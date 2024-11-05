CHP Grup Toplantısı... Özgür Özel: "Pkk'nın Tusaş Saldırısı Eylemi Kime Yarıyor Bunu Bir Kenarı Not Edelim, PKK'yı ve Bunları Tanımak Açısından"

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(TBMM) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Sundukları kanun teklifi vardı, savunma sanayi fonu. Hepimizden 60 milyar toplayacaktı. Bütçe var koy oradan, yok. Senden benden toplayacak. Aidat aidiyet yaratsın diye. 'Bu kadar zor durumdayım ama devletimiz bu kadar büyük bir tehlike görmese bu kadar yoksulluk varken gelip benden para istemez' hissini yaratmaya çalıştılar, maskelerini düşürdük. Savunma Sanayi Fonu teklif edilirken, TUSAŞ'a yapılan hain terör saldırısını, o saldırının hangi algıyı pekiştirdiğini, o saldırıyı yapan terör örgütünün hangi amaca hizmet ettiğini de aklımızın bir kenarında tutalım. O saldırıyı yapan terör örgütü -ki PKK üstlendi- o gün yaptığı saldırıyla yaratılmaya çalışılan iklime ne katkı sağladıklarını görelim, PKK'nın bu eylemi kime yarıyor bunu bir kenarı not edelim. PKK'yı ve bunları tanımak açısından" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Seçildiği bir yılın değerlendirmesini yapmak için düzenlenen kampın, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ile iptal edilmesinin ardından İstanbul'a giderek burada toplantılarını sürdürdüklerini hatırlatan Özel, gelinen süreçte Türkiye'ye ve CHP'ye yönelik üç büyük saldırının yapıldığını ifade etti.

"Oyumuz sadece kurultay konuştuğumuz Eylül ayında düşmüş"

Özel, şunları söyledi:

"Bir yılı değerlendiren bir kamp yapmak üzere Antalya'ya gidiyorduk ancak o sırada Esenyurt halkının seçilmiş belediye başkanına darbe girişimi başlayınca kampı iptal ettik, bütün grubumuzu İstanbul'a çağırdık, başında ve sonunda birer MYK toplantısı yaptık. Sabahın erken saatlerinden günün ilerleyen saatlerine kadar grup toplantıları, Parti Meclisi toplantısına kadar bütün meseleleri ele aldık. Öncelikle, 6 büyük hiçbir partiye aidiyeti olmayan firmaların anketlerini kampta herbirimiz inceledik. CHP geçen sene bugün kararsızlar dağıtıldığında dahi en yüksek ölçüdüğü ankette 19 ortalama 17 ile büyük bir ümitsizlikle karşı karşıya iken bugünden itibaren 81 il başkanının kenetlenmesi, örgütümüzün kenetlenmesi, grubumuzun mücadelesiyle ve aday belirlemede kadınlara, gençlere güvenerek yaptığımız işlerle ve toplumun değişime açtığı krediyle yükseliş başlıyor. Seçim dönemine gelindiğinde partinin oyu yüzde 30'u geçiyor ve o büyük zafer geliyor. Ölçe değerlendirme böyle bir şey, süprizlerle ya da temenniyle değil ne olacağını bile bile siyaset yapmak. O günden beri de aynı ortalamaya bakarak gidiyoruz. Eylül ayında biraz düşmüş, biz içe kapanıp da kurultay konuşunca düşmüş. Yani işsizlik, yoksulluk, asgari ücret, emekçi yerine bizim konuştuğumuz konuların içine kurultaylar, seçimler, delegeler girince millet 'eskiye mi dönüyor' demiş. Ekim'de yine yükselmiş.

"Niyet anayasa değiştirmek ve gündemi değiştirmek"

Türkiye'ye ve CHP'ye üç büyük saldırı var. Saldırlardan birincisi Meclis Başkanı'nı da alet ederek, ittifak ortaklarını konuşturarak 'Yeni anayasa konuşalım.Bir masa kuralım oturalım anayasa konuşalım.' Cevabımız net olmuş; 'Mevcut anayasaya uymayanla anayasa yapılmaz, anayasa konuşulmaz' dedik. Vera, babası Tayfun'a ve Gezi tutuklularının hepsi ailelerine kavuşmadan, AİHM kararlarına uyulmadan, AYM karalarına harfiyen uyulmadan, mahkemeyi kazanan KHK'lılar haklarına kavuşmadan yani tam bir anayasal uyum olmadan bu kapıyı bu maksatla çalmayın dedik. O kapı orada kapandı. Ama niyet anayasa değiştirmek ve gündemi değiştirmek. Biz 'asgari ücrete zam' diyoruz, emekli, sendikal mücadele, yoksulluk konuşuyoruz. 'Aman dediler bütün anketlerde bunlar yukarıda, gündemi alalım' dediler. Toplum hayat pahalılığı altında ezilirken, kadınlar, çocuklar, köpekler, ormanlar yaşam tehdidi altındayken bu sefer üçüncü dünya savaşını konuşmaya, İsrail'in Türkiye'ye saldıracağını Meclis kürsüsünden söylemeye başladılar. Güvenlik konuşsunlar, yoksulluk konuşmasınlar diye bir tartışma başlattılar. 'Ülkenin Cumhurbaşkanı böyle korku siyaseti yapamaz, kapalı oturum yapın' dedik. Eğer hak verirsek susacağız ve destek vereceğiz ama bunu siyaseten yapıyorsan ifşa edeceğiz. Hep beraber gördük ki orada bir şey konuşulmadı.

"TUSAŞ saldırısının yaratılmaya çalışılan iklime ne katkı sağladıklarını görelim"

O günlerde sundukları kanun teklifi vardı, savunma sanati fonu. Hepimizden 60 milyar toplayacaktı. Bütçe var koy oradan, yok. Senden benden toplayacak. Aidat aidiyet yaratsın diye. 'Bu kadar zor durumdayım ama devletimiz bu kadar büyük bir tehlike görmese bu kadar yoksulluk varken gelip benden para istemez' hissini yaratmaya çalıştılar, maskelerini düşürdük. Savunma Sanayi Fonu teklif edilirken, TUSAŞ'a yapılan hain terör saldırısını, o saldırının hangi algıyı pekiştirdiğini, o saldırıyı yapan terör örgütünün hangi amaca hizmet ettiğini de aklımızın bir kenarında tutalım. O saldırıyı yapan terör örgütü -ki PKK üstlendi- o gün yaptığı saldırıyla yaratılmaya çalışılan iklime ne katkı sağladıklarını görelim, PKK'nın bu eylemi kime yarıyor bunu bir kenarı not edelim. PKK'yı ve bunları tanımak açısından."

(SÜRECEK)