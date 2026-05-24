CHP Genel Merkezi'nde Gerginlik

24.05.2026 20:59
CHP Genel Merkezi'nde Kılıçdaroğlu'nun tahliye talebi sonrası arbede yaşandı, polis müdahale etti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve partililerin, 38. Olağan Kurultay'a ilişkin istinaf kararının ardından parti Genel Merkezi'ndeki bekleyişi sürerken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun tahliye talep ettiği iddiaları üzerine başlayan gerginlik, polisin Genel Merkez'in kapısını kırarak yaptığı gazlı müdahale ile sonuçlandı. CHP Genel Başkan Özgür Özel, makam odasında getirilen tebligatı yırttı. Partililerle TBMM'ye yürüyüş başlatan Özel, "Geri almak üzere gidiyoruz" dedi.

GERGİNLİK GECE SAATLERİNDE BAŞLADI

İstinafın CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na yönelik mutlak butlan kararının ardından Genel Merkezi'nde gece yarısından itibaren hareketlilik arttı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti genel merkezine yönelik tahliye talebinde bulunduğu iddiasının CHP Genel Merkezi yöneticilerine ulaşmasının ardından, CHP yönetimi parti yöneticilerini Genel Merkez'e çağırdı.

Genel Merkez etrafındaki polis sayısı artırıldı, parti otobüsleri Genel Merkez bahçesine çekildi.

SABAH SAATLERİNDE ARBEDE ÇIKTI

Gece yarısından itibaren Genel Merkez'de ve Genel Merkez bahçesinde nöbet tutan parti yöneticilerinin de olduğu CHP'liler ile Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen bir grubun Genel Merkez'e girmeyi talep etmesi üzerine sabah saat 07.30 sıralarında arbede yaşandı.

Karşılıklı fiziki müdahalenin yaşanmasının ardından Kılıçdaroğlu'nu destekleyen grup, Genel Merkez'den uzaklaştırıldı.

KILIÇDAROĞLU'NUN AVUKATI VE BİR GRUP GENEL MERKEZE ALINMADI

Bir süre sonra Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik ve Kılıçdaroğlu'nu destekleyen milletvekilleri, Genel Merkez'in dış kapısına geldi ancak içeri alınmadı.

Aynı grup, kısa süre sonra Genel Merkez önüne yürüdü ve içeri girmeye çalıştı. Genel Merkezin dış kapısı kilitlenirken, bina bahçesinde bekleyen yöneticiler yaşananlara tepki gösterdi.

CHP Genel Merkezi'ne çevik kuvvet sevk edildi ve binanın önündeki sokak trafiğe kapatıldı. Bu sırada binanın dış kapısına "Kayyıma darbeye geçit yok" pankartı asıldı.

Genel Merkez bahçesinden ise "Kayyımlar gidecek biz kalacağız" sloganları atıldı. Bu sırada Özgür Özel'i destekleyen bazı milletvekilleri, kapıların kilitlenmesi nedeniyle demir parmaklıkları tırmanarak Genel Merkez'e girdi.

AVUKAT ÇELİK, EMNİYETE DİLEKÇE VERDİ

İstinaf mahkemesinin kararıyla CHP Genel Başkanı olarak görevlendirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne ikinci kez dilekçe verdi. Çelik, "Parti Genel Merkezi'nin tarafımıza teslimi konusunda gerekli işlemlerin yapılmasını talep ederiz" ifadelerini kullandı.

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN EMNİYETE TALİMAT

Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatlarının CHP Genel Merkezi'nin boşaltılması talebiyle Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne yaptığı başvuru sonrası Ankara Valiliği'nden açıklama geldi. Açıklamada, emniyet birimlerine mahkeme kararının uygulanması yönünde talimat verildiği bildirildi.

KILIÇDAROĞLU AÇIKLAMA YAPTI

Genel Merkez dışında gerginlik sürerken; Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm örgütlerinin istinafın verdiği karar uyarınca, işlem yapmaya çalışan yargı görevlileri, emniyet personeli ve mahkeme kararının gereklerine uymasını rica ederek, "Talimata aykırı hareket edenlerle ilgili gerekli tedbirler alınacaktır" açıklamasını yaptı.

