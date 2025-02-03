CHP, Eğitimde Güvenlik ve Eşitlik İhtiyacını Vurguladı - Son Dakika
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CHP, Eğitimde Güvenlik ve Eşitlik İhtiyacını Vurguladı

CHP, Eğitimde Güvenlik ve Eşitlik İhtiyacını Vurguladı

CHP İstanbul İl Başkanlığı, 2024-2025 eğitim yılı ikinci döneminin başlamasıyla ilgili basın toplantısında okullardaki güvenlik eksikliklerine dikkat çekti. Bolu Kartalkaya'daki yangında hayatını kaybeden öğrencileri anarak, eğitimdeki sorunların çözümüne siyaset üstü bir yaklaşım ile yaklaşılması gerektiğini vurguladılar.

03.02.2025 15:30  Güncelleme: 15:34
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CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığınca, 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin başlamasına ilişkin basın açıklaması yapıldı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda 2024-2025 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin başlamasına ilişkin basın toplantısı düzenlendi. Basın açıklamasını İl Başkanlığı adına İl Başkan Yardımcısı Ali Ekber Cömert ve İstanbul 1'inci Bölge İl Eğitim Sekreteri Fatma Öncü yaptı.

'OKULLARIN VE YURTLARIN GÜVENLİĞİNİ BİR KEZ DAHA DÜŞÜNMELİYİZ'

Bolu Kartalkaya'daki yangında hayatını kaybeden 36 öğrencinin bugün okullarında ikinci döneme başlayamadığını söyleyerek sözlerine başlayan CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Ali Ekber Cömert, "Bu felaketle birlikte okulların ve yurtların güvenliğini bir kez daha düşünmeliyiz. Defalarca uyarmamıza rağmen hiçbir tedbir alınmaması nedeniyle okul kazaları, afetler, acil durumlar, iş güvenliği, trafik güvenliği, okul güvenliği ve dış alan güvenliği gibi konulardaki yetersizlikler çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin canına mal oluyor. Müfettişlik sisteminin tarumar edilmesiyle birlikte de okullarımız yeterince denetlenmiyor. Çocuklar için en güvenilir alanlardan biri olması gereken okullar, maalesef birçok kaza, yaralanma, şiddet ve ölüme sahne oluyor. Öyle ki 2 Eylül 'de birinci sınıfa başlayacak olan Miray Aslan çocuğumuz okul bahçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. 16 yaşındaki Mehmet Eren Parlak, arkadaşı tarafından okulda tabancasıyla vurularak öldürüldü. Sibel Turan öğretmenimiz iş güvenliği ve yeterli personel olmadığı, İbrahim Oktugan öğretmenimiz ise okul güvenliği olmadığı için hayatını kaybetti" dedi.

'ÇOCUKLARIMIZ EĞİTİM HAKKINA ERİŞİMDE SIKINTI YAŞADI'

6 Şubat Kahramanmaraş ve Hatay deprem depremlerinin ikinci yıl dönümünde vefat edenleri anarak devam eden Cömert, "Depremin üzerinden iki yıl geçmesine rağmen bölgede yaşayan yurttaşlarımızın öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin soruları hala çözülemedi. Hükümet bir yıl içinde evlere yerleşilecek sözünü tutmadı. Halkın dörtte biri hala konteyner kentlerde yaşıyor. Yetmezmiş gibi burada yaşayan öğretmenlerimizin borçları yüzünden elektrikleri kesildi. Depremde sağlam kalan okullar, kamu kurumları tarafından kullanılmaya devam edildi. Bu da imkansızlıklar içerisinde verilmeye çalışılan eğitime, birleştirilmiş okullarda daha da zora soktu. Enkaz kaldırma çalışmaları sonlanmadı. Asbest, çevre, su, hava ve toprak kirliliği devam etti. Çocuklarımız eğitim hakkına erişimde sıkıntı yaşadı. Çünkü ulaşım sorunu hala çözülmedi" ifadelerini kullandı.

'BU SORUNUN ÇÖZÜMÜNE YAKLAŞIRKEN SİYASET ÜSTÜ DAVRANMAK ZORUNDAYIZ'

Ali Ekber Cömert, "CHP olarak tüm çocuklarımızın laik, bilimsel, kamusal, parasız ve eşit eğitim hakkı hem görevde olan hem de atama bekleyen öğretmenlerimizin hakları için, çocuklarının nitelikli eğitim alabilmesi için, maddi ve manevi olarak yıpranan velilerimiz için çalışmaya ve mücadele etmeye, tüm bu sorunları gündeme getirmeye, bakanlığa görev ve sorumluluklarını hatırlatmaya devam edeceğiz. Eğitim ülkemizin en temel ve partiler üstü olması gereken bir sorunu. Bu sorunun çözümüne yaklaşırken siyaset üstü davranmak zorundayız. Dolayısıyla İstanbul'da yaşanan bunca ağır sorunlara karşılık İBB başta olmak üzere bütün yerel yöneticilerimiz duyarlı bir biçimde sorumluluk alarak, bu sorunu azaltmaya ve çözmeye katkı sunmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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