CHP'li Belediyelere Yargı Operasyonları: Gökhan Günaydın'dan Sert Açıklama

CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın, sosyal medya hesabı üzerinden CHP'li belediyeler yönelik yapılan son operasyonlara ilişkin açıklama yaptı. Günaydin, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bu sabah Bayrampaşa Belediye Başkanımız gözaltına alındı. İstanbul'un 39 ilçesi var. 2024 öncesinde CHP'nin 14 ilçe Belediyesi vardı: Adalar, Ataşehir, Avcılar, Bakırköy, Beşiktaş, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt, Kadıköy, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Sarıyer ve Şişli.. CHP 31 Mart 2024 seçimlerinde 12 belediye daha kazanarak, ilçe belediyesi sayısını 26'ya çıkardı: Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa, Üsküdar, Tuzla, Şile, Beykoz, Beyoğlu, Çatalca, Çekmeköy, Eyüpsultan, Sancaktepe ve Silivri.

AKP ise 13 belediyede kaldı: Arnavutköy, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Esenler, Fatih, Güngören, Kağıthane, Pendik, Sultanbeyli, Sultangazi, Ümraniye ve Zeytinburnu.. Şimdi gelelim son bir yılda yapılan operasyonlara.. CHP'nin geleneksel olarak elinde bulundurduğu belediyelerden altısına operasyon yapıldı (Avcılar, Beşiktaş, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt ve Şişli), bunlardan son ikisi kayyım yönetimine geçti. 2024 seçimlerinde kazandığımız 12 belediyeden ise 5'ine operasyon yapıldı (Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa, Şile, Beykoz ve Beyoğlu), Beykoz AKP'ye geçti. Bu bağlamda, CHP'nin 26 belediyesinden 11'i operasyona uğradı, bunlardan 3'ü CHP yönetiminden çıktı.

Buna karşılık AKP'nin 13 belediyesinden hiçbirine operasyon yapılmadı. O halde soralım: AKP'nin uzun süredir elinde bulundurduğu : Arnavutköy, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Esenler, Fatih, Güngören, Kağıthane, Pendik, Sultanbeyli, Sultangazi, Ümraniye ve Zeytinburnu belediyelerinde hiç soruşturma/kovuşturma gerektiren bir durum yok mu? Örneğin Aziz İhsan Aktaş şirketleriyle iş yaptıklarında tereddüt bulunmayan Bahçelievler ve Başakşehir belediye başkanları nasıl oluyor da hala koltuklarında oturabiliyorlar? Bu çifte standarda, bu ikili yargı sistemine adalet demek mümkün mü? Gelelim 2024'te kazandığımız belediyelere; Bugün gözaltına alınan Hasan Mutlu Başkan Nisan 2024'ten bu yana 1,5 yıldır Bayrampaşa Belediye Başkanı.

Peki 2014-2024 arasında 10 yıl belediye başkanlığı yapan Atila Aydıner dönemi neden incelenmiyor? Nisan 2024'te Gaziosmanpaşa'yı kazanan Hakan Bahçetepe tutuklu. Öncesinde 10 yıl başkanlık yapan Hasan Tahsin Usta dönemini merak eden bir tane müfettiş, bir tane savcı yok mu? 2004-2019 döneminde Ahmet Misbah Demircan, 2019-2024 döneminde Haydar Ali Yıldız döneminde hiçbir sorun yok da her şey Nisan 2024'te Beyoğlu belediyesini kazanan İnan Güney zamanında mı oldu? Şile'de 1,5 yıllık belediye başkanı Özgür Kabadayı tutuklu. Peki Can Tabakoğlu (2004-2019), İlhan Ocaklı (2019-2024) dönemi pir-u pak mı? Beykoz'da uzun tutukluluk döneminden sonra bir gün serbest bırakıp tekrar tutuklandığınız Alaattin Köseler bir yana; Yücel Çelikbilek (2009-2019) ve Murat Aydın (2019-2024) dönemilerine ilgi duyacak bir tane Cumhuriyet Savcısı yok mu? Benzer şekilde Üsküdar'da Hilmi Türkmen, Tuzla'da Şadi Yazıcı, Çatalca'da Mesut Üner, Çekmeköy'de Ahmet Poyraz, Eyüpsultan'da Deniz Köken, Sancaktepe'de Şeyma Döğüşcü ve Silivri'de Volkan Yılmaz dönemleri incelemeden muaf mı? Bütün bu verileri ve bilgileri bir açık adaletsizliği, çifte standardı gözler önüne sermek için sizlerle paylaştım. Kamunun bir kuruşuna el uzatan, parti ayrımına bakılmaksızın yargılansın ve en ağır cezayı alsın.

Ancak tarafsız ve bağımsız olması gereken yargıyı araçsallaştırarak, adliye koridorlarından, emniyet hücrelerinden, Silivri zindanlarından siyaseti dizayn etmeye kalkarak CHP belediyelerine çökmeye çalışırsan, yanına çekmeyi bir şekilde başardığın zavallılarla birlikte, karşında yalnızca CHP'yi değil, ülkemizin tüm vicdanlı yurttaşlarını bulursun. Gün ola harman ola.."