Ceyda Bölünmez Çankırı\'dan İzmir Açıklamaları

16.03.2026 01:39
Çankırı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı ve şehirdeki sorunlar hakkında görüş bildirdi.

İZMİR'de basın mensupları ile iftarda bir araya gelen AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı konusundaki soruya, "Yerelde çalışma yapmak çok farklıymış. Çok da keyifliydi. Görev verilirse alınır, bayrak da teslim edilir. Yerelde AK Parti'nin bayrağını layıkıyla taşımak en büyük görevlerimizden bir tanesi." diye yanıt verdi.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, kentteki bir otelde basın mensupları ile iftar programında bir araya geldi. Çankırı, iftarın ardından kendisine yöneltilen sorulara yanıt verdi. Kendisine yöneltilen İzmir Büyükşehir Belediye başkanlığı adaylığı konusundaki soruyu cevaplayan Çankırı, "31 Mart 2024 seçiminden sonra benim için başka bir sayfa açıldı. Yerelde kendinizin aday olarak girdiğiniz seçimler farklı oluyor. Yerelde çalışma yapmak çok farklıymış. Çok da keyifliydi. Seçimin bittiği gün, ertesi gün seçim varmış gibi çalışmaya başlıyorsunuz. Tabii bu bir kısmet. Hamza Bey ile çok uyumlu seçim geçirdik. Görev verilirse alınır, bayrak da teslim edilir. Yerelde AK Parti'nin bayrağını layıkıyla taşımak en büyük görevlerimizden bir tanesi. Sahada çalışmalarımız teveccüh görüyor. İnşallah 2029 yılında hepimiz göreceğiz. İzmir için kim hayırlısıyla hizmet edecekse inşallah o aday olsun diyorum" dedi.

'HERKES BÜYÜK KULÜBE GELMEK İSTER, TRANSFERLERLE İLGİLİ HERKESE İZİN ÇIKARMIYORUZ'

AK Parti'ye geçecek belediye başkanları iddialarına açıklık getiren Çankırı, "Transferlerle ilgili önümüzde hiçbir konu yok. İzmir ölçeğinde sürekli böyle söylentiler gündeme geliyor. Herkes büyük kulübe gelmek ister ama herkese izin çıkarmıyoruz" ifadelerini kullandı.

'İZMİR'İN BÜTÇESİ 120 MİLYAR AMA BURADA 12 MİLYARLIK İŞ YOK'

Büyükşehir Belediyesine ve ilçe belediyelerine proje eleştirilerinde bulunan Çankırı, "Konak'ta hiçbir şey değişmedi. Hamza Bey ile şunu demiştik, 'İlk 2 yıl belki kızacaksınız ama şehir şantiyeye dönecek.' Biz şehri havaya kaldıracaktık çünkü problemlerini biliyorduk. İlk 6 ay içinde bu problemleri programlamadıysanız zaten geçmiş olsun. 5 sene çok çabuk geçer. Herkes biliyor bu şehrin altyapı problemi var. Siz mart ayında seçildiniz ama biliyorsunuz ekim ayında yağmur yağınca ne olacak. Kendisi de ilçe belediye başkanlığından geldiği için bunları iyi biliyor olmalı. Sihirli değnek beklemiyoruz ama en azından bir çalışma yapılsaydı. Biz hala yağmur yağdığında Kordon'da yürüyemiyoruz, esnafı logar suyu basıyor. Ulaşım için yapılan hangi yol var? Seçim zamanı yazıldı battı çıktılar. 2 yılda Çanakkale Köprüsü yapıldı, bunlar zor şeyler değil. Biz CHP'li belediyeyiz diye yeterli destek alamıyoruz diyorlar, ben bunu kabul etmiyorum. Eskişehir de CHP belediyesi. Bugün İzmir'in bütçesi 120 milyar ama burada 12 milyarlık iş yok. Her mecliste İller Bankası'ndan istedikleri kredi oy birliği ile geçiyor. Çöpler ile ilgili bir gelişme var mı? Yine yaz geliyor. Türkiye'nin üçüncü büyükşehri olarak bertaraf tesisi kuramıyorsanız yazıklar olsun" dedi.

'İZMİR'DE DÖNÜŞTÜRMEMİZ GEREKEN KONUT SAYISI 300 BİNE YAKIN'

İzmir'in bir deprem şehri olduğunu ve vatandaşın da en önemli problemlerinden birisinin dayanıklı yapı olduğunu belirten Çankırı, "Vatandaşın İzmir'deki en önemli problemlerinden bir tanesi İzmir'in bir deprem şehri olması. İzmir'de şu anda yapı stoğunun en kötü olduğu şehirlerden bir tanesi. İzmir'de dönüştürmemiz gereken konut sayısı 300 bine yakın. 900 bine yakın da bağımsız birim var. Bunun için ne yapılıyor dediğimizde maalesef hiçbir şey yapılmıyor. Mart 2024'te seçim zamanı o zamanki Bakanımız Mehmet Özhaseki burada Dünya Bankası'nın 0,69 faizle 3 milyonluk krediyi açıkladı. 1 milyon geri ödemesiz, 180 ay vade ile ödeme şartları vardı. Bunun yüzde kaçı kullanıldı İzmir'de biliyor musunuz? Sadece yüzde 40'ı kullanıldı. O da bizim zorlamamızla oldu. Tamamı kullanılsaydı bir 300 milyon Euro daha aslında bize ek gelecekti" ifadelerini kullandı.

CHP'Lİ BELEDİYELERE YÖNELİK OPERASYONLAR

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar hakkındaki soruya da cevap veren Çankırı, "Bunların hepsi görüyorsunuz, her geçen gün çıkıyor. İrtikaplar, gasplar, her türlü kanuni olarak operasyonu gerektirecek konular. Davalar artık başladı, seyrinde gidiyor. Biz de bu süreç içerisinde takip edeceğiz. İddianameleri gördünüz, biliyorsunuz. Bunlar altı boş işler değil. Gerçekten suçlularsa, değillerse de kendilerini ifade edecekleri bir ortam var. Umarım olumlu şekilde sonuçlanır" diye konuştu.

Kaynak: DHA

