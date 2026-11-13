CHP Sözcüsü Sarı, en düşük emekli maaşının 40 bin liraya çıkarılmasını önerdi - Son Dakika
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CHP Sözcüsü Sarı, en düşük emekli maaşının 40 bin liraya çıkarılmasını önerdi

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CHP Sözcüsü Sarı, en düşük emekli maaşının 40 bin liraya çıkarılmasını önerdi
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CHP Sözcüsü Müslim Sarı, en düşük emekli maaşının 1 Ocak'tan itibaren 23 bin liradan 40 bin liraya çıkarılmasını önerdiklerini söyledi. Sarı, açlık sınırının 38 bin liraya ulaştığını ve yıl sonunda 40 bin liraya çıkmasının beklendiğini belirtti.

(KOCAELİ) - CHP Sözcüsü Müslim Sarı, en düşük emekli maaşının 1 Ocak itibarıyla 40 bin liraya çıkarılmasını önerdiklerini belirterek, "Hiçbir ücret, hiçbir gelir açlık sınırının altında olmayacak" dedi. Ekonomide yaşanan sorunlara dikkati çeken Sarı, konkordato ilan eden firma sayısının 5 binin üzerine çıktığını, işsizlik ve hayat pahalılığının arttığını söyledi. Sarı, fon krizine ilişkin de "Siyasal ayak ortadan kaldırılmadığı sürece biz bu konuyla tam olarak mücadele etmiş olmayız" ifadelerini kullandı.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarın gerçekleştireceği Kocaeli programı öncesinde CHP Kocaeli İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Sarı'ya CHP Genel Başkan Yardımcısı Tahsin Tarhan da eşlik etti.

Sarı, burada yaptığı açıklamada, Kocaeli'nin Türkiye sanayisinin ve üretiminin önemli merkezlerinden biri olduğunu belirterek, kentin üretimden uzaklaşma ve istihdam kaybı yaşadığını söyledi.

Türkiye ekonomisindeki sorunların Kocaeli'yi de etkilediğini ifade eden Sarı, konkordato ilan eden firma sayısının 5 binin üzerine çıktığını, karşılıksız çeklerin miktar ve adet bakımından yüksek seviyelere ulaştığını savundu. Sanayi kentinde işsizliğin arttığına işaret eden Sarı, geniş tanımlı işsizliğin de ciddi boyutlara ulaştığını kaydetti.

Hayat pahalılığına ve enflasyona ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sarı, Türkiye'nin dünyanın en yüksek enflasyona sahip beşinci ülkesi olduğunu belirterek, son 40 yılın en kötü enflasyon performanslarından birinin yaşandığını ifade etti. Türk lirasının satın alma gücündeki kayba dikkati çeken Sarı, 200 liranın 2009 yılında yaklaşık 130 dolar değerinde olduğunu, bugün ise 4 doların altına gerilediğini belirtti.

EMEKLİ AYLIĞI ÇAĞRISI

Yıl sonuna yaklaşılırken asgari ücret, emekli maaşları ve ücret artışlarına ilişkin tartışmalara değinen Sarı, AK Parti iktidarı döneminde kişi başına düşen gelirin nominal olarak 180 kat arttığını, buna karşın brüt asgari ücretin 132, ortalama memur maaşının 131, en düşük işçi emekli aylığının 85, en düşük memur emekli aylığının ise 28 kat arttığını söyledi.

Ücretlerin ülkenin refah artışından pay alabilmesi için ciddi oranda artırılması gerektiğini savunan Sarı, açlık sınırının 38 bin liraya ulaştığını ve yıl sonunda 40 bin liraya çıkmasının beklendiğini belirtti.

Sarı, CHP'nin ücret politikası için "Sıfır açlık politikası. Yani ülkede hiç kimse yatağa aç girmeyecek. Hiçbir ücret, hiçbir gelir açlık sınırının altında olmayacak" dedi. En düşük emekli maaşının 1 Ocak'tan itibaren 23 bin liradan 40 bin liraya çıkarılmasını önerdiklerini belirten Sarı, bunun yaklaşık yüzde 70'lik bir artış anlamına geldiğini kaydetti.

"FON VURGUNUNUN SİYASİ AYAĞI ORTAYA ÇIKARILMALI"

Borsa manipülasyonu iddiaları ve fon krizi hakkında da konuşan Sarı, sürecin üç aşamada değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. İlk aşamada manipülasyon yapanların, ikinci aşamada ise denetim görevini yerine getirmeyen kurumların bulunduğunu belirten Sarı, üçüncü aşamanın siyasetçiler olduğunu ifade etti.

Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ile Takasbank gibi kurumların denetim sorumluluklarına işaret eden Sarı, soruşturmanın siyasi boyutunun da araştırılması gerektiğini vurguladı.

Sarı, "O kurumların denetim faaliyeti yapmamasına göz yuman siyasetçiler nerede? Bu konuların arkasındaki siyasi motivasyon kim tarafından verildi? Hazine ve Maliye Bakanı 11 ay önce 'manipülasyonlar var' dediği halde 11 ay boyunca bunların yapılmasına göz yumulmasının arkasındaki siyasi motivasyon ne? Sadece bir AKP Genel Başkan Yardımcısı'nın tutuklanmasıyla bu iş geçiştirilemez. Bakanların çocuklarına, ailelerine, siyasetçilerin kendilerine doğru uzanacaktır, uzanmalıdır. Siyasal ayak ortaya çıkarılmadığı sürece biz bu konuyla tam olarak mücadele etmiş olmayız" diye konuştu.

