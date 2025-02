CHP Ekonomi Heyeti Tekirdağ'da... Yalçın Karatepe: Vatandaşın Önüne Seçim Sandığı Konulmasının Zamanı Geldi

Güncel

Haber: Erva GÜN - Kamera: Dursun ALKAYA

(TEKİRDAĞ) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, "Artık bu iktidarın Türkiye ile gideceği hiçbir yer olmadığını biliyoruz. Türkiye'nin bir an önce seçime gitmesi, vatandaşın önüne seçim sandığı konulması zamanının geldiğini düşünüyoruz. Gittiğimiz her coğrafyada iş insanları, emek örgütleri, esnafımız, çalışanlarımız, emeklilerimizin çalıştığı sorunları görüyoruz. Dolayısıyla vatandaş içinde bulunduğu ekonomik sorunların, zor hayat koşullarının değişimi için bir iktidar değişimi zorunlu olduğunu ifade ediyor ve erken seçim çağrısını güçlü bir şekilde dillendiriyoruz" dedi.

CHP'nin partinin ekonomi konusunda yol haritasını anlatmak üzere başlattığı ekonomi turu, Tekirdağ ziyaretiyle devam ediyor. CHP heyeti, ekonomi turu kapsamında bugün ilk olarak Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Ziyarete CHP Hazine ve Maliye Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yankıömeroğlu, Tekirdağ Milletvekilleri Nurten Yontar ve İlhami Özcan Aygun, Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Mersin Milletvekili Talat Dinçer, Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, Bolu Milletvekili Türker Ateş ve Parti Meclisi üyesi Berker Esen katıldı. CHP heyetini, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer karşıladı. Heyeti makam odasında ağırlayan Yüceer, belediyenin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Tekirdağ ziyareti kapsamında emek ve meslek örgütleri ile toplantıya katılan heyet, Ticaret ve Sanayi Odası'nda iş insanlarıyla bir araya geldi.

CHP Tekirdağ İl Başkanlığı'nda konuşan Karatepe, şunları söyledi:

"Cumhuriyet Halk Partisi ekonomi takımı olarak tüm yurdu dolaşıyoruz. Dünden beri de Tekirdağ'dayız. Çalıştığımız, ziyaret ettiğimiz her alanda gördüğümüz sorunlar aslında ülkenin her yerinde aynı. Yaygın olarak gördüğümüz şey ekonominin yoksulluk yaratan bir sonuç olarak vatandaşları mağdur etmesi ve vatandaşların hayatta kalması için mücadele etmesine neden olmaktadır. İçinde bulunduğumuz sorunlara yönelik çok ciddi bir başarıların veya çözümlerin olmadığını üzülerek görüyoruz. Örneğin Merkez Bankası enflasyon raporunda daha yılın ilk ay ayında enflasyon verisi ortaya çıktıktan sonra bile yıl sonu enflasyon tahminini yukarı yönlü değiştirmek zorunda kaldı. Bu Merkez Bankası tarihinde bir ilktir. Sayın Merkez Bankası yetkilileri bu veride şaşıracak hiçbir şey yok. İktidarın yaptığı vergi artışları enflasyonun yüksek çıkacağını bize gösteriyordu. Bir önceki enflasyon raporunda ortaya koyduğunuz enflasyon tahminini revize etmenin bir anlamı yok. Ücret ve emekli aylıklarına yapılan zammın çok düşük seviyede kalmış olması 2025 yılı içerisinde vatandaşlarımız için hayatın çok pahalı olacağını gösteriyor. Fakat maalesef iktidardan gelen açıklamalardan görüyoruz ki vatandaşın refahını artırmaya yönelik tedbir alma konusunda bir çabaları yok. Merkez Bankası Başkanı, 'toplumsal refahı artırabilmek için fiyat istikrarının sağlanması gerektiğini' söylemiş yani diyor ki enflasyon düşerse vatandaşın alım gücü artar. Böyle bir matematik hesaplaması iktisatta yok. Enflasyon düşse bile cebinize giren para miktarı artmazsa onunla satın alabileceğiniz mal ve hizmet miktarı da az olacaktır. Dolayısıyla refah artışından söz edebilmek için gelirlerimizin de ciddi bir şekilde artması gerekmektedir ama buna yönelik de bir çalışma olmadığını görüyoruz.

