Çevre Bakanı Murat Kurum, depremzedelere ev teslimatı hedefini açıkladı - Son Dakika
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Çevre Bakanı Murat Kurum, depremzedelere ev teslimatı hedefini açıkladı

Çevre Bakanı Murat Kurum, depremzedelere ev teslimatı hedefini açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kilis Valiliği ziyaretinde yaptığı konuşmada, bugüne kadar 76 bin konutun teslim edildiğini ve yıl sonuna kadar 200 bin konutun daha teslim edileceğini belirtti. Kurum, 2025 yılına kadar hiçbir depremzedenin evsiz kalmamasını hedeflediklerini söyledi. Ayrıca Kilis'te 500 sosyal konutun inşa edileceğini ve kira fiyatlarının düşürülmesi için çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

13.07.2024 20:49
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bugüne kadar 76 bin konutumuzu teslim ettik. İnşallah yıl sonu 200 bin konutumuzu teslim edecek ve 2025 yılına geldiğimizde evine girmeyen hiçbir depremzede kardeşimiz kalmasın istiyoruz." dedi.

Kilis Valiliğini ziyaret eden Kurum, burada Vali Tahir Şahin ve il protokolünce karşılandı. Burada şeref defterini imzalayan Kurum, daha sonra geçtiği Kilis Ticaret ve Sanayi Odası'nda il koordinasyon toplantısına katıldı.

Kurum, toplantıda yaptığı konuşmada, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın anbean deprem bölgesini takip ettiğini, sorunları ilgili bakanlardan ve bölge vekillerinden birebir bilgi aldığını ve süreci takip edip yapılması gerekenlerle ilgili gerekli iradeyi ortaya koyduğunu söyledi.

Bir seferberlik şuuruyla başlattıkları deprem hasarının ortadan kalkmasına yönelik çalışmaları sürdürdüklerini kaydeden Kurum, 11 ilde, ilçelerde, köylerde, beldelerde vatandaşlar yeni evlerine geçene kadar bu anlayışı sürdüreceklerini, insanlar yuvalarına kavuşana kadar da deprem bölgesinden ayrılmayacaklarını dile getirdi.

Bakan Kurum, geçen hafta Malatya, Hatay ve Kahramanmaraş'ta, dün Adıyaman'da bugün de Gaziantep ve Kilis'te ziyaretlerde bulunduğunu anlatarak, yarın da Osmaniye ve Adana'ya gideceklerini belirtti.

Kurum, gittikleri yerlerde şehrin dinamikleriyle, sivil toplum örgütleriyle ve belediyeleriyle bir araya geldiklerini, bir sorun, problem varsa konuşup karar almak suretiyle hızlıca talimatları verip çalışmaları daha da hızlandırarak bir an önce depremzedelerin evlerini teslim etmek üzere, bölgenin yeniden canlanması, eski günlerine kavuşması için çalıştıklarını ifade etti.

"2025 yılına geldiğimizde evine girmeyen hiçbir depremzede kardeşimiz kalmasın istiyoruz"

6 Şubat'ta verdikleri kararları yerinde görmek ve istişare etmek üzere Kilis'te olduğunu belirten Kurum, göreve geldiği ilk andan itibaren ilk gündeminin deprem bölgesi ve buradaki insanların geleceği olduğunu ifade etti.

Bakan Kurum, şöyle konuştu:

"Kaybedecek tek bir saniyemiz yok ve evleri bir an önce verme arzusu ve isteğiyle çalışıyoruz. İşimize odaklanıp, vatandaşımızın penceresinden de bakıp şehrin ihtiyaçları, şehrin bizden beklentileri ne ise o beklentiler doğrultusunda projelerimizi hayata geçirmeye gayret gösteriyoruz. 21. yüzyılın en büyük konut seferberliğini, deprem dönüşüm seferberliğini yürütüyoruz. Bu kapsamda bir yandan yerin üstünde konutuyla, okuluyla, anaokuluyla, hastanesiyle vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacını giderecek işler yaparken bir taraftan da şehirlerimizin altyapısını yenileyecek, deprem hasarlarını giderecek adımlarımızı atıyoruz.

