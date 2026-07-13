Yılmaz: Terörsüz Türkiye devlet politikasıdır - Son Dakika
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Yılmaz: Terörsüz Türkiye devlet politikasıdır

13.07.2026 16:53
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 15 Temmuz sempozyumunda yaptığı konuşmada, terörsüz Türkiye hedefinin bir devlet politikası olduğunu belirtti. FETÖ'nün darbe girişimine karşı milletin direnişini överek, benzer yapılanmalara karşı uyanık olunması gerektiğini vurguladı.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Terörsüz Türkiye hedefimiz; milletimizin huzurunu, demokrasimizin standardını ve kalkınma yolculuğumuzu doğrudan ilgilendiren stratejik bir hedeftir ve bir devlet politikasına dönüşmüştür. Aynı anlayış bölgemize yönelik politikalarımızın da temelini oluşturmaktadır" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, SETA Vakfı tarafından düzenlenen '10'uncu Yılında 15 Temmuz' konulu sempozyuma katıldı. Burada konuşan Yılmaz, "FETÖ'nün hain darbe teşebbüsü, Türkiye'nin demokratik düzenini hedef alan en kapsamlı saldırılardan biri olmuştur. Milletimizin iradesiyle şekillenen meşru siyasal yapıyı ortadan kaldırmayı, devletimizin kurumlarını kendi hiyerarşisine tabi kılmayı ve Türkiye'nin geleceğine millet yerine örgüt iradesinin yön vermesi amaçlanmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bombalanması, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ve Cumhurbaşkanımızın bizzat hedef alınması, güvenlik kurumlarımıza yönelik saldırılar FETÖ'nün hedefinin ne olduğunu çok açık bir şekilde göstermektedir. FETÖ'nün temel düşmanı, hedef tahtasına koyduğu temel hadise aslında milletin kendisi, milletin iradesi, değerleri, milletin siyasal alandaki varoluşu. Dolayısıyla bu Meclis'e ve Külliye'ye saldırı aslında millete saldırı, milletin iradesine saldırı, o iradeyi kırma teşebbüsüdür" dedi.

'İLK DEFA MİLLET OLARAK DARBENİN KARŞISINDA DURULDU'

Yılmaz, hedef alınan kurumların milletin iradesinin tecelligahı ve anayasal sistemin temel sütunları olduğunu dile getirerek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde aziz milletimizin sergilediği tarihi duruş bu hesabı bozmuş, devlet hayatımızda meşruiyetin yegane kaynağının millet iradesi olduğu gerçeğini tartışmaya mahal bırakmayacak şekilde bir kez daha teyit etmiştir. 15 Temmuz ne kadar karanlık bir geceyse, ona karşı ortaya konan direniş de o kadar büyük bir aydınlık. Onunla da hepimiz hakikaten iftihar ediyoruz. Darbeler tarihimizde ilk defa millet olarak bu darbenin karşısında duruldu ve darbe girişimi bertaraf edildi. Bu bir destan gerçekten. Bu vesileyle şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu. Yılmaz, uluslararası siyasetin, medyanın ve uluslararası akademinin bu yaşananları yeterince değerlendirmediğini ifade ederek, "Başından itibaren maalesef bu demokrasi destanı görülmedi. Ne medyada ne akademik dünyada ne de siyasi çevrelerde uzunca bir süre maalesef bunun böyle devam ettiğini gördük. Bunun da ayrıca analiz edilmesi lazım. Aynı demokratik direnci Avrupa'da veya başka bir coğrafyada bir millet göstermiş olsa bugün nasıl bir tavır olurdu dünyada, dünya akademisinde onu da herkesin takdirine bırakıyorum" dedi.

