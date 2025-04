CHP'den Taksim Anıtı'na "Millet Büyüktür" Çelengi

Haber: Oktay YILDIRIM- Kamera: Umut Emre GÖKBULUT

(İSTANBUL) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 105'inci yıl kutlamaları kapsamında, Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda resmi tören düzenlendi. Törene, 19 Mart operasyonuyla tutuklanan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu temsilen İBB Başkanvekili Nuri Aslan katıldı. Törene katılan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Ne yazık ki, Ankara'daki azınlık iktidarı, siyasallaştırdığı yargıyla, kaybettiği seçimlere kayyımlar atayarak, bir biçimiyle sandıkta kaybettiğini, siyasallaştırdığı yargı yoluyla geri alma çabası içerisine giriyor." dedi. Çelik, "Bugün tam 1 ay oldu Ekrem İmamoğlu'nun tutukluğunun üzerinden geçen süre. Tam da 23 Nisan'a denk geldi. Ne söylemek istersiniz" sorusuna, "Cumhuriyet Halk Partisi çelenginin üzerine bir söz yazdık bugün. İlk defa bir resmi törende, parti çelenginin üzerine bir yazı yazıyoruz. O sözle bitirmek isterim: Millet büyüktür ve millet gereğini yapacaktır" yanıtını verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ile birlikte, 105'inci 23 Nisan kutlamaları kapsamında, Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen resmi törene katıldı. İstanbul Valiliği'ni, Vali Yardımcısı Mustafa Asım Alkan'ın temsil ettiği törenin resmi bölümü, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür tarafından anıta çelenk konulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu. Aslan, resmi törenin bitiminden sonra, zabıta mangası eşliğinde getirilen İBB çelengini, alkışlar eşliğinde Cumhuriyet Anıtı'na bıraktı. Aslan'ın ardından siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının çelenkleri de anıt çevresindeki yerini aldı.

"Ne yazık ki, Ankara'daki azınlık iktidarı, sandıkta kaybettiğini, siyasallaştırdığı yargı yoluyla geri alma çabası içerisine giriyor"

CHP İstanbul İl Başkanı Çelik ve İBB Başkanvekili Aslan, törenin ardından kameraların karşısına geçti. Çelik, "Bugün tam 1 ay oldu Ekrem İmamoğlu'nun tutukluğunun üzerinden geçen süre. Tam da 23 Nisan'a denk geldi. Ne söylemek istersiniz" sorusuna özetle şu yanıtı verdi:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu özel ve anlamlı günü, geleceğimizin teminatı olan çocuklara armağan etti. Milletin egemenliği demek, sadece sandığın vatandaşın önünde konulması ve aslında sandıktan çıkanın istediği gibi davranması anlamına gelmiyor. Millet egemenliği demek, aynı zamanda yargı bağımsızlığı demek. Millet egemenliği demek, temel hakların ve özgürlüklerin anayasal güvence altına alınması demek. Millet egemenliği demek, basın özgürlüğü demek. Millet egemenliği demek, seçilmişlerin özgür bir biçimde görev yapabilmesi demek. Bugün, ne yazık ki, Türkiye'nin demokrasinin zedelendiğini, ulus egemenliğinin, millet egemenliğinin zedelendiğini hep birlikte görüyoruz. Bugün yargı, siyasallaştırılmış durumda. Ne yazık ki, Ankara'daki azınlık iktidarı, siyasallaştırdığı yargıyla, kaybettiği seçimlere kayyımlar atayarak, bir biçimiyle sandıkta kaybettiğini, siyasallaştırdığı yargı yoluyla geri alma çabası içerisine giriyor."

"19 Mart'ta bir darbe girişimi gerçekleşti"

"Bugün aslında Can Atalay kararında da olduğu gibi, Anayasa ayaklar altına alınıyor. Bugün insanlar temel haklarından ve özgürlüklerinden yoksun durumda. Öğrenciler, Anayasa'daki haklarını kullanıp, protesto ve gösteri yaptığında cezaevine atılabiliyorlar, susturulmaya çalışılabiliyorlar ve belediye başkanları tutuklu. 15,5 milyon oyla seçilmiş, ön seçimle belirlenmiş cumhurbaşkanı adayı tutuklu. Ekrem İmamoğlu tutuklu. 19 Mart'ta bir darbe girişimi gerçekleşti. Bu darbe girişiminin iki boyutu var. Bir; İstanbul'un iradesiyle seçilmiş belediye başkanı, 16 milyonun oylarıyla seçilmiş belediye başkanı şu anda cezaevinde. İkincisi de Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu cezaevinde. Bu yönüyle seçimlerin tarafsız ve bağımsız yapılmasıyla ilgili de aslında Türkiye'nin birtakım sorunları ve sıkıntıları var. Bu yönüyle ulus egemenliğinin, millet egemenliğinin zedelendiği günlerden geçiyoruz."