11 ilde 276 bin konutumuzun şantiyesi hızla devam etmektedir. 4 bin 500'e yakın köyde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. ve evlerimizi de yöresel mimariye uygun bir şekilde, özgün bir şekilde bu bölgenin iklim şartlarına uygun, vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda yapmaya gayret gösteriyoruz. Bugüne kadar 76 bin konutumuzu teslim ettik. İnşallah yıl sonu 200 bin konutumuzu teslim edecek ve 2025 yılına geldiğimizde evine girmeyen hiçbir depremzede kardeşimiz kalmasın istiyoruz. Hamdolsun şu an bölgede her alanda önemli mesafeler kaydettik. Depremden hemen sonra attığımız temellerin bugün konutlara dönüştüğünü, evlerinde huzur içerisinde, mutluluk içerisinde vatandaşlarımızın yaşadığını görüyoruz."

Kilis'te ise Musabeyli ve Polateli'nde 1494 konut ve iş yerini teslim ettiklerini ve bugün hala Kilis'in birçok yerinde 2 bin 500 konut ve işyerinin inşasının da devam ettiğini belirten Kurum, "Bu yıl içerisinde Kilis'te hak sahibi olmuş vatandaşlarımızın tamamına konutlarını teslim ediyoruz ve Kilis'te 2024 yılı itibarıyla yıl sonuna kadar afetzede vatandaşlarımız şehrin merkezinde konutlarına girmiş olacaklar. Bunun dışında köy konutlarımızı da hızlı şekilde yapmak suretiyle bu yılın sonu, önümüzdeki yılın başında Kilis'te afetzede kardeşimiz dışarda kalmayacak." dedi.

"Kilis'imize 500 sosyal konutumuzu kazandırıyoruz"

Kilis'te kira fiyatlarının düşürülmesi ve vatandaşların konut talebinin giderilmesi amacıyla yürüttükleri çalışmaya işaret eden Kurum, şöyle devam etti:

"Valimiz, milletvekillerimizle yapmış olduğumuz istişare çerçevesinde yeni yapılacak organize sanayi bölgesi, bölgenin en büyük organize sanayi bölgelerinden biri olacak. Orada istihdamı, üretimi arttırmak için de konut talebini bize ilettiler. ve bu talep karşısında 1 Ağustos'ta taleplerini alacağımız 500 sosyal konutumuzu inşallah Kilis'imize kazandırıyoruz. Kilisli vatandaşlarımız bu konutlarda oturacak, hemen afet konutlarının yanına yaptığımız, bitirdiğimiz, inşallah ağustos sonu itibarıyla da tamamlayıp vatandaşlarımıza teslim edeceğimiz konutlarımızın başvurularını 1 Ağustos itibarıyla alacak ve hızlı şekilde burada kuralarını çekmek suretiyle Kilis'imize 500 yeni sosyal konut kazandırmış olacağız. Dar gelirli vatandaşlarımızın, buradaki yine şehit ailelerimizin, engelli vatandaşlarımızın, burada yaşayan vatandaşlarımızın başvurabileceği ve burada sosyal donatısıyla, ticaret üniteleriyle, yeşil alanlarıyla örnek bir şehircilik modeli olarak gördüğümüz, planladığımız projemizi inşallah ağustosta kuralarını çekmek ve inşallah eylül ayında da teslim etmek suretiyle Kilis'teki kira fiyatlarını da düşürecek adımı inşallah atmış olacağız."

Bakan Kurum, deprem bölgesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde 2025 yılında artık cazibe merkezi olacağını ve buradaki bütün işler bitene kadar kendilerinin buralarda olacağını ve burada asrın kalkınmasını da hep birlikte gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi.

Toplantıya AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, MHP Kilis Milletvekili Mustafa Demir, Kilis Valisi Tahir Şahin, Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çevre Bakanı Murat Kurum, depremzedelere ev teslimatı hedefini açıkladı - Son Dakika

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