CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Beşiktaş'ta İfadeler: 'Demokrasi Milletindir' - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Beşiktaş'ta İfadeler: 'Demokrasi Milletindir'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel\'den Beşiktaş\'ta İfadeler: \'Demokrasi Milletindir\'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beşiktaş Belediyesi önünde yaptığı açıklamada, partisinin desteklediği Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a yönelik düzenlenen gözaltına alma operasyonlarına karşı durduklarını belirtti. Özel, demokrasinin sadece milletin iradesiyle gerçekleşeceğini vurguladı.

16.01.2025 19:11  Güncelleme: 19:22
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beşiktaş Belediyesi önünde açıklama yaptı. Burada konuşan Özel, "Beşiktaş'ın, milletin iradesine sahip çıkmanın; bu ülkenin tertemiz, iyi yetişmiş, yüreğinde vatan, millet, bayrak sevgisi olan pırıl pırıl bir belediye başkanımızı, Beşiktaşlıların komşusu, evladı, kardeşi Rıza Akpolat'ın şahsında Beşiktaş'ın iradesine sahip çıkmaya geldik" dedi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 40 kişinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'ihaleye fesat karıştırma' soruşturması kapsamında 4 gün önce gözaltına alınarak bugün adliyeye sevk edilmesinin ardından CHP'lilerin Beşiktaş Belediyesi'nin önündeki bekleyişi sürüyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün İstanbul'a gelerek Beşiktaş Belediyesi önünde toplanan kalabalığa konuşma yaptı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile çok sayıda il ve ilçe başkanı ile parti üyesi de konuşma sırasında Özel'in yanında yer aldı.

'DEMOKRASİLERDE BİR TANE EGEMEN VARDIR'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, itibar suikastı yapıldığını belirterek, "Bugün hepimiz işimizi, gücümüzü bırakıp buraya geldik. Beşiktaş Belediyesi'nin önünde adım atacak yer yok. Çünkü burada Beşiktaş'ın, milletin iradesine sahip çıkmanın; bu ülkenin tertemiz, iyi yetişmiş, yüreğinde vatan, millet, bayrak sevgisi olan pırıl pırıl bir belediye başkanımızı, Beşiktaşlıların komşusu, evladı, kardeşi Rıza Akpolat'ın şahsında Beşiktaş'ın iradesine sahip çıkmaya geldik. Demokrasilerde bir tane egemen vardır. O da sadece milletin kendisidir. Beşiktaş Belediyesi'nde 31 belediye meclis üyeliği vardır. Beşiktaşlılar bunu şöyle taksim ettiler; 31 üyenin hepsini CHP'ye, Rıza Akpolat'ın ekibine verdiler. Bir ilçede 31 meclis üyesinin 31'i de bir partiye verildiyse, orada karar mutlaktır" dedi.

'DARBE GÜNÜ SEÇİLMİŞLERİN YANINDA YER ALDIK'

Özel, 'Seçimler yapılıp milletimiz başka bir karar verene kadar ülkenin ana muhalefet partisiyiz, darbenin karşısındayız' dedik. Millete güvenmek, millete inanmak, milletin kararına saygılı olmak zorundayız. Darbe günü bile, muhalefet de olsak, seçilmişlerin yanında yer aldık. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, iyi bir akademisyen, kanaat önderi, bilim insanıdır. Fikirlerine en çok da bu hükümetin başvurduğu bir bilim insanını Esenyurt'ta aday ettik. Esenyurt kendisini görevlendirdi, göreve başladı. Kendisine bir sabah operasyon yaptılar, tutukladılar. 'Yeterli delil yok ama gizli tanık var' dediler. Tek bir kişi için yazılacak iddianame hazır olamamıştır. Aranan delil bulunamamıştır. 300 sanıklı davaya dört günde iddianame yazmakla övünenler, hala 75 günde, tek sanıklı Ahmet Özer davasına bir iddianame yazamadılar" diye konuştu.

'SİZDEN ADALET BEKLİYORUZ, HUKUK BEKLİYORUZ'

Özel, "Ekrem Başkan'a İstanbul'u üçüncü kez üst üste emanet eden İstanbullulara kafa tutan anlayış, hizmetleri kesmek için her yola başvuruyor. Rıza kardeşimiz de bu şehre hizmet etmenin telaşıyla koca bir yaz aksattığı ailesini, hasta babasını ziyaret etmeye gitmişti. Resmi ikametgahına sabah 04.30'da kapıyı kırarcasına polisler dayandı. Olmayan bir suçu üretiyorlarsa, size ürettirmeye çalışıyorlarsa, masum insanları siyaseten itibarsızlaştırmak için okuduğunuz güzel mesleğinize, içtiğiniz anda, vicdanınıza karşı başka bir şey yapmak isteniyorsa, sakın ha sakın bu milletin gözü, kulağı sizdedir, gönlü yücedir. Bugün yapılacak doğruyu da yapılacak yanlışı da unutmayacağız. Sizden adalet bekliyoruz, hukuk bekliyoruz. ve buradan adliyedeki pırıl pırıl savcılara sesleniyorum: Hak, hukuk, adalet diyorum" şeklinde konuştu.

'SANMASINLAR Kİ, SANDIĞI DİZAYN ETMELERİNE İZİN VERECEĞİZ'

İBB Başkanı İmamoğlu ise, "Zaman, siyaseti yargı eliyle düzenlemeye, millet iradesini baskı altına almaya, yargı tacizine, insanları tabi tutmaya cüret edenlere karşı, hep birlikte sesimizi yükseltme zamanıdır. Siyaset, yargı aracılığıyla yapılacak iş değildir. Siyaset nedir biliyor musunuz? Mertçe rekabet işidir, mertçe. Mertlikle yapılır. Yasak getirerek değil, insanların yetkisini elinden alarak değil; mertçe yapılır, mertçe. Mertliği olan varsa, meydan burası; haydi gelin, yarışalım. Siyasetin minderi, sandıktır; hakemi millettir. Sanmasınlar ki, sandığı dizayn etmelerine izin vereceğiz. Sanmasınlar ki, rakipsiz seçime girecekler. Sanmasınlar ki, rakiplerini kendileri belirleyecek. Millet ne derse, o olacak" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Beşiktaş'ta İfadeler: 'Demokrasi Milletindir' - Son Dakika

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