cemiyeti'nin "Geri Dönüş Hakkı- Ermenistan'dan zorla çıkarılan Azerbaycanlılar için adaletin teşviki" başlıklı 2. uluslararası konferansının açılışında, "Uluslararası toplum Azerbaycan halkının maruz bırakıldığı bu zulüm, haksızlık ve hukuksuzluk karşısında sessiz kalmıştır" dedi.

Batı Azerbaycan Topluluğu'nun "Geri Dönüş Hakkı-Ermenistan'dan Zorla Çıkarılan Azerbaycanlılar için Adaletin Teşviki" başlıklı 2. uluslararası konferansı Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de başladı. Türkiye, Almanya, İtalya, ABD başta olmak üzere 51 ülkeden 100'ün üzerinde delegenin katıldığı konferansta, 1918-1991 yılları arasında Ermenistan'dan zorla çıkarılan Azerbaycanlıların haklarının savunulması ve uluslararası kamuoyunda farkındalık oluşturulması amaçlanırken, Ermenistan'dan sürgün edilen Azerbaycanlı göçmenlerin geri dönüş hakkı, uluslararası hukuk çerçevesinde mağduriyetlerin giderilmesi ve bölgede barışın sağlanmasına yönelik konular ele alındı.

"Ermenistan, Batı Azerbaycanlıların haklarının iadesi için adım atmalı"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in toplantı katılımcılarına gönderdiği videolu mesajıyla başlayan konferansta, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adalet Veliyev, Aliyev'in toplantı katılımcılarına gönderdiği mesajı okudu. Aliyev mesajında, Batı Azerbaycan Topluluğu'nun defalarca Ermenistan hükümetini diyalog kurmaya çağırmasına rağmen Ermenistan'ın bundan kaçındığını belirterek, "Ermenistan, Batı Azerbaycan Topluluğu ile müzakerelere başlamalı ve Batı Azerbaycanlıların temel haklarının iade edilmesi yönünde pratik adımlar atmalıdır. Batı Azerbaycan Topluluğu üyelerinin kendi topraklarına dönüş hakkını güvence altına almak amacıyla uluslararası hukuka uygun barışçıl girişimlerinin uluslararası toplum tarafından desteklenmesi son derece önemlidir" ifadelerini kullandı.

Aliyev, "Farklı zamanlarda ata diyarlarından zorla sürgün edilen, şu anda Azerbaycan'da ve dünyanın birçok ülkesinde yerleşmiş binlerce Batı Azerbaycan kökenli kişinin haklarının savunulmasına adanmış konferansın çalışmalarına başarılar diliyorum. Eminim ki, Azerbaycan halkının zaman zaman uğradığı sürgünler hakkında gerçekleri uluslararası topluma aktaracak bu uluslararası konferans, yakın gelecekte dönüş hakkı ve dünya genelindeki mültecilik problemi ile ilgili fikir alışverişinin yapılacağı önemli bir uluslararası diyalog platformuna dönüşecektir" mesajını verdi.

"Uluslararası toplum Azerbaycan halkının maruz bırakıldığı hukuksuzluk karşısında sessiz kalmıştır"

NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu ise konferansta yaptığı konuşmada, Batı Azerbaycan Topluluğu'nun çalışmalarının yıllarca haksızlıklara maruz bırakılmış, evlerinden ve vatan topraklarından uzaklaştırılmış Azerbaycanlıların durumuna uluslararası düzeyde dikkat çekmek ve diyalog ortamı sağlamak için büyük önem arz ettiğini belirtti. Batı Azerbaycan meselesini ve Batı Azerbaycan Topluluğu'nun faaliyetlerini çok yakından takip ettiklerini kaydeden Çavuşoğlu, "Topluluğun barışçıl, gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşü sağlama çabaları uluslararası hukukla tamamen uyumludur. Topluluğun biraz önce Aziz beyin de konuşmasında vurguladığı gibi Ermenistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duyduğunu açıkça ifade eden duruşu övgüye değerdir. Ancak Ermenistan hükümeti bu samimi yaklaşım ve diyalog çağrılarına henüz yanıt vermemiştir" dedi.

