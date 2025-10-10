Mesai arkadaşını çöp kamyonunda katleden zanlı: Öldürmeyi kafama koymuştum

Antalya'da dün (9 Ekim) Manavgat Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde temizlik işçisi olarak çalışan Gökhan Mutlu, Nurullah G. ve Mehmet Özkaynak, sabah saatlerinde çöp toplamaya çıktı. Mutlu, Sülek-Hacısali yolunda çöp kamyonu sürücüsü Özkaynak'ı boğazından bıçaklayarak öldürdü.

"KAPIYI AÇINCA KOLTUKTA YATTIĞINI GÖRDÜM

Görgü şahidi Nurullah G., verdiği ifadesinde "Araçtan inip çöp almaya yöneldiğim sırada kamyondan sesler geldi. Bunun üzerine 'Ne oluyor?' diye geriye geldim. Kamyonun kabininde Mehmet Özkaynak ve Gökhan Mutlu boğuşuyordu. Kapıyı açınca şoför Mehmet Özkaynak'ın koltukta yattığını gördüm. Bu sırada Gökhan Mutlu kaçmıştı" dedi.

JANDARMAYA TESLİM OLDU

Olayın ardından kaçan Gökhan M., daha sonra olay yerine yaklaşık 5 kilometre mesafede bulunan Hacıobası Mahallesi'ndeki yol kontrol noktasına giderek jandarma ekiplerine teslim oldu. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu'ndaki işlemlerinin ardından Manavgat Adliyesi'ne sevk edilen katil zanlısının savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı.

CİNAYETİ ÖNCEDEN PLANLAMIŞ

Mehmet Özkaynak'ın konuşma ve tavırlarının kendisini rahatsız ettiğini, çok hızlı araç kullandığını belirten Gökhan Mutlu'nun ifadesinde Özkaynak'ın konuşmalarına dikkat etmesi ve kamyonu yavaş kullanması konusunda yaptığı uyarıları dikkate almadığını söylediği öğrenildi.

Öldürülen Mehmet Özkaynak

Mehmet Özkaynak'ı uyarılarını dikkate almadığı için öldürmeyi kafasına koyduğunu belirten zanlının sabah ormanlık alana geldiklerinde planını uygulamaya koyduğunu ve pişman olmadığını söylediği öğrenildi. Mutlu çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Ilıca Mahallesi'nde bulunan Manavgat S Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

