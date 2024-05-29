CHP\'nin Gölge Kabinesi Dışişleri Bakanı İlhan Uzgel, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Görüştü

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HABER: GÜLARA SUBAŞI/ KAMERA: ÜNAL AYDIN

(ANKARA) - CHP'nin Gölge Kabinesinin Dışişleri Bakanı İlhan Uzgel, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmesine ilişkin, "Yapıcı ve tamamlayıcı bir diplomasi önerdik. Dış politika alternatifi de önerdik. Dolayısıyla bu kanalları çalıştırmamızın iyi olacağı konusunda mutabakata vardık. Her türlü itirazımızı dile getirdik. Kendisini buraya davet ettik. 'Gelip Genel Başkanımıza bilgi verebilir' dedik. 'Biz yurt dışı seyahatlerimizde önceden bilgi alabiliriz ve sonra da önemli konularda, o görüşmelerle ilgili gelişmeleri sizinle de paylaşabiliriz' dedik. Bunu da pozitif karşıladığını söyleyebilirim" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 24 Mayıs Cuma günü ikili bir görüşme gerçekleştirdi. Uzgel, yaklaşık bir saat süren görüşmenin detaylarını ANKA Haber Ajansı'na anlattı. Uzgel, şunları söyledi:

"Tüm protokol kurallarına uyulan, samimi, uzun bir görüşme oldu"

"Bu görüşmenin çıkış noktası ve genel çerçevesi, Genel Başkanımızın 2 Mayıs'ta Sayın Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmede çizilmişti. Orada Genel Başkanımız gölge bakanlar arasında bir diyalog kapısının açılmasının iyi olacağını söylemişti. Cumhurbaşkanı bunu olumlu bulduğunu söyledi. Dış politika konusunda tabii daha hassas yönler var. Türkiye ve dünyayla ilişkileri konuşuyorsunuz. Bazı konularda bilgilendirmeye ihtiyaç duyuyoruz. Bu geçmişte yapılmış. Biz yine bu uygulamanın, bu pratiğin yeniden başlatılması gerektiğini savunuyorduk. Hakan Fidan beni gayet iyi karşıladı. Bütün protokol kurallarına uyulduğunu burada ifade etmek isterim. Çok samimi, verimli bir görüşme oldu. Yani yapmak istediklerimizi, söylemek istediklerimizi söyledik. Uzun bir görüşme oldu. Çok samimi davrandı. Söylediklerimizi gayet iyi fark etti, anladı, not aldı. Yapılabilecek olanlar konusundaki görüşlerini dile getirdi.

"Kendisini buraya davet ettik"

Tabii en önemli husus bizim için bir kanalın açılması önemli dış politika konularında. Ki bu bizi de ilgilendiriyor. Sonuçta dört yıl sonra seçim olacak. Seçimlerde AKP olmayabilir. Ama bazı konular yıllarca sürüyor, onlarca yıl süren dış politika konuları var, sorunları var. Dolayısıyla bu bu noktalarda hem izlenen politikanın detayı nedir hem de biz nasıl katkı verebiliriz bazı noktalarda? Yalnızca eleştirmek için var değiliz. Yapıcı ve tamamlayıcı bir diplomasi de önerdik. Dış politika alternatifi de önerdik. Dolayısıyla hani bu kanalları çalıştırmamızın iyi olacağı konusunda mutabakata vardık. Türkiye'de normalleşme ama dediğim gibi bu şöyle de algılanmasın; körü körüne AKP'nin siyasetine angaje olma şeklinde değil, her türlü itirazımızı mesela Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı konusundaki bütün itirazlarımızı dile getirdik. Kendisiyle görüşürken de dile getirdim bunu. Dolayısıyla da itiraz edeceğimiz şeyleri net olarak ortaya koyup ama Türkiye'nin genelini, uzun vadeli çıkarlarını ilgilendiren konularda da elimizden ne geliyorsa çünkü 'bunun hükümetle ilgisi yoktur, Türkiye'nin bütünüyle ilgisi vardır' anlayışından hareket ederek bunlar da tamamlayıcı, destek olucu yerine ama bunun için de bizim önceden bazı kritik konularda bilgilendirilmemiz gerektiğini söyledik. Kendisini buraya davet ettik. 'Gelip Genel Başkanımıza bilgi verebilir' dedik. 'Biz yurt dışı seyahatlerimizde önceden bilgi alabiliriz' dedik. ve sonra da önemli konularda, o görüşmelerle ilgili gelişmeleri, edindiğimiz izlenimleri sizinle de paylaşabiliriz' dedik. Tabii bunu da pozitif karşıladığını söyleyeyim."

"Hükümetin alan açmasına ihtiyaç duymuyoruz CHP'ye yurt dışında çok fazla ilgi var"

Uzgel, "Görüşmede, CHP'nin Türkiye'yi dış politikada temsili için hükümetin temasları kolaylaştırıcı alan açması talebiniz oldu mu" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Buna çok fazla ihtiyaç duymuyoruz. CHP'ye artık yurt dışında çok fazla ilgi var. Çünkü birinci parti oldu. Mesela dün akşamki büyükelçiler yemeğinde de bunu çok net gördük. Ben kendi yurt dış gezilerimde de 31 Mart seçimlerinden sonra, Genel Başkan da gezilerinde de bu değişimi gayet net görüyoruz ve hissediyoruz. Bize gelip 'Nasıl başardınız' diye soran çok sayıda uzman siyasetçi oluyor. 'Biz hangi teknikleri kullanalım' diye danışanlar oluyor. O yüzden zaten CHP'nin bu konuda eli çok güçlü.

