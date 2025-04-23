CHP'nin 23 Nisan Yürüyüşü... Binlerce Vatandaş, Ata'nın Huzuruna Çıkmak İçin Barikatları Yıktı - Son Dakika
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CHP'nin 23 Nisan Yürüyüşü... Binlerce Vatandaş, Ata'nın Huzuruna Çıkmak İçin Barikatları Yıktı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki binlerce vatandaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Birinci Meclis önünden Anıtkabir’e yürüdü. Valiliği engellemelerine rağmen yapılan miting sonrası polis tarafından çekilen barikatları yıkan vatandaşlar, yağmura rağmen sloganlar eşliğinde Ata’nın huzuruna çıktı. Yürüyüşte Özel’e, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş ile iki çocuğu ve Yozgatlı çiftçi Abdullah Ceylan eşlik etti.

23.04.2025 20:42  Güncelleme: 22:28
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(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki binlerce vatandaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Birinci Meclis önünden Anıtkabir'e yürüdü. Valiliği engellemelerine rağmen yapılan miting sonrası polis tarafından çekilen barikatları yıkan vatandaşlar, yağmura rağmen sloganlar eşliğinde Ata'nın huzuruna çıktı. Yürüyüşte Özel'e, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile iki çocuğu ve Yozgatlı çiftçi Abdullah Ceylan eşlik etti.

CHP, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Birinci Meclis önünde miting ve ardından da Anıtkabir'e yürüyüş düzenledi. Dün akşam saatlerinde, "Toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılmak istenilen alanın 2911 sayılı "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu" kapsamında belirlenen ve ilan edilen alanlardan olmamasını gerekçe gösteren Ankara Valiliği, mitingin ve yürüyüşün uygun bulunmadığını açıkladı.

CHP'liler gün boyu polisle müzakere etti

Sabah saatleri itibarıyla miting için başlayan hazırlıklar, çağrının yapıldığı saat 17.00'ye kadar polis tarafından engellendi. Alanda hazırlıklar için bulunan CHP'li milletvekilleri, sabah saatlerinden itibaren polisle müzakere yaptı. Mahmut Tanal, Suat Özçağdaş, Ensar Aytekin, Adnan Beker, Mehmet Tahtasız, Serkan Sarı ve Cemal Enginyurt'un gün boyu süren çabalarına rağmen Özel'in üzerinden vatandaşlara hitap edeceği otobüs Birinci Meclis önüne alınmadı.

Miting otobüsünün önüne araç barikatı

Otobüs, saat kulesinin olduğu yerde konumlandırıldı. Hareketini engellemek için otobüsün dört bir çevresine polis araçları, tırlar, minibüsler çekildi. Alana getirilen vinç, tepkilerin ardından çıkarıldı. Uzun süren müzakerelerin ardından CHP otobüsünün yakınındaki tır ve polis minibüsleri çekildi ancak trafik şubeye ait polis aracı ve çekici otobüsün önünde bırakıldı. Vekiller duruma, "Utanın kendinizden. Bırakın kalsın, bu millet bunları görsün" sözleriyle tepki gösterdi.

Vatandaş önüne üç sıra barikat

CHP'lilerin tüm çabalarına rağmen otobüs Birinci Meclis önüne alınmadı. Birinci Meclis önüne toplanmaları için CHP'nin çağrı yaptığı vatandaşlar iki aşamalı kontrolden geçirilerek alana alındı. Vatandaşlarla miting otobüsü arasına üç sıra barikat çekildi. Emniyet güçleri, Özel'in konuşmasını ve miting alanını görüntülemek için alana gelen canlı yayın aracının miting alanına girmesine izin vermedi.

Binler, İmamoğlu'nu selamladı

Saat 17.00 itibarıyla alan gelen CHP Lideri Özel, vatandaşlar tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Özel alana gelmeden dakikalar önce otobüs üstünden Silivri'de tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun da mitingi izlediği anons edildi. Vatandaşlar İmamoğlu'nu ellerindeki bayrakları sallayarak sloganlarla selamladı.

Yurttaşlar Anıtkabir'e gitmek için barikatları yıktı

CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın ardından, tüm engellemelere rağmen otobüs üstünden vatandaşlara hitap eden CHP Lideri Özel'in "Önünüze konulan barikatı da asla ve asla dinlemeden hep beraber sel oluyoruz ve Anıtkabir'e akıyoruz. Buyrun bakalım" sözlerinin ardından binlerce vatandaş, barikatları yıkarak Anıtkabir'e doğru yürüyüşe başladı.

