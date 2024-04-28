CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Manisa\'da Mesir Şenlikleri dünyaya duyurulacak

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(MANİSA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 484 yıldır Mesir Şenlikleri yapıldığını, ancak çok partili döneme geçildikten sonra ilk kez seçilmiş bir CHP'li Belediye Başkanı'nın bu şenliği düzenlediğini belirterek, "Bugün Manisa'da dünyanın dört bir yanından, 150 ülkeden, 10 bin turist yoksa bu Mesir Festivali iyi yapılmıyor demektir. En iyisini yapacağız. Bütün dünya mesirden haberdar olacak. Göreceksiniz bir gün gelecek, Manisa'da Mesir Şenlikleri'ne 100'den fazla ülkeden insan gelecek, bu şenlikleri takip edecek" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV tarafından Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde gerçekleştirilen "Görkemli Hatıralar" programına katılarak gazeteci Serhan Asker'in sorularını yanıtladı. Özel'e Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ve Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay da eşlik etti.

Özgür Özel, 31 Mart yerel seçimlerinde partisinin başarısını değerlendirirken şöyle konuştu:

" 'Haritayı kırmızıya boyayan isim' benim için biraz iddialı olur. Bir başarının elde edilmesi için bütün faktörlerin bir arada olması lazım. Öncelikle şartların hazır olması lazım. İnsanlar artık israftan, kibirden sıkılmışlardı. Sadece Manisa'da değil, tüm Türkiye'de ağır ekonomik şartlara rağmen kendilerini görmeyen, duymayan bir anlayıştan sıkılmışlardı ve bir değişim istiyorlardı. Değişmeyenle değişen yarışırsa değişen kazanır. Seçime değişerek giren tek parti CHP'ydi. CHP eskimiş, köhnemiş bir anlayışa karşı yeni, genç kadrolarıyla, yönetimin yarısı kadın yarısı erkek olan, Cumhuriyet'e uygun bir yönetim anlayışıyla birlikte CHP yeniyi temsil ediyordu. Manisa'da 18 tane pırlanta gibi adayımız vardı. Türkiye'de binin üzerinde, her birisi halkın teveccühünü kazanmış, anketlerle desteklenmiş, ön seçimden çıkmış, toplumda beğeni uyandıran adaylar vardı. Bugün bizim memleketimizdesiniz. Burası Atatürk'ün tam yedi kez geldiği bir kenttir. İkisinde sadece istasyonda, trende ve trenin hemen dışında Manisalılarla görüşmüş, beş kez bu kente gelmiş gitmiştir Atatürk. Bu kent bir Cumhuriyet kentidir. Birileri geçmişte bu kente çok büyük haksızlıklar yaptılar. Biz hep bu kenti çok sevdik. Arkamızdaki Spil dağı, kardeşim Barış gibi burnumda tüter benim, 15 gün görmedim mi burnumun direği sızlar.

"MANİSA'YI ARTIK BAŞKA BİR ŞEYLE ANMAYACAKLAR"

Milletvekili listeleri yapılırken kadınlara ve gençlere daha fazla yer verilmesi konusunda hassasiyet gösterdiğini dile getiren Özel, şöyle devam etti:

"Üç dönemdir hep söylemişimdir, gençler ve kadınlar için CHP bir çekim merkezi haline gelmeli. Cumhuriyetin kodlarında genç ve kadın var. Bu yerin belediye başkanı 34 yaşında genç bir kadın. Manisa'yı artık başka bir şeyle anmayacaklar. Menemen'de Kubilay'ı katledenler Manisa'ya doğru kaçmış, Manisan'dan gelmişler, Manisa tarikat yuvasıymış... Manisa Atatürk'ün kentidir, cumhuriyet kentidir, Manisa hangi görüşten olursa olsun dünyanın en iyi kalpli, en mert, en namuslu insanlarının yaşadığı bir şehirdir. Manisalılarla sonuna kadar gurur duyuyoruz. Gülşah (Durbay), CHP gençlik kollarından gelen, gençlik kolları il başkanlığı yapmış, hem genç hem kadın hem örgütü temsil eden bir isimdir. Gelelim Ferdi Zeyrek'e... Ferdi Zeyrek; benim 20 yıldır tanıdığım, ben Eczacı Odası Başkanıyken tanıştığımız, Mimarlar Odasında başkanlık yapmış, Manisa'nın bütün varlıklarına sahip çıkmış... Hepimizin evlendiği nikah salonunu, 25 yıllığına TÜGVA'ya verdiler. İl başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, belediye meclis üyelerimiz, Ferdi Başkanımız büyük bir mücadeleyle Beyaz Fili de kurtardılar, burayı da geri aldık."

