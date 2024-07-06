CHP'li Belediyelerde Emekli Halk Kart Uygulaması Başlatıldı - Son Dakika
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CHP'li Belediyelerde Emekli Halk Kart Uygulaması Başlatıldı

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, CHP'li belediyelerde başlatılan 'Emekli Halk Kart' uygulamasının detaylarını açıkladı. Kartın alışverişlerde, doğal gaz ve su faturası ödemelerinde kullanılabileceğini belirten Taşcıer, belediyelerin kısıtlı bütçelerine rağmen emeklilerin yanında olduklarını vurguladı.

06.07.2024 10:27  Güncelleme: 10:34
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Haber: İLEYDA ÖZMEN/ Kamera: GURBETELLİ YALÇIN

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, CHP'li belediyelerde başlatılan "Emekli Halk Kart" uygulamasına ilişkin; "Kasaptan alışveriş yapabilecekler, nakdi destekler olacak. Doğal gaz ve suda indirimler olacak. Kendi oturdukları semtlerde esnaftan alışveriş yapmalarını sağlayacak, kolaylaştıracak önlemler olacak. Yani iktidarın o devasa bütçesine karşı belediyelerimiz kısıtlı bütçemize rağmen 'biz emeklimizin yanındayız' diyecek" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Didim-Turgutreis- Bodrum Deniz Otobüsü Seferi açılış töreninde partisinin yönettiği tüm belediyelerde hizmetleri ortaklaştırmak için "Emekli Halk Kart" uygulamasını başlattıklarını açıklamıştı. CHP Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, "Emekli Halk Kart" uygulamasının detaylarını ANKA Haber Ajansı'na anlattı.

Taşcıer, "Emekli Halk Kart"ın alışverişlerde, doğal gaz ve su faturası ödemelerinde de kullanılabileceğini belirterek, şöyle konuştu:

"Öncelikle şunu ifade edeyim; AK Parti'nin 22 yıllık yönetemediği ekonominin bedelini en ağır ödeyen kesimlerden bir tanesi hiç şüphesiz emeklilerimiz. 31 Mart yerel seçimi aslında emeklilerin Türkiye'de yeni adresinin CHP olduğunu, CHP'den kendilerine dair yapılacak icraata umut içerdiklerini çok net bir şekilde gösterdi. Hiç şüphesiz bunda en büyük payı 2019'dan beri aldığımız başta İstanbul ve Ankara olmak üzere büyük şehirlerimizde emeklilerimizin yaşamlarına dokunan olumlu politikalarımız. Örneğin Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 10 bin liranın altında alan emeklilerimize bin lira destek, aylık 400 lira et yardımı, doğal gaz yardımı gibi birçok yaşamlarını kolaylaştırmaya çalışan destekler yapıldı. Şunun altını özellikle çizmek istiyorum; elbette ki bir belediyenin görevi değil. Yani devletin devasa bütçesi arasında belediyenin kısıtlı bütçesine rağmen emeklilerin yanında oluyor olması işte 31 Mart yerel seçimlerinde emeklilerin CHP'den neler beklediğinin çok somut bir göstergesi oldu.

Şimdi geldiğimiz noktada kazandığımız birçok belediyede örneğin bakın Üsküdar Belediyesi emeklilere pazar desteğini seçilir seçilmez hayata geçirdi. Denizli Belediyesi emeklilere beş bin lira nakdi destek hayata geçirdi. Bursa Büyükşehir Belediyemiz Kurban Bayramı öncesi iki bin lira emeklilere para yatırdı. Çünkü yıllardır bu ülkeye hizmet eden emeklilerimizin yaşam koşullarını bir nebze kısıtlı imkanlarımıza rağmen hafifletebiliyor olmamız elbette ki CHP'li sosyal belediyeciliğin öncelikle tanımlarından bir tanesi.

"Belediyenin, kamunun imkanlarını emekliden yana tercih etmediler"

Farklı belediyelerimiz farklı uygulamalar yapıyorlar. Şimdi biz büyükşehirlerimizde tek tip bir emeklilik kartı uygulamasıyla büyükşehirlerde yaşayan emeklilerimizin daha iyi koşullarda yaşaması noktasında CHP'nin iktidara geldiğinde emeklilere nasıl bir koşullar sağlayacağını gösterebilmek adına bir 'Emekli Kartı' uygulaması başlatıyoruz. Aslında bu bizim ilk söylemimiz değil, seçimlerden önce iktidara da biz böyle bir çağrı yaptık. Dedik ki; gelin bütünleşik bir 'Emekli Kartı' uygulaması yapalım yerel yönetimlerde ve Türkiye'nin 81 ilinde emeklilerimizin yaşadığı sorunlara bir nebze olsun derman olalım. Ancak iktidar buna yanaşmadı. Tabii ki hep söylediğimiz bir şey var. Çünkü siyaset bir tercih meselesi. Belediyenin, kamunun imkanlarını emekliden yana tercih etmediler. Bizim tercihimiz bu anlamda çok net. Emekçinin, emeklinin yanındayız. O nedenle de biz CHP'li belediyeler olarak Sayın Genel Başkanımızın talimatıyla da büyükşehirlerimizde 'Emekli Kart' uygulamasını hayata geçireceğiz. Kasaptan alışveriş yapabilecekler, nakdi destekler olacak. Doğal gaz ve suda indirimler olacak. Kendi oturdukları semtlerde esnaftan alışveriş yapmalarını sağlayacak, kolaylaştıracak önlemler olacak. Yani iktidarın o devasa bütçesine karşı belediyelerimiz kısıtlı bütçemize rağmen biz emeklimizin yanındayız diyecek.

"Vatandaşımızın CHP'li belediyelere her gittiğinde aynı hizmeti alabileceğini görebilsin istiyoruz"

Taşcıer, 'Emekli Kart'ın her şehirde geçerli olup olmayacağı sorusu üzerine de şu yanıtı verdi:

"Ortaklaştırma yönünde bir eğilimimiz olacak. Çünkü biz vatandaşımızın CHP'li belediyelere her gittiğinde aynı hizmeti alabileceğini görebilsin istiyoruz. O nedenle de hiç şüphesiz onun da altyapısı oluşturulacak. İstanbul'da emekli olan biri Ankara'da çocuğunu ziyarete geldiğinde burada da o 'Emekli Kartı'nı kullanabileceği bir sistemi hayata geçirmeyi planlıyoruz. İyi örneklerimizi çoğaltacağız. Hangi belediyemiz iyi örnek hayata geçirmişse diğer belediyelerimizde de onları yaygınlaştıracak. İyi örnekleri ortaklaştıracak bir uygulamayı hayata geçireceğiz."

Kaynak: ANKA

Gamze Taşcıer, su faturası, Alışveriş, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Belediyelerde Emekli Halk Kart Uygulaması Başlatıldı - Son Dakika

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