Özellikle bayram ikramiyesi ne kadar olacağı tartışılıyor. 2024 yılında emekli ikramiyesi 3 bin liraydı. Eğer vatandaşın özellikle emeklilerin refahı düşünülüyorsa bu refah artışını kümülatif enflasyon artışı olması gerekirdi. Boşuna beklenti yaratmasınlar eğer beklentiyi karşılayacak imkanları yoksa.

"Dolar veya euro cinsinden yüksek faiz kazancı elde etme imkanı sunan bir politikanın Türkiye'yi uzun vadede bir yere götürmeyecek"

Hazine ve Maliye Bakanı'nın söylemlerine baktığımızda uygulanan programlardan sonuç aldığını söylediğini üzülerek görüyoruz. Kendisi göreve geldiği 2023 yılının haziran ayında yıllık enflasyon yüzde 30.9'du. Göreve gelmesinin üzerinden 20 ay geçmiş olmasına rağmen karşı karşıya kaldığımız enflasyon verisi kendisi göreve geldiği tarihteki enflasyon üzerinde. İnsan ömrü için uzun bir süre ve ekonomi politikaları için uzun bir tarih. Yine bakan yaptığı açıklamalarda muhalefete eleştirilerde bulunarak 'Biz ne yaparsak eleştiride bulunuyorlar' diyor. Dolar veya euro cinsinden yüksek faiz kazancı elde etme imkanı sunan bir politikanın Türkiye'yi uzun vadede bir yere götürmeyeceğini söylüyorduk.

Maalesef hayatta kalmak için ciddi zorluklara karşı karşıya kalan ve mücadele veren, aldıkları ücretler yetersiz olduğu için haklarını yasaların verdiği çerçevede işçilerin hak aramaların önüne engel çekmeye çalıştıklarına görüyoruz. Gaziantep'te bir süredir devam eden grevi bu tür faaliyetlerin bir süre yasaklanmasına dair karar açıkladıklarını üzülerek görüyorum. Çalışanların, emekçilerin, haklarını aramaları anayasal bir haktır. Hiçbir çalışan onlara uygun gördüğünüz rakamı kabul etmek zorunda değil.

"Vatandaşın önüne seçim sandığı konulması zamanının geldiğini düşünüyoruz"

Biliyorsunuz son zamanlarda üzülerek görüyoruz ki sahte içkiden dolayı çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybetti. Rakamlara baktığımız zaman rakamların çok yüksek seviyede olduğunu görüyoruz. Şimdiye kadar 103 vatandaşımız ve yıl başından bugüne kadar sahte içkiden hayatını kaybetti. Sahte içkiye neden olan ilgiyi de biliyoruz. Alkolle uygulanan verginin bu kadar yüksek olması insanların daha ucuz alternatiflere yönelmesi zorunluluğunu ortaya çıkardı. Türkiye'de vergi sistemi insanların yaşam tarzına müdahale edecek bir şekilde kurgulayan bu düzenin değişmesi gerekiyor. Artık bu iktidarın Türkiye ile gideceği hiçbir yer olmadığını biliyoruz. Türkiye'nin bir an önce seçime gitmesi, vatandaşın önüne seçim sandığı konulması zamanının geldiğini düşünüyoruz. Gittiğimiz her coğrafyada iş insanları, emek örgütleri, esnafımız, çalışanlarımız, emeklilerimizin çalıştığı sorunları görüyoruz. Dolayısıyla vatandaş içinde bulunduğu ekonomik sorunların, zor hayat koşullarının değişimi için bir iktidar değişimi zorunlu olduğunu ifade ediyor ve erken seçim çağrısını güçlü bir şekilde dillendiriyoruz."