GENEL MERKEZE BİNAYI TERK EDİN TELEFONU

Kemal Kılıçdaroğlu ekibinin, Genel Merkez'in tahliye talebinin yerine getirilmesine yönelik Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne verdiği dilekçeden saatler önce Kılıçdaroğlu ekibince Genel Merkez personelinin aranarak, "Genel Merkez'de olursanız sözleşmeniz feshedilecek, binayı terk edin" dediği öğrenildi.

GENEL MERKEZ ÖNÜNE ÇEVİK KUVVET YERLEŞTİRİLDİ

Ankara Valiliği'nin, CHP Genel Merkezi'nin tahliyesi için Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne talimat verdiğini açıklamasının ardından, Genel Merkez önüne çevik kuvvet ekipleri ve TOMA yerleştirildi. Bina çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı. Genel Merkez'de nöbet tutan partililer ise giriş kapılarını, banklar ve beton saksılarla kapattı, katlar arası geçişlerde sınırlama getirildi. Genel merkeze çıkan yollar kapatıldı.

MURAT EMİR TAHLİYE TEBLİGATINI İSTEDİ

CHP Genel Merkezi'nin tahliye iddiaları üzerine yaşanan gerginlik sürerken, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir otopark kapısında polislerle görüştü. Emir, "Önce tebligatı görmem gerek" diyerek kapının açılması talebine karşı çıktı.

İÇİŞLERİ BAKANI'NDAN RANDEVU ALINDI

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Sayın İçişleri Bakanı'ndan randevu aldık. Birazdan gideceğiz. Görüşlerimizi, taleplerimizi bize göre kritik noktaları arz edeceğiz. Hiç kimsenin burnunun kanamadığı, hiçbir polis memurumuza en ufak bir hamlenin yapılmadığı üniformalarının çizilmediği demokrasimizin yara almadığı, tam tersine demokrasimiz adına umut büyüteceğimiz bir adamın olacağı bir çözüm bekliyoruz" dedi.

Emir ve Suat Özçağdaş, İçişleri Bakanlığı'na gitmek üzere genel merkezden, demir kapıdan atlayarak çıktı.

İÇİŞLERİ BAKANI İLE GÖRÜŞÜLDÜ

Görüşmesinin ardından konuşan Emir, İçişleri Bakanı Çiftçi'den güvenlik güçlerinin Genel Merkez'e güç kullanarak girmemesini özellikle talep ettiklerini aktardı. Emir, Çiftçi'nin kendilerini nezaketle dinlediğini belirterek, "Bu meselenin demokratik ilkelere göre ve suhuletle çözülmesinden yana olduğunu gördük. Ancak kendisinin de İçişleri Bakanı olarak görevleri var. Biz demokratik teamüllere uygun bir tavır göstermesini rica ettik" dedi.

CHP GENEL MERKEZİNE POLİS MÜDAHALESİ

Polis, CHP Genel Merkezi'ne, otopark girişindeki zincirleri ardından da demir kapıyı kırarak girdi. Müdahale sırasında, Parti Genel Merkezi'nin içine gaz atıldı. İçerde bulunan partililere, göz yaşartıcı gaz kapsülü de sıkıldı. Binanın elektrikleri kesildi. İçerde bulunan partililer biber gazından etkilendi. Parti Genel Merkezi'nin içi gaz nedeniyle dumanla kaplandı. Polis müdahalesi, Murat Emir'in İçişleri Bakanı Çiftçi ile yaptığı görüşmenin hemen arkasından geldi.

MÜDAHALE GELDİĞİ ANDA ÖZGÜR ÖZEL'DEN AÇIKLAMA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti Genel Merkezi'ne polis müdahalesiyle tahliye süreci başlatılmasının ardından yayımladığı video mesajda, binanın "saldırı altında" olduğunu söyledi. Özel, partinin seçim başarısının hazmedilemediğini belirterek, "Genel Merkezimizi savunuyoruz, sonuna kadar mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

ÖZEL TAHLİYE TEBLİGATINI YIRTTI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, makam odasında kendisine ulaştırılan, Genel Merkez'in tahliyesine ilişkin icra dairesinden alınan tebligatı, "Bunun için yıktılar baba ocağını" diyerek yırttı.