"Bu topraklar, bundan 105 yıl önce daha zor günleri geride bıraktı"

"Ancak hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Asla umutsuz olmasınlar. Bu topraklar, bundan 105 yıl önce daha zor günleri geride bıraktı. Bundan 105 yıl önce, yurdun dört bir yanı işgal altındayken, bir ülke uçurumun kıyısına sürüklenmişken bir halk, yoksulluk ve sefaletle boğuşurken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları, bir an için umutsuz olmadılar. İstanbul'dan yola çıktılar. Şişli'deki evinden Gazi Mustafa Kemal Atatürk yola çıktı ve Bandırma Vapuru'yla Samsun'a gitti. Milli mücadeleyi başlattı ve o umutsuz havayı dağıttı. Bugün de gençler ayaktadır. Kadınlar ayaktadır. İşçiler, emekliler, emekçiler ayaktadır. Her şeyden önemlisi çocuklar da ayaktadır ve bu karanlığı hep birlikte dağıtacağız. Bu toprakları yeniden demokrasiyle tanıştıracağız. Millet egemenliğini bu topraklarda yeniden egemen kılacağız. Cumhuriyet Halk Partisi çelenginin üzerine bir söz yazdık bugün. İlk defa bir resmi törende parti çelenginin üzerine bir yazı yazıyoruz. O sözle bitirmek isterim: Millet büyüktür ve millet gereğini yapacaktır."

"Ekrem İmamoğlu halk için mücadele etmeye devam ediyor"

İBB Başkanvekili Aslan da şu görüşleri dile getirdi:

"23 Nisan 1920'de, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk kuruluş ya da toplanmasıyla beraber bugünü Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletin iradesini kime emanet edeceğim diye düşündüğünde, geleceğin ışıklarına, yıldızlarına, çocuklarına emanet etti. İşte o ışığı gören, o Cumhuriyet'in çocuklarından biri, İstanbul'un seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün Silivri zindanlarında. İstanbul'un seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanı, o şiarla ve oradan aldığı feyzle beraber İstanbul'da ne yaptı? İstanbul'da, bütün çocuklara eşit haklar sunmak için kreşler açtı. İstanbul'da çocuk kütüphaneleri açtı. İstanbul'da gençlere yurtlar açtı. 0-4 yaş arası çocuğu olan annelere Anne Kart imkanı sağladı. Yine dezavantajlı gruplar, yoksul mahallelerde veya Türkiye'nin her noktasında yarına ışık tutacak ama bugün İstanbul'da yaşayan çocuklarımıza Halk Süt desteğiyle, çocukların gelişimine ve yarının Türkiye'nin aydınlık olması, bilim adamı, ilim adamı olması, devletin yönetiminde bulunması için, o çocukları eşit şekilde süte ulaştırma gayretinde bulunan bir Büyükşehir Belediye Başkanı, şu an maalesef milletin iradesiyle seçilen kişi, Silivri zindanlarında. En kısa sürede milletin iradesinin gerçekleşmesini, 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' şiarıyla, en kısa sürede görevinin başına dönmesini ve bu memlekete, bu millete hizmet etmesi için hep birlikte mücadele etmeye devam etmeliyiz. Kimse şunu düşünmesin: Ekrem İmamoğlu, Silivri'de dört duvar arasına tıkandı ve oraya tutuldu, tutsak edildi diye, halk için çalışmıyor. Her gün mücadelesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti içindir, halk içindir. Halk için mücadele etmeye devam ediyor. Kimse halkın üstünde değildir. Kimse halktan daha büyük değildir."

Aslan, İstanbul Valiliği'nin Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlediği 23 Nisan kutlama programına da katıldı.