Soruşturmanın örgütlü suçlar kapsamında değerlendirilmesini istediklerini kaydeden Sarı, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e "Bu örgütün adı ne? Sayın Bakan. Bu örgütün şeması nerede? Bu örgütün yöneticileri kim? Bu örgütün lideri kim?" sorularını yöneltti. Sarı, siyasi ayağın ortaya çıkarılmaması durumunda soruşturmanın eksik kalacağını savundu.

SARI'DAN FATMA KAPLAN HÜRRİYET AÇIKLAMASI: "CHP ÜYELİĞİ DEVAM EDİYOR"

Yerel yönetimlere yönelik operasyonları da değerlendiren Sarı, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in tutuklanmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Hürriyet'in CHP üyeliğinin devam ettiğini bildiren Sarı, kendisiyle avukatlar ve siyasetçiler aracılığıyla görüştüklerini söyledi. Hürriyet'in henüz iddianamesinin hazırlanmadığına işaret eden Sarı, "Kendisi sizlere selamlarını iletti. Kısa zamanda tekrar görevinin başına dönmeyi umuyor" dedi.

"CHP DAHA YOĞUN BİÇİMDE SAHADA OLACAK"

Kocaeli'de iki gün boyunca saha çalışması gerçekleştireceklerini anlatan Sarı, emeklilerden işçilere, asgari ücretlilerden fabrika çalışanlarına kadar farklı kesimlerin sorunlarını yerinde tespit edeceklerini söyledi. Kocaeli'de yapılacak çalışmanın CHP'nin diğer illerde gerçekleştireceği saha çalışmaları için de model oluşturacağını ifade eden Sarı, partinin önümüzdeki süreçte vatandaşlarla daha fazla bir araya geleceğini kaydetti. Sarı, CHP'nin örgütsel çalışmalarını sürdürürken seçim hazırlıklarına da başlayacağını belirterek, partinin daha dışa dönük ve politikalarının daha fazla gündeme geldiği bir döneme geçtiğini söyledi.

"HUKUK HERKESE EŞİT UYGULANMALI"

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Sarı, CHP'nin YENİ Parti kurultayına davet edilmemesine ilişkin soru üzerine, bu durumu YENİ Parti'nin tutumu açısından tutarlı bulduğunu söyledi. Sarı, "Davet etmiş olsalardı tutarsızlığa düşmüş olurlardı" dedi.

TBMM Başkanlığına dün sunulan kanun teklifi kapsamındaki kamu görevlilerine yönelik yasal koruma düzenlemesiyle ilgili soruya yanıt veren Sarı, düzenlemenin ayrıntılarını bilmediklerini belirtti. Böyle bir düzenleme ile bürokratlara yargılanmama hakkı getirilmesini doğru bulmadıklarını ifade eden Sarı, "Biz ki milletvekili dokunulmazlıklarının kürsü dokunulmazlığı ile sınırlı kalmasını söylerken bir bürokratın yargılanmamasını, ona bir zırh oluşturmasını kabul etmemiz mümkün değil" diye konuştu.

Masumiyet karinesinin herkes için geçerli olması gerektiğinin altını çizen Sarı, ancak hukukun herkes için eşit uygulanmasının önemini vurguladı.

Cumhurbaşkanı adaylığı ve ittifak görüşmelerine ilişkin soruyu da yanıtlayan Sarı, seçimlere en az bir yıllık süre bulunduğunu, şu aşamada CHP'nin cumhurbaşkanı adaylığı veya ittifaklar konusunda herhangi bir çalışması, görüşmesi ya da temasının olmadığını söyledi.

Seçim zamanı yaklaştığında değerlendirme yapılacağını belirten Sarı, her partinin öncelikle kendi oyunu artırmak için çalışması gerektiğini ifade etti. Sarı, seçim döneminde gerekli görülmesi halinde belirli ilkeler çerçevesinde iş birliği yapılabilecek partilerle görüşmeler gerçekleştirilebileceğini kaydetti.

CHP'nin kongre takvimine ilişkin de bilgi veren Sarı, sürecin 3 Kasım itibarıyla başlayacağını, en geç 3 Şubat sonunda kongrelerin tamamlanacağını ve mart ayında kurultay yapılacağını söyledi. Kurultayda Parti Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu'nun belirleneceğini ifade eden Sarı, genel başkanlık konusunda ise CHP geleneğinde makamlara aday olunmadığını, aday gösterildiğini belirterek, kararın kurultay delegeleri ve il başkanlarının değerlendirmeleri doğrultusunda şekilleneceğini söyledi.

Kocaeli örgütünün çalışmalarına ilişkin soruya da yanıt veren Sarı, il örgütünün çalışmalarından memnun olduğunu söyledi. Mahalle örgütlenmelerinin tamamlandığını, ilçe başkanları ve belediye başkanlarıyla toplantılar gerçekleştirdiklerini aktaran Sarı, Kocaeli örgütünün son dönemde gördüğü en iyi örgütlenme örneklerinden biri olduğunu ifade etti.

Kaynak: ANKA
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