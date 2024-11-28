CHP ve İYİ Parti Milletvekilleri, Köy Kanunu Teklifi Üzerine Konuştular - Son Dakika
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CHP ve İYİ Parti Milletvekilleri, Köy Kanunu Teklifi Üzerine Konuştular

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TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, muhalefet partilerinin tepkisini çekti. CHP ve İYİ Parti milletvekilleri, düzenlemenin şehircilik ilkelerine ve mülkiyet haklarına aykırı olduğunu belirttiler.

28.11.2024 22:41  Güncelleme: 00:01
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(TBMM)- TBMM Genel Kurulu'nda, "Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin" görüşmelerinde konuşan CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, kanun teklifinin 5. maddesinin "şehircilik ilkelerine" "çevre plan bütünlüğüne" tümüyle aykırı olduğunu belirterek, "Yasalaşması durumunda bunun Anayasa Mahkemesi'ne gideceğini, İmar Yasası'nın pek çok bendine de aykırı olduğunu belirtmek istiyorum" dedi. CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, düzenlemenin, yalnızca imar kanunu ile sınırlı olmadığını, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) gibi meslek örgütlerini de hedef aldığını kaydetti.

TBMM Genel Kurulu'nda, "Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin" görüşmelerine devam ediliyor. CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, kanun teklifinin 5. maddesinin "Şehircilik ilkelerine" "çevre plan bütünlüğüne" tümüyle aykırı olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Plan bütünlüğü; plan sınırları içindeki ticareti, nüfusu, yoğunluğu, konutu, sanayiyi, eğitimi, bütün bunları donatısına kadar belirler. Başka bir ilden, hele de şimdi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı eliyle yapılacak olan kentsel dönüşüm uygulamalarında Türkiye'de başka coğrafyalardan emsal transferleriyle, özellikle de rantın çok yüksek olduğu yerlere gelecek olan transfer imkanlarının o kentlerdeki baskıyı çok daha yoğunlaştıracağı çok açıktır. O nedenle, şehircilik ilkelerinin temel ilkelerine aykırı olan bu maddeyle ilgili olarak bu biçimiyle yasalaşması durumunda bunun Anayasa Mahkemesi'ne gideceğini, 3194 sayılı İmar Yasası'nın pek çok bendine de aykırı olduğunu belirtmek istiyorum."

Akburak: "Vatandaşın mülkiyet hakkı, karşılıksız şekilde elinden alınacak"

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak ise, "Özel mülk sahiplerinin yıllardır kamulaştırılmayı bekleyen taşınmazlarının bedelsiz olarak kamuya devredilmesi ve imar hakkı aktarımı yöntemiyle başka parsellerde kullanıma sunulması öngörülmektedir" dedi. Akburak, teklifle kamulaştırmanın devre dışı bırakılarak vatandaşın mülkiyet hakkınının karşılıksız şekilde elinden alınmasının hedeflediğini kaydederek, "Daha da vahimi tazminat ödenmeksizin yapılan bu devirlerin, kamu hizmeti dışındaki alanlarda değerlendirilmesine olanak tanımaktadır" diye konuştu.

Genç: "TMMOB gibi meslek örgütleri de hedef alınıyor"

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, düzenlemenin; yalnızca imar kanunu ile sınırlı olmadığını TMMOB gibi meslek örgütlerini de hedef aldığını kaydetti. Genç, "Meslek odalarının yetkilerinin kısıtlanması, denetim mekanizmalarının işlevsiz hale getirilmesi anlamına gelir. Bu tür müdahaleler, yalnızca meslek örgütlerinin özerkliğine yönelik bir tehdit değil, aynı zamanda demokratik hukuk devleti ilkelerini de baltalamaktadır. TMMOB ve bağlı odalar, yıllardır çevre ve kamu yararını önceleyen çalışmalarıyla topluma hizmet etmektedir. Bu yapılar, kamusal denetim mekanizmalarının temel taşlarıdır ve işlevsiz hale getirilmemelidir" diye konuştu.

Kaya: "Seçimlerle iş başına gelen hükümetler devletin kendisi değildir"

Saadet- Gelecek Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, "Seçimlerle iş başına gelen hükümetler devletin kendisi değildir. Devletin parçalarından biri olan yürütme erkinin sahibidirler. Sizin de iktidar olarak iktidarın dışındaki yasamaya, yürütmeye, yerel yönetimlere, Anayasa Mahkemesi'ne müdahale etmenizde tıpkı sizden önceki yönetimlerinde yanlış yaptığı gibi sizin de yanlış yapmanız manasına gelir" değerlendirmesinde bulundu.

Tahtasız: "Bu düzenlemenin altında yatan sebep, 31 Mart yerel seçimlerdeki ağır yenilgi"

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, teklifle kentsel dönüşümle ilgili getirilen düzenlemeye ilişkin, "kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ilanı" ile "yenileme alanı ilanına" ilişkin gerekli hazırlık işlemlerini yürütme görev yetkisinin yerel yönetimlerden alınarak Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na verildiğini söyledi. Tahtasız, "Bu düzenlemenin altında yatan sebebin 31 Mart 2024 yerel seçimlerde alınan ağır yenilginin belediyeleri kaybetmenin nedeni olduğunu biliyoruz" diye konuştu.

Türkoğlu: "Adı köy kanunu ama memlekette köy yok"

İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu da, "Devri iktidarınızda bir 'torba kanun' tutturdunuz içine ne tıkıştırırsanız, öylece gidiyor. Adı köy kanunu ama memlekette köy var mı, köy yok. Ne var? Mahalle var, kırsal mahalle var. Mahalle olunca 'kurtulacaksınız, bununla birlikte size hizmet gelecek' dediniz. Ne geldi, fatura geldi. O köylerin meralarına, ortak mallarına mülklerine, traktörlerine, su motorlarına her şeyine el koydunuz. Sonra da satmaya başladınız" dedi.

CHP ve İYİ Parti Milletvekilleri, Köy Kanunu Teklifi Üzerine Konuştular
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP ve İYİ Parti Milletvekilleri, Köy Kanunu Teklifi Üzerine Konuştular - Son Dakika

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