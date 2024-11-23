CHP ve İYİ Parti\'den Önemli Toplantılar ve Duruşmalar

Güncel

09.30- CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Kadın Kolları Çare Eşitlik'te çalıştayının açılış konuşmalarını yapacak.(GÖRÜNTÜLÜ- CANLI/ ANKARA)

09.30 - Yenidoğan Çetesi Davası'nın duruşması 6'ıncı gününde devam edecek. (İSTANBUL)

11.00 - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Grand Mercure'de Şiddet ve Şiddetle Mücadele Çalıştayı'nın sonuç bildirgesinin paylaşılacağı programda konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

11.30 - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Tarihi Kentler Birliği Birlik Meclisi İkinci Olağan Toplantısı'na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ MARMARİS)

13.00 - 17.00- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mutafa Günay'ın oğlu Onur Günay'ın cenaze törenine katılacak, Kadın Kolları Çare Eşitlik'te çalıştayının kapanış konuşmasını yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İZMİR - ANKARA)

14.00 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, ekonomi turu kapsamında Malatya'da ziyaretlerde bulunacak. Karatepe, genç girişimciler ve emeklilerle bir araya gelecek.(GÖRÜNTÜLÜ - MALATYA)

15.00 - CHP heyetinin Demokrasi Nöbeti Esenyurt'ta devam ediyor. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

18.00- İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, Tunceli ve Ovacık belediyelerine kayyum atanmasını "Kayyum halk iradesine, emeğe, barışa darbedir" konulu basın açıklamasıyla protesto edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

13.30 - 16.00 - 19.00- Trendyol Süper Lig'in 13. haftası; ikas Eyüpspor-Çaykur Rizespor, Gaziantep FK-RAMS Başakşehir, Bellona Kayserispor- Fenerbahçe ve Sipay Bodrum FK- Galatasaray maçlarıyla başlayacak. (İSTANBUL - GAZİANTEP - KAYSERİ - MUĞLA)

- DEM Parti'li Tunceli ve CHP'li Ovacık belediyelerine kayyum atanmasının ardından gelişmeler takip ediliyor. CHP'nin görevlendirdiği heyet, Tunceli ve Ovacık'ta temaslarda bulunacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ TUNCELİ)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler...