Savcıya 15 yıl hapis: Hakimi vuran savcıya ceza

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde görev yapan kadın hakimi silahla yaralayan Cumhuriyet Savcısı Muhammed Çağatay K. hakkında karar çıktı. Mahkeme, sanığı "kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi binasında 13 Ocak 2026 tarihinde hakim Aslı K.'yı tartışma sırasında silahla vurarak yaralayan Anadolu Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Muhammed Çağatay K.'nın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Muhammed Çağatay K. ile taraf avukatları hazır bulundu.

SANIKTAN SON SAVUNMA

Duruşmada son savunmasını yapan sanık Muhammed Çağatay K., olayın uzun süredir devam eden duygusal ilişkinin ardından yaşanan tartışma ve karşılıklı gerilim sürecinde meydana geldiğini öne sürdü.

Sanık, müştekiyle yaşadığı ilişki nedeniyle psikolojik baskı altında kaldığını, hamilelik ve kürtaj sürecinin de ilişkideki gerginliği artırdığını savunarak olayın kasten öldürme amacıyla değil, aniden gelişen bir arbede sırasında gerçekleştiğini iddia etti.

Sanık, "Müşteki beni aldattı, ikinci bebeği bana sormadan aldırdı. Annemi hasta etti. Onu suçlamıyorum kendimi suçluyorum, ama mademki siz Türk milleti adına karar veriyorsunuz aldatması sizin umurunuzda olmalı. Müşteki beni olay günü tehdit etti, olay günü yaşanan tartışmada saldırıya uğradım, bu nedenle silahımı kullandım" dedi.

"ÖLDÜRMEK İÇİN ATEŞ ETTİ DİYEMEZSİNİZ"

Sanık Muhammed Çağatay K., savunmasının devamında, "Bacak bölgesine ateş ettim ben. Ben tabancayı indirdikten sonra tanık üstüme atladı, onun üstüme atlamasıyla polislerin girmesi aynı anda yaşandı. Beni tuttukları andan sonra asla kimseye dokunmadım. Polisler beni tuttukları an ben silahı yere bıraktım" ifadelerini kullandı.

Sanık avukatları ise müvekkilleri hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını talep etti. Avukatlar, müvekkillerinin amacının öldürmeye teşebbüs olmadığını savundu.

Müşteki avukatı ise sanığın sistematik şekilde tehditlerde bulunduğunu ve ısrarlı takip gerçekleştirdiğini belirterek olayın planlı şekilde işlendiğini öne sürdü.

"BEN SAVCI OLDUĞUM İÇİN BU YAPILIYOR"

Son sözü sorulan sanık, "Meslektaşlarıma, meslek büyüklerime sesleniyorum. Sağır dilsiz kendimi savunamayan biri de olabilirdim. Savunamadığım halde sizin yaralamadan hüküm kurmanız gerekirdi. Bütün adalet teşkilatına sesleniyorum. Benim başıma gelen sizin başınıza da gelebilir. Ben savcı olduğum için bu yapılıyor" dedi.

MAHKEMEDEN 15 YIL HAPİS KARARI

Kararını açıklayan mahkeme, Muhammed Çağatay K.'yı "kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme ayrıca sanığın "cebir ve tehdit kullanmak suretiyle iş yeri dokunulmazlığını ihlal", "silahla ve zincirleme şekilde tehdit" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek" suçlarından toplam 3 yıl 4 ay hapis cezası almasına hükmetti. Ancak sanığın sabıkasız olması nedeniyle bu suçlardan verilen cezalar için hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

İDDİANAMEDE DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan ile müşteki hakim Aslı Kahraman'ın 2023 yılının ortalarından itibaren duygusal birliktelik yaşamaya başladıkları belirtildi.

İddianamede, ilişkinin bir süre sonra sona erdiği, Kılıçarslan'ın mesleki kariyerinin olumsuz etkileneceğini düşünerek birlikteliği bitirmek istediği, ailesinin aynı sitede oturması nedeniyle müştekiyle karşılaşma ve durumu ailesine açıklama konusunda endişe yaşadığı ifade edildi.

Savcının, müştekinin başka bir şehre tayin istemesini tek çıkış yolu olarak gördüğü ve bu amaçla baskılarını giderek artırdığı kaydedildi.

İddianamede ayrıca sanığın zaman zaman müştekinin çalışma odasına gittiği, tehdit içerikli mesajlar ve görseller gönderdiği, farklı iletişim yöntemleriyle temas kurmaya çalışarak mağdurun huzurunu bozduğu ve güvenliğinden endişe etmesine neden olduğu belirtildi.

Her türlü iletişim kanalından engellenmesine rağmen gizli numaralarla aramalar yaptığı ve banka dekontlarının açıklama kısmına yazdığı ifadelerle tehditlerini sürdürdüğü de iddianamede yer aldı.

Olay günü taraflar arasında çıkan tartışmanın ardından sanığın müştekinin odasını terk etmediği, silahını çıkararak mağdura doğrulttuğu, yardım çağrısı üzerine odaya giren görevlinin müdahalesine rağmen ateş ettiği belirtildi.

Hazırlanan iddianamede Muhammed Çağatay Kılıçarslan'ın "kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs", "cebir ve tehdit kullanmak suretiyle iş yeri dokunulmazlığını ihlal", "silahla ve zincirleme şekilde tehdit", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek" ve "ısrarlı takip" suçlarından toplam 20 yıl 2 aydan 42 yıl 3 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edilmişti.