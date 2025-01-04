CHP Genel Başkanı Özel Kars'ta: "Cilavuz'daki Esnafa, Emekliye El Uzatacak Bir Parti Varsa O da Adında Halk Olan CHP'dir"

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Haber: Gülara SUBAŞI - Kamera: Yasin KABADAYI

(KARS) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kars'ın Susuz Belediyesi ziyaretinde; "CHP iktidar olduğunda zaten özellikle tarihsel önemi olan bu köy enstitüsünün adıyla anılması yürekten istiyor. Ama iktidar olduğunda ayrıca Cilavuz'daki hayvancılıkla uğraşanlara, tarımla uğraşanlara, esnafına, emeklisine, memuruna da el uzatacak bir parti varsa o da adında halk olan CHP'dir" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kars'a bağlı Susuz ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Oğuz Yantemur'u makamında ziyaret etti. Özel, ardından belediye önündeki halk oyunları gösterisini izledi. Susuz Belediye Başkanı Yantemur ve CHP Lideri Özel, belediye önünde toplanan kalabalığa hitap etti. Yerel şair ve emekli memur Mustafa Ahmetoğlu, CHP Lideri Özel ve CHP için yazdığı şiiri okudu.

Özel'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Burası, CHP'nin en önemli kalkınma ve eğitim projelerinden olan Köy Enstitüleri'nin en doğudaki ve en çok ışık saçan, en iz bırakanlarından biri; Cilavuz Köy Enstitüsü'nün bulunduğu topraklar. Gün olur, seçim olur. Sol partiler, sosyal demokrat partiler açısından sıkıntılı zamanlar olur. Bir bakarsınız bir yerde bir tohum yeşermiş. Ona baktığınızda orada mutlaka bir köy enstitüsü vardır. Bunun adı Türkiye'nin dört bir yanında o köy enstitüleriyle anılır. O ilçelerde, o beldelerde Cumhuriyet ateşi, gerçek vatanseverlik, öyle hamasi milliyetçilik değil, gerçek Atatürk milliyetçiliği, bu ülkedeki herkes; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkesi eşit gören, herkese eşit hizmet etmek isteyen, herkesin haklarını savunan, demokrasiye inanan, insan haklarına inanan, birlik ve beraberliğe inanan kim varsa herkes için emin olun ki hep o topraklarda Atatürk'ün saçtığı tohumların verdiği filizlerdendir.

"250 Cumhuriyet ateşi, buradan Anadolu'ya dağıldı"

Ben buraya daha önce milletvekiliyken uğradım, grup başkanvekiliyken geldim belediyemizi, partimizi ziyaret ettim. Buradaki bütün esnafı teker teker gezdik. Burayı çok kıymet verdiğim bir yer olarak hep hatıralarımda en iyi yerlerde sakladım. 9 bin 52 kişinin bulunduğu Cilavuz'un, Türkiye'nin dört bir yanında binlerce temsilcisi var. Vaktiyle köy enstitüsünden mezunu olan bin 250 Cumhuriyet ateşi, buradan Anadolu'ya dağıldı ve Anadolu'yu ellerindeki aydınlanma meşalesiyle aydınlattılar, köylerde öğrenci yetiştirdiler. Onların öğrencileri öğretmen oldu, kaymakam oldu, doktor oldu, defterdar oldu ve bu ülkeye çok güzel hizmetler yaptılar. O anlamda ilçe başkanımızın şahsında, belediye başkanımızın şahsında bütün CHP örgütünün şahsında Cilavuzluları ayrı ayrı selamlıyorum. Hepinizi çok seviyoruz, hepiniz bizler için çok kıymetlisiniz.

"CHP'nin en önemli projesi olan halk ekmek projesini sınıra kadar taşıdığı için kendisini kutluyorum"

Tabii başkanımız Oğuz Yantemur buradan önce Sakarya'ya gitti orada öğretmenlik yaptı, daha önce konuşmuştuk kendisiyle. Sonra çeşitli görevlerinden sonra geldi memleketinde iki dönemdir CHP'nin bayrağını dalgalandırıyor. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Burada ucuza CHP'nin en önemli projesi ve ilk Ankara'da, İstanbul'da olan sonra bütün Türkiye'ye yayılan şimdi de her yerde belediye başkanlarımızın yapmış olduğu bu halk ekmek projesini ta bu sınıra kadar taşıdığı için kendisini yürekten kutluyorum. Buraya birçok araç gereç kazandırdığı, pek çok sıkıntısı olmasına rağmen kar küreme araçları aldı, kepçeler aldı, kamyonlar aldı, hizmet araçları kazandırdı. Daha da ihtiyaçları var şüphesiz. Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), SODEM, SODEM-SEN üzerinden elimizden gelen katkıları buralara sağlayacağız. 5 bin metrekare taş döşenmiş, ben geçen geldiğimde bir taş arıyordu, 'Bulacağım, alacağım, yapacağım' diyordu. O işleri de halletmiş. İçme suyu şebekesini iyileştirmiş, canlı hayvan pazarını açmış, çiftçilere kişi başına 900 kilo arpa ve buğday dağıtmış. Orada önemli bir tohum sıkıntısı olduğu bir sürede arpa ve buğday tohumları dağıtmış. Övünüyor haklı olarak. Şefkat evini anlatıyor, televizyonlarda izledik, gurur duyduk. Daha Türkiye'de bu hayvan hakları meselesi bu noktaya gelmeden önce örnek projelerden bahsetti. 'Büyükşehirler dahil en iyisini biz' dedi. Akşama Ekrem Başkan sana Habertürk'ten cevap verebilir. Çünkü o da çok övünüyor 'Sahiplen İstanbul' projesiyle. 9 bin nüfuslu bir yerin 16 milyon nüfuslu İstanbul'a, Ankara'ya, İzmir'e kıyasen 'Biz projemizle övünüyoruz' demesi çok önemli.

