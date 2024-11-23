CHP ve İYİ Parti'den Önemli Toplantılar ve Duruşmalar - Son Dakika
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CHP ve İYİ Parti'den Önemli Toplantılar ve Duruşmalar

CHP ve İYİ Parti\'den Önemli Toplantılar ve Duruşmalar

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun katılacağı kritik çalıştaylar ve davalar, Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde gerçekleşecek. Ayrıca, kayyum atanmasına karşı protestolar ve spor müsabakaları da gündemde.

23.11.2024 09:08  Güncelleme: 09:09
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09.30- CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Kadın Kolları Çare Eşitlik'te çalıştayının açılış konuşmalarını yapacak.(GÖRÜNTÜLÜ-  CANLI/ ANKARA)

09.30 - Yenidoğan Çetesi Davası'nın duruşması 6'ıncı gününde devam edecek. (İSTANBUL)

11.00 - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Grand Mercure'de Şiddet ve Şiddetle Mücadele Çalıştayı'nın sonuç bildirgesinin paylaşılacağı programda konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

11.30 - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Tarihi Kentler Birliği Birlik Meclisi İkinci Olağan Toplantısı'na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ MARMARİS)

13.00 - 17.00- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mutafa Günay'ın oğlu Onur Günay'ın cenaze törenine katılacak, Kadın Kolları Çare Eşitlik'te çalıştayının kapanış konuşmasını yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İZMİR - ANKARA)

14.00 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, ekonomi turu kapsamında Malatya'da ziyaretlerde bulunacak. Karatepe, genç girişimciler ve emeklilerle bir araya gelecek.(GÖRÜNTÜLÜ - MALATYA)

15.00 - CHP heyetinin Demokrasi Nöbeti Esenyurt'ta devam ediyor. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

18.00- İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, Tunceli ve Ovacık belediyelerine kayyum atanmasını "Kayyum halk iradesine, emeğe, barışa darbedir" konulu basın açıklamasıyla protesto edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

13.30 - 16.00 - 19.00- Trendyol Süper Lig'in 13. haftası; ikas Eyüpspor-Çaykur Rizespor, Gaziantep FK-RAMS Başakşehir, Bellona Kayserispor- Fenerbahçe ve Sipay Bodrum FK- Galatasaray maçlarıyla başlayacak. (İSTANBUL - GAZİANTEP - KAYSERİ - MUĞLA)

- DEM Parti'li Tunceli ve CHP'li Ovacık belediyelerine kayyum atanmasının ardından gelişmeler takip ediliyor. CHP'nin görevlendirdiği heyet, Tunceli ve Ovacık'ta temaslarda bulunacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ TUNCELİ)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler...

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP ve İYİ Parti'den Önemli Toplantılar ve Duruşmalar - Son Dakika

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