Uluslararası toplumun Azerbaycan halkının maruz bırakıldığı zulüm, haksızlık ve hukuksuzluk karşısında sessiz kaldığını ifade eden Çavuşoğlu, "Tam tersine bu zulmü yapana destek olmuştur. Ancak bütün olumsuz şartlara rağmen, biz her zaman adaletin galip geleceğine dair inancımızı koruduk" diye konuştu.

"Uluslararası toplum, Batı Azerbaycanlılar için geri dönüş haklarının savunulmasında aktif rol oynamalı"

Azerbaycan'ın Vatan Savaşı'yla topraklarının tamamı üzerinde egemenliğini sağladığını vurgulayan Çavuşoğlu, "30 yılı aşkın işgalin adından, üç renkli şanlı bayrağın Karabağ'da yeniden dalgalanması gurur kaynağı oldu. Türkiye olarak, bu süreçte elimizden gelen her şekilde can Azerbaycan'ın haklı davasının yanında olduk. Her zaman söyledik, bir kere daha söylüyorum; sadece Azerbaycan bizim kardeşimiz olduğu için değil, haklı olduğu için davasının arkasında durduk. Bu uğurda şehit düşen tüm kardeşlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükranla anıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ermenistan'daki yıkılan, tahrip edilen Azerbaycan kültür mimari ve dini mirasın restorasyonu ve korunmasının da büyük önem taşıdığını belirten Çavuşoğlu, "Bu açıdan, Ermenistan'ın ülkedeki Azerbaycan kültürel mirasının durumunu değerlendirmek amacıyla, UNESCO misyonuna izin vermemesi de gerçekten üzüntü vericidir. Uluslararası toplum da Batı Azerbaycanlılar için adaletin sağlanması ve geri dönüş haklarının savunulmasında, aktif rol oynamalı ve Ermenistan'a baskı uygulamalıdır" şeklinde konuştu.

"Bölgede adil barış ve güvenliği sağlamak, Azerbaycan ve Türkiye'nin ortak arzusudur"

Azerbaycan'ın sabırlı ve barış odaklı politikalarının büyük takdiri hak ettiğini belirten Çavuşoğlu, "Bölgede adil barış ve güvenliği sağlamak, Azerbaycan ve Türkiye'nin ortak arzusudur, samimi arzusudur. Bölgesel istikrar ve refah için en büyük hedef sürdürülebilir bir barış anlaşmasının imzalanmasıdır. Bu doğrultuda, barışın tesisi için büyük hassasiyet ve kararlılık gösteren Cumhurbaşkanı Aliyev'in çabaları herkese örnek olmalıdır. Elbette, Ermenistan'ın da bu çabalara ve iyi niyetli yaklaşıma, olumlu ve somut karşılık vermesi gerekmektedir" dedi.

Geri dönme hakkının uluslararası hukuk tarafından tanınan temel bir insan hakkı olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Barışın tesisi bakımından, Batı Azerbaycanlıların tabii beklentisidir. Bu doğrultuda tesis edilecek barışçıl bir çözüm, adil bir gelecek ve kalıcı istikrarın temelini oluşturacaktır. Karşılıklı saygı ve anlayışla toplumları birleştirebilir, Güney Kafkasya'yı bir barış bölgesine dönüştürebiliriz. Biz Türkiye olarak, bölgesel adalet, barış ve refahın tesisi için, elimizden geleni bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kulandı.

Konuşmaların ardından Çavuşoğlu'na, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Dış İlişkiler Başkanı ve İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya'ya, Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım'a, TBMM Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyesi ve AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz'e Batı Azerbaycan Topluluğu'nun "Fahri Üyelik Sertifikası" takdim edildi.