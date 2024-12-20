CHP Milletvekili Ali Karaoba\'dan Bütçe Eleştirisi: \'Bu bütçe, yandaşların bütçesidir\'

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(TBMM) - CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerinde; "Bu bütçe; kreşler açan belediyelerimizin değil, 48 saatlik kararname ile rektör olan, kreşleri kapatmaya çalışan, cemaat ve tarikat dostu olmaktan başka meziyeti olmayan Milli Eğitim Bakanlarınızın bütçesidir. İliç'te, Bartın'da, Soma'da maden kazalarında kaybettiğimiz madencilerin ve yakınlarının bütçesi değil, ÇED genişleme raporunda imzası olduğu halde tekrar aynı koltuğa oturttuğunuz Murat Kurumların bütçesidir" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri devam ediyor. CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, teklifin 6. maddesi üzerine söz alarak şunları söyledi:

"Bu bütçe, ülkemizi dışa bağımlı hale getirmiş, Türkiye'de üretimi öldürmüştür. Daha dün, 'Devlet fabrika kurmaz' diyenler, bugün Uruguay'dan gelen et kuyruğuna; Avrupa'nın insanına yedirmediği meyve-sebzeyi akşam pazarından sonra çürümüş şekilde toplamaya vatandaşını mahkum etmiştir. Bu bütçe, faizcilerin bütçesidir. Milli gelire oranla 2012'den bu yana en yüksek faizi olan döneminizi konuşuyoruz. 22 yılda ülke 'üretimi öldür ki yandaş yaşasın' noktasına geldi.

"Vatandaş için değil, müteahhit için hastane inşa edenleri seçtiniz"

Türkiye'de parasallaştırdığınız sağlık sistemlerinin sorunları çözmekten uzak, akla yatmayan bir bütçeden konuşuyoruz. İstanbul İl Sağlık Müdürü olduğu dönemde yenidoğan çocuklarımızı korumaktan bile aciz kişilerin Bakan yapıldığı bir hükümetin bütçesini konuşuyoruz. Hekimle hastaları karşı karşıya getirdiniz. Vatandaş için değil, müteahhit için hastane inşa edenleri seçtiniz. Sağlık kuruluşlarını arasında memnuniyet oranı en yüksek olmasına rağmen sağlık ocaklarını kapattınız, sevk zincirlerini kaldırdınız. Sağlıkta dönüşüm projeniz çökmüştür.

"Bu bütçe, İstanbul Sözleşmesi'nden bir gecede çıkanların bütçesidir"

Bu bütçe, 12 bin 500 TL'ye mahkum ettiğiniz emeklilerimizin, tiroid kanseri olup 9 ay sonraya ancak randevu alan, devlet hastanesi bile olmayan Uşaklı hemşerilerimizin değil, şehir hastaneleriyle zenginleşen müteahhitlerinizin, aşı zengini olup vergi ödemeyen milletvekillerinizin, 88 kadrolu özel hastane ruhsatını 6 milyon dolara satan sağlık simsarlarınızın bütçesidir. Bu bütçe, mülakatla elenen liyakatlı gençlerimiz ve sağlıkçılarımızın değil, üç tane kontenjanı olar Manisa Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'ne evli çifti atayan kura sisteminizin, nepotizminizin bütçesidir.

2025 bütçeniz; günahsızca öldürülen Narinlerin, korumasız çocuklarımızın değil, trafikte vatandaşlarımızın ölümüne sebep olan ve serbest bırakılan babası Kızılay Başkanı olanların bütçesidir. Geçim sıkıntısı ve ağır mesai şartları altında intihar eden polislerimizin değil, kara para akladığı kesinleşen serbest bıraktığınız Dilan Polatların bütçesidir. Vahşice katledilen kadınlarımızın değil, tarifeli hukuk sisteminde hakim/savcı satın alanların, İstanbul Sözleşmesi'nden bir gecede çıkanların bütçesidir. Sokak hayvanları için mücadele eden vatandaşlarımızın, hayvanseverlerimizin değil; Meclis'i sabaha kadar çalıştırıp hayvan katlini çıkaranların bütçesidir.

"Bu bütçe; ÇED genişleme raporunda imzası olduğu halde tekrar aynı koltuğa oturttuğunuz Murat Kurumların bütçesi"

Bu bütçede; doktorlar, hastalar, hemşireler, psikologlar, diş hekimleri, diyetisyenler, taşeron işçiler, sağlık emekçileri, infaz koruma memurları, polisimiz yok; sağlıkta şiddete, hekim göçüne engel olacak irade yok; yenidoğan çetesini ve buna benzer çeteleri yok edecek cesaret yok; deprem bölgesi yok, aile sağlığı merkezi yok, doğum borçlanması, kademeli emeklilik, çıraklık mağdurları yok; işçimiz, memurumuz, esnafımız, mülakatla elenen gençlerimiz yok. Bu bütçe; milyar dolarlı banka hesaplarının, torpilli yandaşlarınızın, rantçılarınızın, kırk haramileriniz ve artık beslemekten bıktığımız beşli çetelerinizin bütçesi.

Bu bütçe; kreşler açan belediyelerimiz için değil, 48 saatlik kararname ile rektör olan, kreşleri kapatmaya çalışan, cemaat ve tarikat dostu olmaktan başka meziyeti olmayan Milli Eğitim Bakanlarınızın bütçesidir. Üreticimiz kan ağlarken 3,5 dolara getirdiği eti, 15 dolara vatandaşına yedirenlerin, bir koltuk için 55 milyon dolar ödeyip şov için uzaya gönderenlerin bütçesidir. Bu bütçe, Öğretmenlik Meslek Kanunu'yla atanamayan öğretmenlerin emeklerini çalanların, sarı sendikalarla hak çiğneyenlerin bütçesidir. İliç'te, Bartın'da, Soma'da maden kazalarında kaybettiğimiz madencilerin ve yakınlarının bütçesi değil, ÇED genişleme raporunda imzası olduğu halde tekrar aynı koltuğa oturttuğunuz Murat Kurumların bütçesidir."