CHP Ekonomi Turu Kahramanmaraş'ta Devam Ediyor - Son Dakika
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CHP Ekonomi Turu Kahramanmaraş'ta Devam Ediyor

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CHP Genel Başkan Yardımcıları, Kahramanmaraş'ta ekonomi politikalarını tanıttı ve acil sorunları ele aldı.

21.11.2024 18:45
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(KAHRAMANMARAŞ)- CHP Genel Başkan Yardımcıları Yalçın Karatepe ve Volkan Demir, CHP'nin ekonomi politikalarını anlatmak için başlatılan ekonomi turu kapsamında Kahramanmaraş'ı ziyaret etti. Karatepe, "Biz bir sonraki seçimde iktidar olacak bir partinin kadrolarında görev alan insanlarız. Karar mekanizması içerisinde yer aldığımızda, ne söyleyeceğimizi, ne yapacağımızı çok net bir şekilde bilmek için bu çalışmaları yapıyoruz. İktidar olduğumuz ilk günden itibaren doğru adımlar atarak politikalarımızı hızlıca hayata geçireceğiz" dedi. Demir ise "Elzem olarak çözülmesi gereken sorunlar var. Bunlardan bir tanesi, tüm deprem bölgesinin beklediği mücbir sebep. Üç ayda bir uzatılan ve 30 Kasım'da sona erecek olan mücbir sebep süresi için kaldı dokuz gün. Çağrımız çok net. Mücbir sebebi üç seneliğine uzatın" dedi.

CHP'nin ekonomi kurmaylarının, partinin ekonomi konusunda yol haritasını anlatmak üzere başlattığı ekonomi turu, Kahramanmaraş programıyla devam ediyor. CHP Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yalçın Karatepe ve CHP Ticaret Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir, Kahramanmaraş'ta bir otelde gerçekleşen toplantıda iş dünyasının ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri yanı sıra oda temsilcileriyle bir araya geldi.

Buluşmalar esnasında CHP Genel Başkan Yardımcılarına Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, İstanbul Milletvekili Sibel Yanık Ömeroğlu ve Kahramanmaraş İl Başkanı Ünal Ateş eşlik etti. Buluşma programları sonrasında heyet, Kahramanmaraş ziyaretlerine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, " Türkiye'nin mevcut ekonomik sorunlarını biliyoruz. Bunlara yönelik hazırlıklarımız var. İktidara geldiğimiz zaman Türkiye ekonomisini nasıl yöneteceğimiz konusunda fikirlerimiz var. Bu konuda oldukça yetkin insanlarla birlikte insanlarla çalışarak programlarımızı hazırladık" dedi.

"İktidar olduğumuz ilk günden itibaren politikalarımızı hızlıca hayata geçireceğiz"

Karatepe, ekonomi turuna ilişkin sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gördüğümüz şey şu, bir Türkiye'nin tamamına yayılmış ortak sorunlar var. Bir de deprem bölgesinin has sorunları var. Depremin üzerinden yaklaşık iki yıllık bir zaman geçmiş olmasına rağmen Maraş'ta ihtiyaçların tamamlanamadığı ve karşılanamadığı görünüyor. Sağlık sistemine ilişkin sorunlar devam ediyor. Eğitim sistemine ilişkin bir az önce bir sendika temsilcisi hocamız da ifade etti. Kahramanmaraş merkezde depremden sonra bire okulun yapılmış olması, onun da dış destekle yapılmış olması anlaşılır bir şey değil. İkili hatta, üçlü eğitimin devam ettiği söyleniyor. Sağlık sisteminin altyapısında eksikliklerin olduğu biliyor. Sanayide üretime ilişkin sorunları ayrıntılı bir biçimde konuştuk. Bir kısmı Türkiye ekonomisine bağlı olarak ortaya çıkan ama bir kısmında deprem etkilerinin devam ettiğini görüyoruz. Bizimle paylaşılan düşünceleri not ediyoruz. Bu düşünceleri hem parti programımızı hazırlarken, daha fazla detaylandırırken dikkate alacağız. Biz bir sonraki seçimde iktidar olacak bir partinin kadrolarında görev alan insanlarız. Karar mekanizması içerisinde yer aldığımızda, ne söyleyeceğimizi, ne yapacağımızı çok net bir şekilde bilmek için bu çalışmaları yapıyoruz. İktidar olduğumuz ilk günden itibaren doğru adımlar atarak politikalarımızı hızlıca hayata geçireceğiz."

"Bölgede nitelikli iş gücü, kamu personeli sorunu var"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir ise Kahramanmaraş'taki esnafın yaşadığı sorunları şu sözlerle anlattı:

"Elzem olarak çözülmesi gereken sorunlar var. Bunlardan bir tanesi, tüm deprem bölgesinin beklediği mücbir sebep. Üç ayda bir uzatılan ve 30 Kasım'da sona erecek olan mücbir sebep süresi için kaldı dokuz gün. Mücbir sebep için değişik gruplar lobi yapmaya çalışıyor. Çağrımız çok net. Mücbir sebebi üç seneliğine uzatın. Bu konu kapansın, herkes önünü görsün. Dokuz gün sonra ne olacağını ne küçük esnaf görebiliyor ne kobi ne de sanayici görebiliyor. Başta deprem bölgesi Maraş ve Hatay ağırlık olarak ama bütün deprem bölgesi asrın felaketinden etkilendi. Asrın felaketinin etkilerinin iki senede ortadan kaybolduğunu var sayarak çözüm üretmeye çalışıyoruz. Bu bölgede bürokrasi sıkışmış. Bürokrasi sorunları çözemiyor. Bu bölgede ülkemizin değişik ve başka yerlerindeki çözüm yöntemleriyle sorunlar çözülemiyor. Çünkü nitelikli iş gücü, nitelikli kamu personeli sorunu var. Herkes bu bölgede yaşamak istemiyor. Herkes tayin almak istiyor.

"Başta küçük esnaf olmak üzere ödeme haczine düşenlerin..."

Küçük esnafın, KOBİ'nin kendilerine söz verilen KOSGEB'in kredilerine erişemiyorlar. Bu krediler, kaynak yetersizliği gerekçesiyle verilemiyor. Acilen bu kredilerin önceliğinin deprem bölgesi olan Maraş, Hatay, Malatya, Adıyaman gibi bölgeye aktarılması gerekiyor. BAĞ-KUR'lu olan küçük esnafın 7 bin 200 prim gününde emekli olma talebi. Dokuz bin günde emekli oluyorlar. Bunun sözü verilmişti. Daha önceden almaları gereken hakları kendilerine vermemiz gerekiyor. Başta problemlerin başında ödeme haczine düşen küçük, esnafın hapis cezasıyla karşı karşıya kalması geliyor. Ekonomik suçlar, ekonomik cezalarla değerlendirilmemeli. Başta küçük esnaf olmak üzere ödeme haczine düşenlerin, hapishanelerde, cezaevlerinde kalmalarını engellemeliyiz. Biz ekonomi ekibi olarak sorunları yerinde dinliyoruz. Politikalarımızı anlatıyoruz."

CHP Ekonomi Turu Kahramanmaraş\'ta Devam Ediyor
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Ekonomi Turu Kahramanmaraş'ta Devam Ediyor - Son Dakika

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