"MESİR FESTİVALİ'Nİ İLK KEZ BİR CHP'Lİ SEÇİLMİŞ BELEDİYE BAŞKANI DÜZENLİYOR"

Programda Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun sahneye davet edilmesi üzerine Özel, şunları söyledi:

"Burada örgütten çok arkadaş var. Biz örgüte çok önem veriyoruz. Bu iki arkadaşın ortak özelliği, il başkanlığı yapıp büyükşehir belediye başkanı seçilen iki tane genç arkadaşımız, örgütten gelen büyükşehir belediye başkanları. 484 yıldır Mesir Şenlikleri yapılıyor. Tabii tek parti döneminde CHP'li belediye başkanlarımız vardı ama çok partili dönemde yarışarak seçilen ilk belediye başkanı Ferdi Zeyrek. Mesir Festivali'ni ilk kez bir CHP'li seçilmiş belediye başkanı düzenliyor. Dün sokaklardaydık, gezdik, etkinliklerin bir kısmını takip ettik. Ferdi Başkan'ın ekibinin elinin değdiği belli. Çok kısa sürede şehirde beş büyük konser, dokuz küçük yerde canlı müzik; üniversite öğrencileri, Manisalılar, dünyanın dört bir yanından gelmiş yabancı ekipler... Bu sene olduğu kadar oldu.

İspanya'da 10-15 tane azgın boğayı, önünden millet kaçıyor, bütün dünya o festivali izliyor. Yapılan iş boğanın önünden kaçmak. Domates Festivali var, bütün şehir birbirine domates atıyor. Bütün dünya biliyor, izliyor, 180 ülkeden turist gidiyor. Manisa'ya bütün emeklere teşekkür ediyoruz ama dünyanın en eski halk ilaçlarından birisi, Kanuni Sultan Süleyman'ın validesini iyi etmiş, 41 çeşit baharattan yapılmış bir ilaç. İşin tıp yönü var, sağlık yönü ve, mistik yönü var. Böyle bir üründen dünya haberdar değil. Birazdan göreceksiniz; kubbelerden, minarelerden saçılacak. İnanılmaz bir ritüel. Bugün Manisa'da dünyanın dört bir yanından, 150 ülkeden, 10 bin tane turist yoksa bu Mesir Festivali iyi yapılmıyor demektir. En iyisini yapacağız. Bütün dünya mesirden haberdar olacak. Göreceksiniz, bir gün gelecek bu Manisa'da Mesir Şenlikleri'nde 100'den fazla ülkeden insan gelecek, bu şenlikleri takip edecek."

"BU ŞEHRİN DÖRT BİR TARAFI TURİSTİ VE TURİZMİ HAK EDİYOR"

Akhisar'daki havaalanının uluslararası uçuşların da yapılabileceği müsaitlikte sivilleştirilerek, asker-sivil birlikte kullanılması gerektiğini söyleyen Özel, "Sart Harabeleri var. Kimse bilmiyor, dünyanın devlet güvencesinde basılan ilk parasıdır. Ağlayan Kaya'sından tutun, Bergama ile Sart arasındaki Akhisar'daki kral mezarlarına kadar bu şehrin dört bir tarafı turisti ve turizmi hak ediyor. Bir gün oturalım, ben bir buçuk saat Manisa anlatayım; ağızları açık kalmadan dinleyenler Manisa'yı gelip görmesinler." şeklinde konuştu.

"KAYBEDE KAYBEDE KAZANDIĞIMIZ BU ŞEHRE BARIŞI, KARDEŞLİĞİ, BİRLİKTELİĞİ GETİRECEĞİZ"

Özgür Özel, şunları söyled:

"Eğer kaybetmeyi hazmedemiyorsan, kazanmayı öğrenemiyorsun. Rakibi tebrik etmek, rakibe saygı durmak erdemdir. Rakibini tanımayan rakibini yenemez. O yüzden biz centilmenlikten, iyi niyetten asla ve asla taviz vermeden yenile yenile kazanmayı öğrendik. Kaybede kaybede kazanmayı öğrendik. Geçtiğimiz günlerde bir bayram kutlaması vardı, biz sıfır belediye başkanıyla gidiyorduk oraya. Geçen sefer dört oldu, şimdi bir baktık; 18'de 15 olmuş. Belediye meclisinde üçtük, yedi olmuştuk; 70 olmuşuz. Ama bir baktık, o kutlamada AK Parti'den ve MHP'den ne il başkanı ne milletvekili hiçbiri gelmemiş, ilk kez kaybediyorlar. O gün il başkanıma dedim ki 'Burada kusur onlarda değil, demek ki biz bir şey yanlış yapıyoruz. Eğer kaybeden buraya gelmiyorsa bir eksik var. Bundan sonraki bayramlarda, bayram töreninden iki gün önce AK Parti, MHP ve diğer partilerin il başkanlarını ara, 'Birlikte gidelim' de. Demek ki onlar kaybetme psikolojisiyle itilmiş hissettiler.' Biz kaybede kaybede kazandığımız bu şehre barışı, kardeşliği, birlikteliği getireceğiz."