'DEVLETİMİZİN HAREKET KABİLİYETİ ARTTI'

FETÖ'cülerin tasfiyesiyle birlikte ordu başta olmak üzere birçok kurumun çok daha etkili bir şekilde gerçek vazifesini yerine getirmeye başladığını dile getiren Yılmaz, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hayata geçirilen reformlarla güvenlikten kamu yönetimine, istihbarattan yargıya kadar pek çok alanda önemli adımlar atılmıştır. Kurumlarımız arasındaki eş güdüm güçlenmiş, karar alma süreçleri hızlanmış, kriz anlarında devletimizin hareket kabiliyeti önemli ölçüde artmıştır. Bugün sahip olduğumuz kurumsal direnç yalnızca 15 Temmuz'un ardından atılan adımların değil devlet tecrübemizi geleceğin ihtiyaçları doğrultusunda şekillendiren güçlü bir vizyonun eseridir. Teknolojinin hızla değiştiği, güvenlik tehditlerinin çeşitlendiği, dezenformasyonun, uluslararası rekabetin bir aracı haline geldiği günümüzde güçlü kurumlar kadar güçlü bir stratejik akla da ihtiyaç duyuyoruz. FETÖ'nün yine en önemli unsurlarından biri insanların aklına ipotek koyması, aklını birçok insanın kiraya vermesi. Aslında biz 15 Temmuz'la birlikte sadece devletimizin bağımsızlığı, demokrasimiz için değil, aklımız için de mücadele verdik. Aklımızı bir takım ipotekler altına koymama mücadelesi de verdik" diye konuştu.

'YAPILANLAMARA KARŞI UYANIK OLUNMALI'

FETÖ'nün gittiğini ancak benzeri yapılanmalara çok dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Yılmaz, "FETÖ'yle uluslararası alanda mücadele konusunda yine çok önemli bir sorumluluğumuz var. Bu tecrübemizi dost ülkelerle mutlaka paylaşmalıyız. Türkiye bu tecrübeyi yaşadı. Başkaları yaşamasın. Türkiye'den öğrensinler. Bu sadece Türkiye'nin FETÖ'yle mücadelesine değil, o ülkelerin istikrarına da önemli bir katkı sağlayacaktır diye inanıyorum. Türkiye bu tecrübesini mutlaka dost ve kardeş ülkeler başta olmak üzere uluslararası alanda da daha fazla paylaşmalıdır. Bu şuurla farklı isimler altında da gelse FETÖ ve FETÖ benzeri yapılanmalara karşı mutlaka teyakkuzda olunmalı, uyanık olunmalıdır" dedi.

'ÇOK DAHA GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE YÜRÜYÜŞÜMÜZÜ DEVAM ETTİRECEĞİZ'

Terörsüz Türkiye sürecinin devam ettiğini anımsatan Yılmaz, PKK terör örgütünün kendisini feshetmesi, silahları bırakması ve kalıcı bir şekilde bu soruna bir çözüm üretilmesi noktasında çok kritik bir süreçte olunduğunu kaydetti. Yılmaz, "Bu mücadeleyi sonuçlandırıp, Türkiye Yüzyılı'nda iç cephemizi güçlendirerek bölgemizde de terörsüz bir bölge vizyonunu hayata geçirerek çok farklı bir döneme doğru yürümek durumundayız. Millet olarak bunu başaracağımıza yürekten inanıyorum. Burası sıradan bir ülke değil, sıradan bir devlette yaşamıyoruz. Çok köklü bir tarihi birikime sahibiz ve inanıyorum ki bu yakın dönemde yaşananlardan da gerekli dersleri çıkararak çok daha güçlü bir şekilde bu yürüyüşümüzü devam ettireceğiz. Terörsüz Türkiye hedefimiz; milletimizin huzurunu, demokrasimizin standardını ve kalkınma yolculuğumuzu doğrudan ilgilendiren stratejik bir hedeftir ve bir devlet politikasına dönüşmüştür. Aynı anlayış bölgemize yönelik politikalarımızın da temelini oluşturmaktadır. Terörün istismar ettiği istikrarsızlık ortamının ortadan kaldırıldığı, iş birliğinin, refahın ve güvenliğin güç kazandığı bir bölge; Türkiye'nin güvenliğini de kalkınmasını da kalıcı bir şekilde tahkim edecektir" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, 15 Temmuz, Güvenlik, Türkiye, Güncel, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yılmaz: Terörsüz Türkiye devlet politikasıdır - Son Dakika

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