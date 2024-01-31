CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay\'ın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin açıklama yaptı

Güncel

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin, "O kadar kontrolsüz ve hukuk tanımaz olmuşlar ki, Yargıtay'ın Anaysa Mahkemesi kararını tanımayan 1'inci kademe mahkemesine 'doğru yaptın' dediği kararı okutarak milletvekilliği düşürülüyor. Akıl almaz bir şekilde. Kek tarifi okutsalar anayasaya daha uygun olurdu" dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da bu akşam Atatürkçü Düşünce Derneği Cem Eren Kültür Merkezi'nin Açılış ve Prof. Dr. Muammer Aksoy'u Anma Törenine katıldı. Özel tören girişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir basın mensubunun yönelttiği, "İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, 'Özgür Özel, Eskişehir'de çok ilginç bir konuşma yaptı. Bizimle ilgili imanın ötesine geçen AK Parti ile tuhaf bazı alışverişlerimiz olabildiğini ifade eden bir konuşma yaptı. Bana göre çok ağır bir iftira' açıklamasını nasıl değerlendirirsiniz?" sorusuna, Özel şöyle cevap verdi:

'GENEL BAŞKAN YA YANILTILMIŞ YA DA BİZİMLE KAVGA ETMEK İSTİYOR'

"Ben gerçekten çok şaşırdım bu konuşmaya. İki ihtimal var, ihtimallerden bir tanesi sayın genel başkanımız ciddi şekilde yanıltılmış. İkincisi de sayın genel başkan bizimle kavga etmek istiyor. Ben sayın genel başkanla kavga etmeyeceğim bunun kimseye bir faydası yok. Bir kez daha söyleyeyim, muhalefete muhalefet etme gibi bir derdimiz yok. Eskişehir konuşmamda bahsettiğim mevzu şu; Sayın Akşener'e yanlış aksettirildiğini düşündüğüm, benim bahsettiğim aday, şu AK Parti'nin adayı. Benim dediğim 'geçmiş birlikte olduklarımızı bugün saray karşımıza çıkarıyor' derken İYİ Parti'den milletvekilli seçilen, Millet İttifakı oylarıyla milletvekili seçilen kişi bir siyasi yankesicilikle, bir siyasi dolandırıcılıkla Recep Tayyip Erdoğan'a muhalefet etmek üzere Eskişehirlilerden oy istedi ve gitti Adalet ve Kalkınma Partisi'ne katıldı. Ben, 'saray geçmişte birlikte olduklarımızı bir takım imkanlar yaratarak karşımıza çıkarıyor' derken Eskişehir'deki AK Parti adayını kastettim. Benim ne Kemal beye sorma ihtiyacım var ne bir başkasına. Ben Meral hanımın kişisel olarak da partisinin de bahsettiği konulardaki namusuna, dirayetine kefilim, bu konuda hiçbir şey yok. Mesele benim açımdan bir yanlış anlaşılmanın düzeltilmesi boyutundadır. Bahsettiğim İYİ Partili, İYİ Parti'den seçilip AK Parti'ye geçen Eskişehir'deki milli irade hırsızına laf ediyorum. Yoksa İYİ Parti adaylarına niye edeyim? İyi insanlar deyip başka bir şey demiyorum."

'BİLLBOARD MESELESİNDE MÜDAHALEYİ YAPARIM'

Akşener'in İstanbul ve İzmir'deki bilboardları kiralayamadıklarına yönelik açıklamasına ilişkin ise Özel, "Billboard meselesini de duydum, şaşırdım, sorup öğreneceğim yapabileceğim bir şey varsa benim çözmem gereken derhal gerekli müdahaleyi yaparım, öyle bir şey olduğunu düşünmem" ifadelerini kullandı.

'BU 'DEVE KUŞU' MİSALİ KAFAYI KUMA GÖMMEKTİR'

TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Özel, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un dün Birleşik Arap Emirlikleri'nde olmasını da eleştirdi. Özel, "Teşbihte hata olmaz daha iyi anlatacak bir şey yok. Anayasaya karşı suç işlenirken yaptığı hareket siyasi deve kuşu. Sen kafanı kuma gömdün diye gövdenin içinde bulunduğu ortamda olanlar olmuyor değil. Sen yurt dışına çıkacaksın, yetkiyi Bekir Bozdağ'a bırakacaksın, Bekir Bozdağ okutacak sen bu anayasa ihmalinden sorumlu olmayacaksın böyle bir şey yok. Bu deve kuşu misali kafasını gömmektir, sorumluluktan kaçmaz. Hatta çıkıp da kendisi okusaydı buna göre çok daha dürüst bir tutum olurdu. Bunu görmek lazım. Yapılan iş tamamen anayasaya aykırı ve büyük bir gaflet, hata var. Hatanın kendisi şu anayasanın ne diyor; kesinleşen karar okutulursa. Kesinleşen karar mı okutuldu arkadaşlar. Okutulan karar Yargıtay'ın Anayasa Mahkemesi'ni yok sayan kararı, Anaysa Mahkemesi'ni yok sayan Yargıtay kararının okutulmasıyla milletvekilliği mi düşer? İyice şuurlarını kaybetmişler. Ne yaptıklarını da bilmiyorlar. 1'inci derece mahkemesinin kararı okunsa, kesinleşen karar, düşer onu okutamıyor çünkü kesinleşmedi. Anayasa Mahkemesi kararı bozdu, hak ihlali var dedi. Kişiye yönelik karar olduğu için bozuldu, yargılamayı durduracaksın, serbest bırakacaksın gelecek milletvekilliğini yapacak. Ama o kadar kontrolsüz ve hukuk tanımaz olmuşlar ki. Yargıtay'ın Anaysa Mahkemesi kararını tanımayan 1'inci kademe mahkemesine 'doğru yaptın' dediği kararı okutarak milletvekilliği düşürülüyor. Akıl almaz bir şekilde. Kek tarifi okutsalar daha anayasaya uygun olurdu" diye konuştu.

