CHP Diyarbakır Milletvekili Tanrıkulu: "Daha Acı Yaşamak İstemiyoruz. Gençlerimizi Çocuklarımızı Toprağa Vermek İstemiyoruz" - Son Dakika
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CHP Diyarbakır Milletvekili Tanrıkulu: "Daha Acı Yaşamak İstemiyoruz. Gençlerimizi Çocuklarımızı Toprağa Vermek İstemiyoruz"

Diyarbakır’da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Diyarbakır buluşmasına katılan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "Daha acı yaşamak istemiyoruz. Gençlerimizi çocuklarımızı toprağa vermek istemiyoruz. O nedenle bu süreç değerli ve önemli ama geçmişte yapılanları da gördük. Diyarbakır’da 20 yıl önce ‘Kürt sorunu benim sorunumdur’ diyen Erdoğan’ı da gördük. 20 yıldır acıları bizler yaşıyoruz. O nedenle bu süreçleri onların politik hesaplarına kurban etmeyeceğiz" dedi.

16.03.2025 17:35  Güncelleme: 17:51
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(DİYARBAKIR) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Diyarbakır buluşmasına katılanCHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "Daha acı yaşamak istemiyoruz. Gençlerimizi çocuklarımızı toprağa vermek istemiyoruz. O nedenle bu süreç değerli ve önemli ama geçmişte yapılanları da gördük. Diyarbakır'da 20 yıl önce 'Kürt sorunu benim sorunumdur' diyen Erdoğan'ı da gördük. 20 yıldır acıları bizler yaşıyoruz. O nedenle bu süreçleri onların politik hesaplarına kurban etmeyeceğiz" dedi.

CHP'nin ön seçimle belirlenecek cumhurbaşkanı aday adayı, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir'den başlattığı seçim çalışmaları kapsamında, bugün Diyarbakır'da partililerle bir araya geldi.

Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde yapılan buluşmaya katılan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Halepçe Katliamı'nda hayatını kaybedenleri andı. Tanrıkulu, "Bu soykırımların, katliamların ne anlama geldiğini bizim topraklarımız, bu coğrafya çok iyi biliyor. Bir daha olmaması için de buradayız. İkinci anmam, içlerinde yakınlarımızı da yitirdiğimiz 16 Mart İstanbul Üniversitesi Katliamı. Orada da genç öğrenciler yaşamlarını yitirmişlerdi faşist bir saldırı karşısında. Siverekli hemşehrimiz İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Hamit Akıl da yaşamını yitirmişti. Onların da anısı önünde saygıyla eğiliyorum" diye konuştu.

Türkiye'nin zor zamanlardan geçtiğini, bu toprakların daha önce de zor zamanlardan geçtiğini, ama hiçbir zaman boyun eğmediklerini, biat etmediklerini söyleyen Tanrıkulu, şöyle devam etti:

"Bu surlar bu beden bu burçlar birçok zalimliğe birçok zulme şahitlik etti ama dimdik ayaktayız. Sizler de bizler de Cumhurbaşkanı adayımız da dimdik ayakta. Eğilmeyeceğiz, boyun eğmeyeceğiz, biat etmeyeceğiz, bunu bilin. Evet, Türkiye'nin Kürt meselesi var, önümüz bayram, nevruz, çiçekler açıyor, toprak yeşilleniyor. Bu topraklar çok acı gördü gerçekten. Daha acı yaşamak istemiyoruz. Gençlerimizi çocuklarımızı toprağa vermek istemiyoruz. O nedenle bu süreç değerli ve önemli ama geçmişte yapılanları da gördük. Diyarbakır'da 20 yıl önce 'Kürt sorunu benim sorunumdur' diyen Erdoğan'ı da gördük. 20 yıldır acıları bizler yaşıyoruz. O nedenle bu süreçleri onların politik hesaplarına kurban etmeyeceğiz. Hem temkinliyiz hem iyimseriz. Temkinliyiz çünkü geçmiş dönemlerde bizim iyi niyetimizi, umutlarımızı ayaklar altına aldılar, ezdiler ama iyimseriz. Neden iyimseriz? Kendimize güveniyoruz, halkımıza güveniyoruz, halkımızın barış iadesine güveniyoruz. Bu barış iadesi bizi mutlaka ileriye taşıyacak. Gerçekten anayasanın olmadığı, hukukun olmadığı insan haklarının ayaklar altında ezildiği ve adaletin askıda olduğu bir dönemdeyiz. Sıkıyönetimleri gördük olağanüstü halleri gördük, özel dönemleri yaşadık ama bu kadar kolektif bir biçimde zulümü az yaşadık gerçekten son 10 yılda özellikle ve ne yaşayacağımızı da aşağı yukarı tahmin ediyoruz ama açıkça söylüyoruz, korkmadık korkmayacağız."