"AB büyükleçileri, kafalarındaki bütün soruları Genel Başkan'a sordular"

İlhan Uzgel, Genel Başkan Özgür Özel'in Avrupa Birliği (AB) Büyükleçileriyle dün akşam yaptığı görüşmeye ilişkin şu bilgileri verdi:

"Çok verimli bir görüşme oldu. Katılım bir defa çok yüksekti ve çok üst düzeydi. Bu açıdan önemliydi bizim için. Görüşme verimli oldu. Çünkü AB ülkelerinin büyükelçileri aşağı yukarı kafalarındaki bütün soruları, konuları açtılar, Genel Başkan'a sordular. Birinci ağızdan gayet net, samimi cevaplar aldılar. O yüzden samimi bir ortamda her şeyin konuşulduğu, tartışıldığı; Türkiye'nin iç politikasına dair gelişmelerin, dış politikasıyla ilgili konuların ele alındığı bir toplantı oldu."

" Filistin'in devlet olarak tanınması konusu gündeme geldi"

Uzgel, "İsrail-Filistin arasındaki savaş ve Filistin'in bir devlet olarak tanınması konusu gündeme geldi mi" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Geldi. Genel Başkanımız zaten bütün uluslararası ortamlarda, göreve geldiğinden bu yana -zaten kasımda kurultay olduğunda Gazze saldırısı devam ediyordu- aşağı yukarı her yerde bu konuyu gündeme getiriyor. Almanya'da, Berlin'de Sosyal Demokrat Parti Kongresi'nde ki Almanya'nın bu konudaki tutumu biliniyor, yani Alman Başbakanının gözünün içine bakarak Gazze'de yapılan katliamı kınadı, rahatsızlığını dile getirdi. Dün akşamki yemekte de hem Filistin'i tanıyan İspanya, İrlanda ve Norveç'i tebrik etti. Bundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Hem de savaşın durdurulması için daha dayanışmacı, daha etkili önlem alınması için çağrıda bulundu."

Schengen vizesi sıkıntısı...

Türk vatandaşlarının yaşadığı Schengen vizesi krizinin de toplantıda gündeme geldiğini belirten Uzgel, "Bunu zaman zaman dile getiriyoruz. Hatta en son Alman Cumhurbaşkanı geldiğinde de kendisine bu sıkıntıları ilettik. Orada da kısaca buna değinildi. En azından böyle bir rahatsızlığı Türkiye'nin ana muhalefet partisi olarak bizim de paylaştığımızı, gayet net bir dille kendilerine ilettik" dedi.

"AKP Hükümeti ikiyüzlü davranmasın..."

Uzgel, İsrail'in Refah'ta çadır kenti vurduğu son saldırıya ilişkin de şunları söyledi:

"Korkunç bir katliam. Her noktasına itiraz ediyoruz. Evet, Hamas'ın eylemini kınadık 7 Ekim'de. Ama bu yapılanın insanlıkla hiçbir ilgisi yoktur. İnsanları Gazze'nin kuzeyinden güneyine doğru süreceksiniz. 'Bakın, buralar güvenli bölge' diyeceksiniz. ve ondan sonra oraya götürüp sivilleri bombalayacaksınız. ve bunu da 'Hamas ile, terörizmle mücadele' kılıfı altında yapacaksınız. Batı dünyası, Netanyahu'yu çok şımarttı. Şimdi de kontrol edemiyorlar. Onlar da şikayetçi ama ellerinden fazla bir şey gelmiyor. Çünkü sürükleyip götürdü. AKP Hükümeti de ikiyüzlü davranmasın. Daha düne kadar ticaret yoluyla İsrail'in savaş makinesini besleyen ülkelerden biriydi Türkiye. O yüzden de bir taraftan İsrail ile ticareti sürdürüp öte yandan 'Ah bakın, Gazze'de neler oluyor' diye ağlamaya hiç gerek yok. Dolayısıyla AKP bu konuda zaten sicili çok iyi bir hükümet değildir."

"Filistin ziyareti zor bir ziyaret. Çalışmalarımız devam ediyor"

İlhan Uzgel, Özgür Özel'in planlanan Filistin ve Azerbaycan seyahatlerine ilişkin ise şunları söyledi:

"Filistin ziyareti zor bir ziyaret. Tahmin edersiniz ki savaş devam ediyor. ve de Filistin'e gidebilmek için İsrail yolunu kullanmamız gerekiyor. Dolayısıyla hem Genel Başkanın programı hem Sayın Mahmut Abbas'ın programı ve İsrail'den izin gibi üç tane parametre var. Şimdi bunu bazen bir araya getiriyorsunuz. 15 Nisan'da bu oldu. Fakat o sırada İran'ın İsrail'e saldırısı gerçekleşti ve hava sahası kapandı. Dolayısıyla bunun üzerine tekrar çalışmalarımız devam ediyor. Azerbaycan konusu da öyle. Azerbaycan'da seçimler vardı. O konuda da görüşmelerimiz sürüyor."