'10 YIL SÜRE İLE BU REZALET ERTELENECEKTİ'

Özel, dünkü Meclis Genel Kurulu'nun kapalı oturuma geçmesi taleplerinin nedenlerini ise şu sözlerle açıkladı:

"Dün Meclis niye kapalı oturuma geçti meselesi. Bu Meclis İçtüzüğü'nü hani öyle çok övünmeyi sevmem ama övüneceksem burada övünürüm. Arkadaşlarımızın yaptığı iş son derece doğru bir iş, İçtüzük gereğince kapalı oturum talep edildiği andan kapalı oturuma geçilir, gerekçeni anlatırsın. Eğer karar kapalı oturumda okunsaydı diyorlar ki 'Tartışmalar gizli mi olacak?' Karar aleniyet kazanmamış olacaktı ve kapalı oturumda okunan bir karar kapalı oturum tutanakları 10 yıl açıklanamadığı ve 10 yıl süreyle bu konuda görüş beyan edilemediği için karar kapalı oturumda okunacak ama kamuoyunda aleniyet kazanmadığı için Hataylılara biz sizin milletvekilinizi düşürdük diyemedikleri için ve kapalı oturumdan sonra gidip içeri ne yaptıklarını anlatamayacakları için 10 yıl süreyle bu rezalet ertelenmiş olacaktı. Tabii kapalı oturumda kararın okutulması yerine oturumu sonlandırılıp tekrar açık oturuma getirip okutulmasıyla kendilerince şekil şartı sağlamışlar ama bu seferde okuttukları karar yanlış karar, dediğim gibi anayasal olarak da hukuken de vicdanen de yok hükmünde."

'SÖZDE DEĞİL ÖZDE KADINLARI SİYASETE KATACAĞIZ'

Özel, Başak Demirtaş'ın DEM Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı olma olasılığına ilişkin de değerlendirmelerde bulunarak, "Sayın Demirtaş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır ve kanunlara göre tüm vatandaşların koyabileceği siyasi iddiaları koyması gayet normaldir. Bu konuda herhangi bir değerlendirme yapmak doğru olmaz. Sayın Ekrem İmamoğlu, 2019 seçimlerinde İstanbul ittifakı ile seçilmiş ve onu seçenleri memnun etmiş bir belediye başkanıdır. Onun başarısı ya da başarısızlığını bir değerli hanımefendinin adaylığı üzerinden değerlendirmek nezaketsizlik olur. Ama Ekrem İmamoğlu kendisine oy verenleri pişman etmemiştir, memnun etmiştir. Adaylığını da bu temelde sürdürmektedir. Her aday ilan ettiğinizde ilan edilmeyen adaylar, yakınları bir rahatsızlık duyabilirler, tepki olabilir. Bugünlerde hele hele İzmir adayları açıklandığı noktada herhalde tarihimizin en az olumsuz tepki alan ve en olumlu tepki alan listesi. Cumhuriyet tarihinde altı kadın belediye başkanının görev yaptığı yere ve son durumda üç kadın belediye başkanımızın olduğu yere dokuz kadın belediye başkanı görevlendirdik. Öyle kıyıdaki, köşedeki 20 bin nüfuslu üç ilçeye değil, CHP olarak 600-700 bin nüfuslu CHP'nin kalelerine Karşıyaka'ya, Konak'a, Karabağlar'a toplam dokuz ilçeye kadın adaylar koyduk. Biz sözde değil özde kadınları siyasete katacağımızı söylüyorduk" dedi.

Ardından Atatürkçü Düşünce Derneği Cem Eren Kültür Merkezi'nin Açılış ve Prof. Dr. Muammer Aksoy'u Anma Töreninin yapıldığı salona geçen Özel, burada Oyuncu Rutgay Aziz'e Kültür Sanat Alanında Yılın Atatürkçüsü ödülünü taktim etti.