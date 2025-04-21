CHP Yozgat Mitingi: Kalabalık ve Tepkiler

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - CHP'nin Yozgat'ta düzenlediği ve son yıllarda görülmüş en büyük kalabalığı bir araya getiren 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingi, gündemin ilk sırasında yerini aldı. CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, bazı çevrelerin yapılan mitingi itibarsızlaştırmaya çalıştığına dikkat çekerek, "Sözüm ona siyasetçiler, sözüm ona yöneticiyim diyenler, mitingi provoke etmeye çalıştılar. Yetmedi hiç de siyasi nezakete uymayan, insana, bir siyasetçiye, bir yöneticiye yakışmayan bir şekilde videolar yaptılar" dedi.

CHP'nin Yozgat'taki "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginin kentteki yankıları sürüyor. AK Parti'nin seçimlerde ezici çoğunlukla sandıktan çıktığı Yozgat'ta, CHP'nin, Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi ve tutuklanması, ekonomik sıkıntılar, eylem yapan çiftçilere trafik cezası kesilmesi gibi pek çok konuda iktidarı eleştirenlerin bir araya gelmesini sağlayan mitingiyle ilgili değerlendirmeler hız kesmiyor.

Miting, il merkezinde yayınlanan yerel gazetelerden Hakimiyet'te, "İktidarın bu meydanda görmesi gereken çok şey var", Yozgat Haber'de, "CHP Genel Başkanı Özel Özel Yozgat'ta, Yozgat'ı Konuştu!"; Yeniufuk'ta, "CHP Yozgat'ta meydanlara çıktı"; İleri'de, "CHP'den Yozgat mitingi, Özel alana traktörle geldi"; Çamlık'ta ise "Yozgat'taki CHP!" manşetiyle yer aldı.

İktidar kanadından gelen tepkiler

Türkiye gündeminde de önemli yer tutan mitinge ilişkin iktidar kanadından ise tepkiler geldi. MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, yaptığı yazılı açıklamada, "Yozgat'ı yeniden keşfettiğini zanneden zihniyet, Yozgat cezalı şehir diye halkı kandırıp hizmet etmeyen zihniyet, tam da kendilerini anlattılar. Sayın Özel, Yozgat uzayda yeni keşfedilmiş bir şehir değil, Yozgatlılar da uzaylı değil. Bir sevindirik olmuş halinizle Yozgatlıyı bugüne kadar nasıl dışladığınızı itiraf etmiş oluyorsunuz" ifadelerini kullandı.

AK Parti Yozgat İl Başkanlı Hasan Kandemir ise mitingden hemen sonra yaptığı paylaşımda, "CHP Yozgat mitingi mi? Yoksa taşımalı gösteri mi? Yozgat meydanında Yozgatlı bulmak zor... Sahne hazır, roller dağıtılmış… Ama bu tiyatroyu Yozgatlı yutmaz" cümlelerine yer verdi.

Mitingdeki kalabalığın "taşımalı kalabalık" olduğunu öne süren Kandemir, bugün yaptığı yazılı açıklamasında da "Yozgat'a geldiler ama Yozgat'ı bulamadılar! Meydanı dolduranlar Yozgatlı değil, taşımalı kalabalıklar! Bu şehir, siyasi mühendislik oyunlarına asla geçit vermez" değerlendirmesini yaptı.

"Yozgat uyandı, ayağa kalktı, şahlandı"

Mitinge katılanlar ise mitingin yankılarından duydukları memnuniyeti dile getiriyor. Mitingi takip edenlerden işçi emeklisi Arif Ekici, "Yozgatlıyım, mitingi çok güzel buldum. Yozgat tarihinde ilk defa böyle bir miting gördü, hiçbir partide böyle miting görmemiştim. Yozgat uyandı, ayağa kalktı, şahlandı" dedi.

Büyük Nefes köyünden çiftçi İmdat Doğruyol da "Miting çok güzel oldu. Köylünün, çiftçinin emekleriyle buraya gelindi. Güzel bir kalabalık vardı. Çiftçi umduğunu inşallah bulacak, bulduk" ifadelerini kullandı.

"Sözüm ona siyasetçiler, sözüm ona yöneticiyim diyenler, mitingi provoke etmeye çalıştılar"

CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, düzenlediği basın toplantısında, mitingin provoke edilmeye çalışıldığına dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"Uzun zamandır Türkiye'de yaşanan bazı haksızlıklar, hukuksuzluklar, adaletsizlikler, bütün Türkiye'de yankı bulup, bütün Türkiye'de vicdan sahibi olan insanlarda oluşan tepkiler, rahatsızlıklar ilimizde de giderek artarak devam etmektedir. Yozgatlı Anadolu'nun göbeğinde Bozok Yaylası'nın yiğit insanları hiçbir zaman haksızlığa, hukuksuzluğa, zulme boyun eğmedi, hep karşı durdu ve yine karşı durdu, baş kaldırdı, 'biz bu haksızlığı kabullenmiyoruz' dedi. Cumhuriyet meydanında basın açıklaması yapalım dedik, mitinge dönüştü. Gençlerimiz 'yürüyüş yapalım' dediler, sokaklar doldu. Yozgat'ta tarımının bitirildiği, hayvancılığın ölme noktasına geldiği, esnafımızın siftahı edemediği, gençlerimizin hayallerinin yıkıldığı, umutlarının kalmadığı, çalışanımızın, asgari ücretlinin, emeklimizin Cumhuriyet tarihinde ilk defa fitre alır hale getirildiği, artık bir siyasetin, bir siyasi anlayışın çöküşü, bir devrin kapanışı anlamına geldi. Bunu yaşayan Yozgatlı hemşehrilerimiz, Aydıncık ilçemizin Kazankaya köyünde traktörleri ile eylem yapmaya kalkıştılar, traktörlere cezalar yazıldı. Kazankaya'daki çiftçilerimiz, ilçelerimizdeki çiftçilerimiz 'biz traktörlerimizle Yozgat'a gelip, mitinge katılalım' dediler. Biz de dedik ki; '90 kilometre, 100 kilometre ilçelerimizden ya da beldelerden traktörlerin Yozgat'a gelmesine gerek yok.' Merkez köylerimizden çok ciddi bir katılım oldu."

