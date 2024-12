CHP, Esenyurt'ta Demokrasi Nöbeti Tutuyor

Güncel

(İSTANBUL)- Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanarak yerine kayyum atanmasına karşı CHP'lilerin ilçede başlattığı nöbet sürüyor. İstanbul Milletvekili Engin Altay, nöbette yaptığı konuşmada; "Esenyurt halkının iradesine gasp yapıldı. Türk Ceza Kanunu'nun 148 ve 149. maddeleri, bunu suç sayar ve karşılığında bir cezası vardır. Er geç bu 148 ve 149'dan yargılanacaksınız. Demokrasiyi askıya alan Erdoğan rejimine karşı her şeye rağmen demokrasiden başka güç tanımayan CHP olarak bir an önce sandığı istiyoruz. Sandıkta hesaplaşalım. Kim haklı kim haksız. Sandıkta Esenyurt halkı bunun ölçüsünü, raconunu kesecek ve Erdoğan'ı sandık marifetiyle oradan aşağı indireceğiz" dedi.

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in 30 Ekim'de görevden alınarak yerine kayyum atanmasının ardından başlatılan Demokrasi Nöbeti sürüyor. Bugünkü nöbette konuşan CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, şunları söyledi:

"Polis kardeşimiz de çekiyor bizi çeksin. Onu isteyenlere de hatırlatıyorum. Er, geç bu 148 ve 149'dan yargılanacaksınız"

" İzmir'den gelen dostlarımıza hoş geldiniz diyorum. İstanbul'un ilçelerinden gelenler zaten asli görevi onlara hoş geldiğine gerek yok. Hepimiz ev sahibiyiz. Bu soğuk havada, İzmir İl Başkan Vekilimiz, Çiğli Belediye Başkanımız, Çiğli ilçe başkanımız, Çiğli'den demokrasiperver, Cumhuriyet Halk Partililer, Esenyurt'a geliyorsa bu CHP'lilerin, Ekrem başkanın bir lafı var ya, 'kimsenin hakkını yemem, hakkımı da yedirmem', bu şiar üzere devam edeceğinin ve bu kararlılığı sürdüreceğimizin açık bir delilidir. Esenyurt Meydanı'ndayız. Seçilmiş belediye başkanımız cezaevinde. Türk Ceza Kanunu'nun hangi maddelerine karşı, hangi maddelerini ihlal eden bir suç işledi bilmem. Ama ben Esenyurt'ta işlenen bir iki suç size söyleyeyim; Esenyurt'ta, Esenyurt halkının iradesine gasp yapıldı. Türk Ceza Kanunu'nun 148 ve 149. maddeleri, bunu suç sayar ve karşılığında bir cezası vardır. Polis kardeşimiz de çekiyor bizi çeksin. Onu isteyenlere de hatırlatıyorum. Er geç bu 148 ve 149'dan yargılanacaksınız.

"En şerefli, en onurlu mücadele zalime karşı verilen hak mücadelesidir"

Esenyurt Belediye Meclis üyelerine, seçilmiş belediye meclis üyelerine darp uygulanmıştır. Darp edilmişlerdir. Onun da Türk Ceza Kanunu'nda karşılığı var, 86 ve 89. maddeler. Gün gelecek biraz önce attığınız slogan gibi devran dönecek. Ahmet Özer Türk Ceza Kanunu'nda karşılığı olan bir suçtan ceza almayacak. Ama onu hapse atanlar, Esenyurtluların iradesine el koyanlar Esenyurt Belediye Meclis üyelerimizi, Cumhuriyet Halk Partilileri darp edenler Türk Ceza Kanunu 86, 89, 148 ve 149. maddelerinden yargılanacaklar. Bu sağlanana kadar da mücadelemiz devam edecektir. En şerefli, en onurlu mücadele zalime karşı verilen hak mücadelesidir. Bu mücadele er geç başarıya ulaşacaktır. Milletin de bir bildiği bir beklediği vardır.

"Sandıkta Esenyurt halkı bunun ölçüsünü, raconunu kesecek ve Erdoğan'ı sandık marifetiyle oradan aşağı indireceğiz"

Demokrasiyi askıya alan Erdoğan rejimine karşı her şeye rağmen demokrasiden başka güç tanımayan Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir an önce sandığı istiyoruz. Sandıkta hesaplaşalım, kim haklı kim haksız. Sandıkta Esenyurt halkı bunun ölçüsünü, raconunu kesecek ve Erdoğan'ı sandık marifetiyle oradan aşağı indireceğiz. Ben şimdi aşağı indireceğiz dedim ya. Hakkımda hemen gene fezleke gelir. Gelirse gelsin. Hepimizin fezlekesi var. Fezlekeler bizi yıldırmaz. Ahmet Özer'i Silivri Cezaevi yıldırmaz. Cumhuriyet Halk Partisi, topraklarda yaşayan bütün insanlar özgürleşene kadar mücadelesine devam edecektir. Yolunuz, yolumuz açık olsun. Nöbetimiz kutlu olsun."