Özel ve beraberindeki CHP heyeti yürüyüşün en önünde, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" sözlerinin yazılı olduğu pankartı taşıdı. Pankartta geçen cumartesi Yozgat'ta düzenlenen miting öncesi Özel'i miting alanına götüren traktör konvoyunun fotoğrafının yer alması dikkat çekti. Özel, pankartı ABB Başkanı Yavaş, öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ve iki kızıyla birlikte taşıdı.

Özgür Özel ile Banuçiçek Ateş el ele yürüdüler

Ayşe Ateş'in küçük kızı Banuçiçek Ateş'in elinden tutan Özel, "Sinan Ateş'in kızları yanımızda. Kalabalığın arasında korkmuş, elimi tuttu. 'Sakın elimi bırakma, korkuyorum Özgür Amca' dedi. Birlikte yürüyoruz" ifadelerini kullandı. Banuçiçek Ateş ise Özel'e "Ağladım biraz. Çünkü siz olmayınca çok korkuyorum" dedi.

Ayşe Ateş: "İrademize hiç kimse ipotek koyamaz"

Ayşe Ateş, ANKA Haber Ajansı mikrofonlarına şöyle konuştu:

"Millet iradesine sahip çıkmaya geldik. İrademize hiç kimse ipotek koyamaz. Onlara, 'Hadi oradan' diyoruz. Millet sizden büyüktür" dedi.

"Diplomasız Erdoğan", "Hak, hukuk, adalet", "Her şey çok güzel olacak", "Susma, sustukça sıra sana gelecek", "Tayyip istifa", "Mustafa Kemal'in askerleriyiz", "Erken seçim" sloganlarıyla zaman zaman bastıran yağmura aldırış etmeden Ata'nın huzuruna yürüdü. Yürüyüş sırasında, "Boşalt sarayı, biz geliyoruz", "Biz Atatürk gençleriyiz" yazılı pankartlar kameralara yansıdı.

Çiftci Abdullah Ceylan Özel ile yürüdü...

19 Nisan Cumartesi günü düzenlenen Yozgat mitinginde, otobüs üstünden yaptığı konuşmadaki "Turpla, şalgamla devlet idare edilmez" sözleriyle gündeme gelen çiftçi Abdullah Ceylan da Özel'in yanında yürüdü. Yürüyüş sırasında duygulu anlar yaşan Ceylan, şunları söyledi:

"Çok gururluyum. Cumhuriyet, adalet istiyorum. Genel Merkeze zaten uğrayacağım. Orada Başkanımla görüşeceğim. Ondan sonra da izin isteyeceğim Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan. Ekrem İmamoğlu'yla görüşmek istiyorum. Ben bunun için geldim. Alabilirsem izin alacağım. Almazsam Silivri'ye kadar gidip oradan dönüp geri geleceğim" dedi.

"İçimdeki hırsı 70 yaşında anlattıysam ne mutlu bana"

Özel ise "Abdullah Amca ben yedi gün Saraçhane'de her akşam bir buçuk saat konuştum. Senin bir cümle de anlattığını anlatamadım. Bir cümleyle bütün süreci özetledin. Sen az konuşuyorsun ama öz konuşuyorsun" dedi.

Ceylan da "Benim içimde olan o hırsı 70 yaşında anlattıysam ne mutlu bana. Türk milleti adına, hukuk adına, adalet adına bu kadar olur anca. Başka da bilmiyorum" diye yanıt verdi.

Özel, Anıtkabir'in içinde de vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Özel ve binlerce vatandaş, 'Aslanlı Yol'dan yürüyerek Anıtkabir avlusuna geldi. Atatürk'ün huzuruna çıkan Özel ve vatandaşlar, mozoleye bir demet kırmızı karanfil bıraktı. Ayşe Ateş ve kızları da mozoleye karanfil bıraktı.

CHP Lideri Özel, Anıtkabir'den vatandaşlar tarafından alkışlar eşliğinde uğurlandı.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'nin 23 Nisan Yürüyüşü... Binlerce Vatandaş, Ata'nın Huzuruna Çıkmak İçin Barikatları Yıktı - Son Dakika

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