Mitinge komşu illerden gelen katılımcıların olmasının bazı siyasetçiler tarafından provoke edilmeye çalışıldığını da belirten Yaşar, "Miting bir siyasi partinin organizasyonu ama aynı zamanda o siyasi parti miting yapacağı ildeki komşu illerini davet eder. Biz de il başkanlığı olarak çevremizdeki 8 tane ilimizi davet ettik, sağ olsunlar illerimizden birer otobüs katıldılar, belki iki otobüs katılanlar oldu, katkı sundular ki bu doğaldır. Kamuoyunda, basında ya da sosyal medyada birtakım troller, -yurttaşlarımıza saygı duyuyorum, eleştirebilir, sonuna kadar eleştiriler, bütün eleştirilere açığız, biz o eleştirilerden ders çıkartırız, eksiğimiz görürüz, biz bunlardan mutlu oluruz- sözüm ona siyasetçiler, sözüm ona yöneticiyim diyenler, mitingi provoke etmeye çalıştılar. Yetmedi hiç de siyasi nezakete uymayan, insana, bir siyasetçiye, bir yöneticiye yakışmayan bir şekilde videolar yaptılar" diye konuştu.

"Mitinge katılanlara yönelik yapılan anketlerde, yüzde 88'i Yozgatlı"

Yaşar, mitinge katılanların yüzde 88'inin Yozgatlı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Biz bugüne kadar yapılan bütün seçimlerde, bütün mitinglerde yapılanların hiçbirisini video çekmedik, hiç birisine 'bu nereden geldi, bu insanlar nereden çıktı' demedik. Cumhuriyet Halk Partisi'nin devlet gücü yok elinde. Devlet gücünü elinde tutarak, okulları tatil ederek, devlet kuruluşlarında çalışanları 'mitinge katılacaksınız' diyerek, ceplerine para vererek mitinglere taşıdıklarını unuttular, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Yozgat'taki mitingi 'dışarıdan geldiler, taşıma geldiler ve Yozgatlı yok' dediler. Mitinge katılanlara yönelik yapılan anketlerde, yüzde 88'i Yozgatlı, aynı zamanda mitinge katılan yurttaşların yüzde 40'ı bir önceki seçimlerde AK Parti'ye ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy vermiş insanlar, anketler bunu gösteriyor.

Yozgat, AK Parti'ye her seçimde, son 31 Mart seçimleri hariç yüzde 70'in üzerinde oy verdi. Yozgat'ın nüfusu AK Parti iktidarında 620 bindi, geldiğimiz noktada 407 bine düştü. Milletvekili sayısı 6'dan 3'e düştü. Yozgatlı en çok oy veren illerin başında geldi. Aynı zamanda en çok göç veren illerin de başında geldi. Yozgatlı, Ankara'daki, Bursa'daki, Yozgatlı, Kayseri'deki, Nevşehir'deki, Niğde'deki, Çorum'daki Yozgatlı, oy verdiği partinin kendisine layık gördüğü, yatağını-yorganını sırtına şelek (sarıp) edip, doğduğu toprakları terk ettirdiği, terk etmek zorunda kalan Yozgatlı yıllar sonra dedi ki; 'ben göçtüm doğduğum topraktan, benim ecdadım o topraklarda, hiç olmazsa amcamın çocuğu, kardeşimin çocuğu göçmesin' dedi, geldi Yozgat'a sahip çıktı. Bunları eleştirmek yerine, 'bu Yozgat'ı niye bu hale getirdik' diye düşünün.

"Çiftçinin traktörü mü rahatsız ediyor sizi"

Yazıyor arkadaşlarımız, 'altında 5 milyon liralık traktör varmış'. Hayırdır babamızın parasıyla mı aldı o traktörü vatandaş. O 5 milyonluk traktör dediğiniz traktörlere, torunlarını borçlandırdı, arazisini, evini, malını yabancı bankalara, yabancı sermayeli bankalara ipotek verdi. O sabahın dördünde kalkıp pancar çiftçisi elini pancara koyduğunda, eli pancara yapışıyordu, alın terini sildi gitti, bir depo mazot aldı, yarısını size vergi verdi. Siz o traktörü ona çok görüyorsunuz ama onun o alın teriyle verdiği vergi ile lüks araçlara biliyorsunuz, şatafatlar içinde yaşıyorsunuz, havada koridor yapıyorsunuz. Bu sizi rahatsız etmiyor da çiftçinin traktörü mü rahatsız ediyor. Yazıklar olsun, yazıklar olsun, böyle bir anlayış olmaz. Biz düşman falan değiliz, biz rakibiz. Biz iddia koyuyoruz, biz Cumhuriyet Halk Partisi devleti kuran, Cumhuriyeti kuran, Cumhuriyet Halk Partisidir. Cumhuriyet Halk Partisi 4 tane insanın giderek İçişleri Bakanlığı'na dilekçe vererek kurduğu parti değildir. Savaş meydanlarında kurulmuştur, kanla kurulmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının kurduğu bir asırlık çınardır."