"Partimize karşı kolektif bir saldırı var"

Sezgin Tanrıkulu, CHP'ye, partimizin tüzel kişiliğine, adaylara, belediyelere, partinin üyelerine karşı kolektif bir saldırı yürütüldüğünü belirterek, şunları söyledi:

"Ben avukatım, belki bu salonda birçok kişinin avukatlığını da yaptım. Ceza avukatıyım aynı zamanda. Adam öldürürseniz kan gütme saikiyle veya canavarca hisle sizin soruşturma dosyanız 30 yıl sonradan ortadan kalkar, kimse sizi soruşturmaz. Ekrem İmamoğlu'nun diploması 35 yıl önceki, okula girişi 31 yıl önceki diploması şu an da tartışılıyor. Yuh olsun size yuh. Yuh olsun size 50 kere. Açılmayan soruşturma yok İstanbul'da, açılmayan dava yok, hepsini takip ediyoruz. Böyle bir dönem yaşamadı. Bakın bunları cahiller yapsa deriz ki 'cahildir' vazgeçer gideriz ama unvanlarının başında hakim olanlar, savcı olanlar, profesör olanlar bunları yapıyorlar. Bunun adı kolektif kötülüktür. Bu kötülükleri unutmayacağız, size söz veriyorum unutmayacağız. Zamanı geldiğinde de o zaman gelecek çok uzak değil. Zamanı geldiğinde de size söz olsun, size ant olsun onlar gibi değil ama adil bir biçimde bunların ve bu dönemin hesabını soracağız hukuk kuralları içerisinde."

"Ekrem Başkan ile beraber mücadeleyi kazanacağız"

Diyarbakır İl Başkanı İsmail Akyıl da salondaki coşkulu kalabalığı görmekten büyük onur ve mutluluk duyduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Coşku, Türkiye'nin 1'inci parti olmasından halkın tüm kesimlerini kucaklamamızdan, yarınlara olan inancımızdan kaynaklanmaktadır. Bu coşku, güzel günlerin yaklaştığını Diyarbakır başta olmak üzere Doğu ve Güney Doğu'nun zafere, umuda olan inancının coşkusudur. Adaletin, hukukun, özgürlüğün olmadığı ekonomik bir buhran yaşıyoruz. Ayrıştırıcı dilin kullanıldığı hepimiz bunu canlı canlı yaşıyoruz. Zorlu süreçten yılmadan, vazgeçmeden göğüs geren partimizin Cumhurbaşkanı adayı kıymetli yol arkadaşımız, milletin evladı Ekrem Başkan ile beraber bu mücadeleyi kazanacağız. Cumhurbaşkanı aday belirlemesinde parti üyelerinin başrol olması, Türkiye'nin en köklü partisinin demokrasi yolunda başladığı çok önemli bir adımdır. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, gerek demokrasiye olan inancından gerek partimizin 1'inci parti gelmesindeki emeklerinden dolayı teşekkür ederim."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Diyarbakır Milletvekili Tanrıkulu: 'Daha Acı Yaşamak İstemiyoruz. Gençlerimizi Çocuklarımızı Toprağa Vermek İstemiyoruz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Diyarbakır Milletvekili Tanrıkulu: "Daha Acı Yaşamak İstemiyoruz. Gençlerimizi Çocuklarımızı Toprağa Vermek İstemiyoruz" - Son Dakika
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