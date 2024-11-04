CHP'li Tanal'dan Kayyuma Barış Yemeği Videosuyla Tepki: İkircikli, Dengesiz Yönetim Anlayışını Reddediyoruz

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ANKARA - CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Mardin, Batman ve Halfeti belediye başkanlarının görevden alınarak yerlerine kayyum atanmasına tepki gösterdi. Tanal, "Çok değil, daha geçen hafta devletin en tepesindeki ikinci isim olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 'Barış'a katkısından dolayı Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'e özellikle teşekkür etti. Bugün ise iktidar, sayın Ahmet Türk'ü 'terörist' ilan ederek görevden aldı, yerine kayyum atadı. Bu ikircikli, dengesiz yönetim anlayışını reddediyoruz" dedi.

CHP'li Tanal, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın 27 Ekim günü Yıldız ve Şenyaşar ailelerini barıştırma yemeğinde DEM Partili TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ve görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'e teşekkür ettiği konuşmasının yer aldığı videoyu paylaştı. Tanal, şunları kaydetti:

"Geçen hafta devletin tepesinin 'Barış'a katkısı için teşekkür ettiği Ahmet Türk, bugün 'Terörist' ilan edilip görevden alındı, yerine kayyum atandı. Çok değil, daha geçen hafta devletin en tepesindeki ikinci isim olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 'Barış'a katkısından dolayı Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'e özellikle teşekkür etti. Bugün ise iktidar, sayın Ahmet Türk'ü 'Terörist' ilan ederek görevden aldı, yerine kayyum atadı. Bu ikircikli, dengesiz yönetim anlayışını reddediyoruz! Bugün Mardin Büyükşehir Belediyesi dışında, Batman Belediyesi ile Şanlıurfa Halfeti Belediyesi'ne de 'kayyum' atandı. Kayyum, demokrasiye darbedir! Kayyum, halkın iradesini yok saymaktır! Kayyuma hayır!"

Türk, Şenyaşar ve Yıldız ailelerinin barış görüşmelerinde arabuluculuk yapmıştı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 2018 yılında eşi ve iki oğlu eski AK Parti Milletvekili Halil Yıldız'ın yakınları tarafından öldürülen Emine Şenyaşar'ın adalet nöbeti, tutuklu oğlu Fadıl Şenyaşar'ın tahliye edilmesiyle sona ermişti. Tahliyenin ardından iki ailenin barışması için siyasetçilerin yaptığı görüşmeler sonuç vermişti. 27 Ekim Pazar günü, Ahmet Türk de Yıldız ve Şenyaşar aileleri arasında süregelen husumetin sonlandırılması için yapılan barış görüşmesine katılmıştı. Eyyübiye ilçesindeki Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen görüşmeye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Başkanvekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Bekir Bozdağ, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ve birçok üst düzey yetkili ile birlikte Türk de barış elçisi olarak davet edilmişti.

Yılmaz, Türk'e teşekkür etmişti

Barış programında konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, insani bir amaçla bir araya geldiklerini ifade ederek şunları söylemişti:

"Tüm kimliklerimizin üzerinde ötesinde insan olarak ve çok insani bir amaçla bir araya geldik. Yıllarca önce Suruç'ta hepimizi derinden üzen acı bir hadise yaşandı. İki aile de bu hadiseden dolayı büyük acılar çekti, büyük üzüntüler yaşadı ve elbette hiç gerçekleşmemesini isterlerdi. Yaşanan acıları bir noktada hafifletmek, daha büyük acıların yaşanmasına engel olmak elbette ki mümkün. Bugün bu amaçla buradayız. Burada ortak bir sorumlulukla daha büyük acıların önüne geçmek ve aileler arasında husumetin sona ermesi için çok hayırlı bir iş için bir araya gelmiş bulunuyoruz. İnsanlığımız ve inancımızın gereği olarak bu buluşmaya, bu iki ailenin gösterdiği büyüklüğe şahitlik etmek üzere buradayız. Acılar ne kadar büyük olursa olsun, gelecek nesiller miras bırakılmamalıdır. Özellikle bu olaylarla hiçbir ilişkisi olmayan, çocuklarımızın, gelecek nesillerimizin bu mirası devralmaması hepimiz için çok kıymetlidir. Acılar yaşamış iki aile büyüklük göstererek, husumetlerini sonlandırmak üzere bir araya geldiler. İki aile de gönülden tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum."

'Bu barışı yapan aileler büyüklük göstermiş, geçmişin zindanına hapsolma yerine geleceğe bakmayı başarmışlar'

Bu tablonun ortaya çıkması için çok sayıda sağduyulu insanın uzun zamandır çaba sarf ettiğini vurgulayan Yılmaz, Şenyaşar ile Yıldız aileleri arasında barışı sağlayan AK Partili ve DEM Partililere ayrıca teşekkür etti. Yılmaz şunları dile getirdi:

"Bu çabaları sergileyen özellikle dört ismi huzurunuzda zikretmek istiyorum. TBMM Başkanvekillerimiz Sayın Bekir Bozdağ ve Sayın Sırrı Süreya Önder, Grup Başkanvekilimiz Sayın Abdulhamit Gül ile Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Ahmet Türk. Bu dört isim gerçekte çok önemli gayret sarfettiler. Huzurunuzda her birine teşekkür ediyorum. Bu barışı yapan aileler büyüklük göstermiş, geçmişin zindanına hapsolma yerine geleceğe bakmayı başarmışlar. Bizim medeniyetimiz barış ve kardeşlik medeniyetidir. İnandığımız Allah, bağışlayan ve esirgeyendir. Sayın Cumhurbaşkanımızın da her iki aileye teşekkürlerini ve hayırlı olsun dileklerini iletiyorum. Yıldız ve Şenyaşar ailelerinin hayatlarını kaybetmiş fertlerine bir kez daha rahmet diliyorum. Bu barışın, bu güzel hadisenin onların da ruhlarına ayan olmasını niyaz ediyorum. Barış yapmak şüphesiz çok önemli, çok kıymetlidir. Ancak en az bunun kadar kıymetli olan barışı sürdürmektir. İki aile arasındaki bu barış inanıyorum ki, kalıcı barış olacaktır. Elbette yaşanan hadise gönülleri yakmaya devam edecektir. Ancak inanıyoruz ki bugünden sonra birbirlerine karşı davranışları anlamında, hukukları anlamında, bu hadise yaşanmamış gibi barış, kardeşlik duygusu hakim olacaktır. Bu değerli barış diğer sorunlara, kavgalara, husumetlere örnek olmasını temenni ediyorum. Bu tür hadiselerin sona erdirilmesi, toplumda bu tür yaraların tamir edilmesi inanıyorum ki çok daha geniş alanda toplumumuzdaki barış, kardeşlik, birliğe, beraberliğe, huzura katkıda bulunacaktır. Bu barış sadece iki ailenin değil, toplumun da huzuru, birliği, dirliği için son derece anlamlıdır."

Yılmaz'ın konuşmasının ardından Şenyaşar ailesini temsilen DEM Parti Milletvekili Ferit Şenyaşar ile eski AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın el sıkışmasıyla aileler arasında barış sağlanmıştı.