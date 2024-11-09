CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Bakan Kurum'a Tepki - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Bakan Kurum'a Tepki

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un İzmir Körfezi ile ilgili eleştirilerine karşılık, bakanın karanlık vicdanını sergilediğini belirtti. Özel, yerel yönetimlerin üzerine düşeni yaptığını vurgulayarak, bakanlığın da iş birliği yapması gerektiğini ifade etti.

09.11.2024 18:42  Güncelleme: 18:44
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(İZMİR)- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda İzmit Körfezi'nden getirdiğini söylediği deniz suyu şişesini göstererek İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni eleştirmesine tepki gösterdi. Özel, "Çevre Şehircilik Bakanı dün vicdanını göstermiş orada. Yalandan getirdiği o karanlık, Çevre Şehircilik Bakanının kara vicdanıdır. Çevre Şehircilik Bakanı kendi vicdanının rengini göstermiş" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının bütçe sunumunda İzmir Körfezi'nden getirdiğini söylediği bir şişe deniz suyunu göstererek Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik eleştirilerine ilişkin İzmir'de açıklamalarda bulundu.

71 yaşında hayatını kaybeden önceki dönem CHP İzmir İl Başkanı ve 23'üncü dönem İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan için Bornova Hüseyin İsa Bey Camisi'nde düzenlenen törenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özel, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un İzmir Körfeziyle ilgili açıklamaları sorulması üzerine şunları kaydetti:

"Çevre Şehircilik Bakanı dün vicdanını göstermiş orada. Yalandan getirdiği o karanlık, Çevre Şehircilik Bakanı'nın kara vicdanıdır. Deprem sırasında attığı imzaların nelere mal olduğunu gördük. İliç'te attığı imzanın neye mal olduğunu gördük, İstanbul'un başına kendini bela etmek istediler. Allah'tan İstanbullular, İstanbul'u emin birisine Ekrem İmamoğlu'na teslim etmeye devam ettiler. Çevre Şehircilik Bakanı kendi vicdanının rengini göstermiş."

Ne olmuştu?

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının bütçe sunumunda İzmir Körfezi'nden getirdiğini söylediği bir şişe deniz suyunu göstererek şunları söylemişti:

"Biz bu sorunu çözmek adına; 15 maddeden oluşan 'İzmir Körfezi Acil ve Kısa Vadeli Eylem Planımızı' milletimizle paylaşmış durumdayız. Orta ve uzun vadeli eylem planlarımızı da çok yakında açıklayacağız. ve altını çiziyorum, bu işin takipçisi olacağız. İzmir Körfezi'nin, umursamaz ellerde heba olmasına, 'her seçim öncesinde Körfez'de kulaç atacağız deyip tek bir olumlu adım atmayan zihniyete' müsaade etmeyeceğiz. Ben Çevre Bakanı olarak diyorum ki; bunu herkes not alsın, o Körfez bir zahmet temizlenecek. Büyükşehir Belediyesi bir zahmet sorumluluklarını yerine getirecek. Yapması gerekenleri yapacak. İlgili herkese vazifelerini hatırlatmaya, İzmir halkı ve milletimiz adına devam edeceğiz."

CHP'li Bakan: Dertleri İzmir değil, İzmir'i teslim almak

Bakan Kurum'un açıklamaları tepkilere neden olurken; CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, "Murat Kurum hiç utanmıyor. İzmir Körfezi'nin suyunu alıp komisyona getiriyor yüzü de kızarmıyor. Şecaat arz ederken sirkatin söylediğinin de farkında değil. Tüm dünyada bu tür sorunlarda devletle yerel yönetimler birlikte çalışır. Londra Thames Nehri Temizliği, Singapur Nehri Temizleme Projesi, Çin'in Taihu Gölü Restorasyonu, ABD'de Chesapeake Körfezi Restorasyonu… Onlarca örnek var. Merkezi hükümetin, dünya örneklerinde ve İzmit Körfezi'nde gördüğümüz gibi liderlik rolünü üstlenmesi, elini taşın altına koyarak finansman sağlama ve sorumluluğu paylaşma noktasında yerel yönetimlerle iş birliği içinde hareket etmesi gerekiyor" ifadelerini kullananmıştı. Bakan, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin üzerine düşeni yaptığını ancak AK Parti'nin derdinin İzmir olmadığını siyaset üreterek İzmir'i teslim almaya çalıştığını söylemişti.

Tugay: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı üzerine düşeni yapmak zorunda

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise Bakan Kurum'un haksız bir şekilde suçu yerel yönetimlere yıkmaya çalıştığını ifade ederek "Ben İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak arkadaşlarımla birlikte bir eylem planı zaten hazırlıyoruz, hazırladık üzerimize düşenleri yapıyoruz, yapacağız. Körfez'in daha fazla kirlenmemesi için elimizden gelen her türlü önlemi alacağız. Ancak bu problem çok ağır bir problem. Önemli ve çevre sorunu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı üzerine düşeni yapmak zorunda" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Bakan Kurum'a Tepki - Son Dakika

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