Ben birçok yere gidiyorum, geliyorum ama Cilavuza her geldiğimde bir ozan, bir şair, okumuş birisi, emekli bir öğretmen, emekli bir memur eline mikrofonu alıyor biraz önce olduğu gibi herkesin ilk iki kıtayı dinlerken 'Aa ne güzel yazmış' dediği, hayranlık duyduğu güzel şeyler söylüyor. Bu buranın kültürüne has, bu buranın tohumunun sağlam, mayasının kuvvetli, toprağının verimli ve insanının Cumhuriyet'in değerleriyle yetişmiş, ona özümsemiş insanlar olmasından kaynaklanıyor. Belediye başkanımız buranın yerel sorunları için uğraşıyor, çırpınıyor. Bütün sorunları keşke imkan olsa çözse ama çözemez. Çözemediği için de biraz önce Cilavuz'un ismini bizden istedi. CHP iktidar olduğunda zaten özellikle tarihsel önemi olan bu köy enstitüsünün adıyla anılması yürekten istiyor. Ama iktidar olduğunda ayrıca Cilavuz'daki hayvancılıkla uğraşanlara, tarımla uğraşanlara, esnafına, emeklisine, memuruna da el uzatacak bir parti varsa o da adında halk olan CHP'dir.

"Buraların desteklenmesi lazım"

Şimdi emekliye aynısını yapmaya çalışıyor. Dün istatistik kurumu TÜİK yüzde 1 enflasyon açıkladı aylık. Oysa EN-AG yüzde 3'e yakın açıkladı. Ne oluyor? Son ayki enflasyonu iki düşük gösterip yüzde 13 maaşına zam yapacağına memura yüzde 11 yapacakmış. Yüzde 16 zam yapacağına, 14 yapacakmış hesaplayınca. Oysa hemen Meclis'in toplanıp bu yüzde 11 dediği zammı enflasyona uygun şekilde arttırmak lazım. Bugün TÜİK'in verdiği rakamlar, TÜİK neyin kısaltması 'Tayyip Bey'i Üzmeyen İstatistik Kurumu'nun baş harfleri. Ama bu kimi üzüyor? Tayyip'i üzmüyor ama eğer Cilavuz'da bir Tayyip amca varsa onu üzüyor. Emekliyi, yoksullu, köylüyü, tarım ve hayvancılıkla uğraşanları üzüyor. Burada zaten ya hayvancılık ya hayvancılığa yönelik tarım yapılıyor. Bunun dışında bir imkan yok. Buraların desteklenmesi lazım. Ayrıca rahmetli Ecevit, zamanında ısınmak için yakılan kömürün yüzde 50 indirim yapıyordu. Şimdi burada da kömür yakılıyor. Üç katı fatura geliyor buraya.

"Türkiye'de de CHP'nin bayrağı dalgalandığında biz de buralara sahip çıkacağız"

CHP'nin iktidarında öncelikle her emekli bir asgari ücretin altında maaş almayacak, sonra 1.5 asgari ücrete çıkacak. Asgari ücret böyle sefalet maaşı olmayacak, biz olsaydık 30 bin lira olacaktı. Asgari ücret ona göre olacak. Doğalgaz faturalarına Kars'ta, Van'da, Ağrı'da, Iğdır'da, Erzurum'da, Ardahan'da, bu soğuk coğrafyalarda yüzde 50 indirim olacak. Kömür yakanlar kömürü, Karaoğlan Ecevit'in döneminde olduğu gibi kara elması kışın yarı fiyatına satın alacaklar. Esnaf desteklenecek, çiftçi desteklenecek, hayvancılık yapan desteklenecek. Yani herkesin yeniden yüzü gülecek. CHP iktidarında buralar bambaşka bir noktaya gelecek. Ama özellikle bu Cilavuz Köy Enstitüsü'nün hatrına, onun yeniden bir müze olarak canlandırılması, en iyi hale getirilmesi, bir çekim merkezi olması, buralara dışarıdan gelen gidenlerin artması, buraların zorluğunu, yıllarca kahrını çekmiş olanların yüzlerinin gülmesi için elimizden geleni yapacağız. Başak'ın gelecekte yüzü gülsün diye, bu emektar dedesinin de yüzü gülsün diye CHP var gücüyle çalışacak. Bu parti sizin partinizdir. Siz burada bize yıllarca sahip çıktınız, bayrağı dalgalandırdınız. İnşallah Türkiye'de de CHP'nin bayrağı dalgalandığında biz de buralara sahip çıkacağız."