GENEL MERKEZ'DEN ÇIKIŞ YAPAN ÖZEL: "GERİ ALMAK ÜZERE ÇIKIYORUZ"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, polis müdahalesinin ardından binadan çıkarken, "Biz CHP'ye yakışanı yapıyoruz. Herkes kendisine yakışanı yapıyor. Geri almak üzere çıkıyoruz" diye konuştu. Özel, "Atatürk'ün partisini teslim almak isteyenlerle, Atatürk'ün partisini teslim etmek isteyenlerin ittifakına isyan ediyorum. CHP bundan sonra yoldadır, sokaktadır, meydandadır, iktidara yürümektedir" diyerek, partililerle Genel Merkez binasından ayrıldı.

TBMM'YE YÜRÜDÜLER

CHP Genel Merkezi'nden ayrılan Özel ve beraberindekiler TBMM'ye doğru yürüyüşe başladı. Özel, bu sırada ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Benim Türkiye'de 83 tane makam odam var. Bunlardan bir tanesini geride bıraktım. Meraklısına, hazımsızlara… Bir tanesi Meclis'te, ona doğru yürüyorum. Ben bu yoldan dönmem, biz bu yoldan dönmeyiz. Bundan sonra da sokakta, meydanda Türkiye siyasi tarihinin en büyük yürüyüşünü, en büyük kampanyasını gerçekleştireceğiz" dedi.

KILIÇDAROĞLU'NUN AVUKATI ÇELİK VE BİR GRUP GENEL MERKEZE GİRDİ

İstinaf kararıyla CHP Genel Başkanı olarak tedbiren görevlendirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik ve beraberindeki bir grup, polis müdahalesiyle boşaltılan CHP Genel Merkezi'ne, polislerin eşliğinde girdi.

ÖZGÜR ÖZEL SAĞANAK ALTINDA YÜRÜDÜ

CHP Genel Başkan Özgür Özel, parti yöneticileri, partililer ve vatandaşların, Söğütözü'ndeki CHP Genel Merkezi'nden, Eskişehir Yolu güzergahından TBMM'ye yürüyüşü sırasında, yurttaşlar da araçlarından korna ve alkışlarla destek verdi.

Çok sayıda partilinin eşlik ettiği yürüyüş sırasında, Dumlupınar Bulvarı'nın TBMM'ye gidiş yönü trafiğe kapatıldı.

Yürüyüş sırasında, kimi yurttaşlar, Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Özgür Özel'in fotoğraflarını taşıdı.

Özel ve beraberindekilerin yürüyüşü sırasında sağanak başladı. Üzerinde sadece beyaz gömlek bulunan Özel, yürüyüşüne yoğun yağış altında devam etti. Özel bu esnada, "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber, ya hiçbirimiz" sloganlarına eşlik etti.

TOMA ÜZERİNE ÇIKTI

TBMM Dikmen Kapısı'nın önüne geldiklerinde polis tarafından yolun TOMA'larla kapatılması nedeniyle CHP Genel Başkanı Özel, TOMA'nın üzerine çıktı. Özel, yürüyüş esnasında kendisini takip eden muhabirlere yaptığı açıklamada, "100 kişi 150 kişi çıktık, on binlerle Meclis'e doğru yürüyoruz" ifadesini kullandı.

Özgür Özel, parti yöneticileri ve vatandaşların yürüyüşü, TBMM önünde sona erdi.

MİLLİ EGEMENLİK PARKI'NDA VATANDAŞLARA SESLENDİ

Özgür Özel, TBMM yanındaki Milli Egemenlik Parkı'nda toplanan vatandaşlara seslenerek, "Bir siyasi partiyi kimin yöneteceğine o siyasi partinin üyesi, delegesi değil de rakibi karar veriyorsa o partiyi kapattı demektir. O partinin kapatılması, faaliyetlerine son vermesi, rakibinin istediği birisinin yönetmesinden evladır. Parti şu an fiilen kapanmıştır. Biz bu partiyi bir kez daha açacağız" dedi.

Özel, konuşmasının ardından TBMM'deki makam odasına geçti. Özel, burada Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve bazı milletvekilleri ve il başkanlarıyla görüştü.

Kaynak: ANKA

