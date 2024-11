Çocuklar İçin Daha İyi Bir Gelecek Mücadelesi

Güncel

(ANKARA)- CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, sadece bu yıl 10 ayda 134 çocuğunu hayatını kaybettiğine dikkati çekerek, "Çocuklar için iyi bir gelecek inşa etmeliyiz. Bunun için mücadele etmeliyiz. Size iyi bir Türkiye, iyi bir gelecek hazırlamak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla 2024'te hakları ihlal edilen ve öldürülen çocuklara ilişkin çeşitli kurumların verilerini paylaştı.

2025 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, sokakta zorla çalıştırıldığı ve dilencilik yaptırıldığı için mobil ekiplerce müdahale edilen çocuk sayısı 50 bin 293'e ulaştı. Yine ayın programda, Türkiye'de yaklaşık 1,6 milyon geçici koruma statüsünde göçmen çocuk bulunduğu ve sokaklarda dilenen ve zorla çalıştırılan çocukların neredeyse yarısını Suriyeli göçmen çocukları oluşturduğu belirtildi.

Bianet'in hazırladığı "Erkek Şiddeti Çetelesi"ne göre, 2024'ün ilk 10 ayında erkeklerin, 175 çocuğu istismar ettiği ve en az 39 çocuğu öldürdüğü bilgisi de yer aldı.

Fikir ve Sanat Atölyesi Derneği bünyesinde faaliyet gösteren FİSA Çocuk Hakları Merkezi'nin "Türkiye'de Çocuğun Yaşam Hakkı Bilgi Notu"na göre de 2024'ün Ocak-Haziran döneminde en az 343 çocuğun önlenebilir nedenlerle yaşamını yitirdiği vurgulandı. Bu kapsamda devlet tarafından gerçekleştirilen 34 yaşam hakkı ihlali, devletin ihmali sonucu 309 yaşam hakkının ihlal edildiği tespit edildi.

Tanrıkulu'nun, dikkati çektiği veriler ise şöyle:

"Yaşamını yitiren 343 çocuktan 198'nin erkek, 98'inin kız olduğu belirlendi. 47 çocuğun cinsiyet bilgisine erişilemedi. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin (İSİG) verilerine göre de bu yılın ilk 10 ayında yaşamını yitiren çocuk işçi sayısı 61'e ulaştı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adli İstatistik verilerine göre 2008-2016 yılları arasında tam 104 bin 531 çocuk kayboldu.

2016-2023 yılları arasında kaç çocuğun kaybolduğu ve/veya bu çocukların kaçının bulunabildiğine dair herhangi bir istatistik bulunmuyor. 6 Şubat depremlerinden sonra kaybolan çocukların akıbeti aradan geçen zamana karşın net bir biçimde ortaya çıkarılamadı. Türk-İş'in Ekim ayı Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırmasına göre, açlık sınırı 20 bin 432 lira olarak belirlendi.

Dört kişilik ailenin sadece gıda masraflarında; 4-6 yaş grubu çocuk gıda harcaması 3 bin 259 lira (Ağustos'ta 3 bin 78 lira), 15-19 yaş grubu çocuk gıda harcaması ise 6 bin 52 lira (Ağustos'ta 5 bin 691 lira) olarak hesaplandı.

TÜİK'in 2022 verilerine göre, her gün sadece karbonhidrat (ekmek ya da makarna) tüketen çocukların oranı yüzde 62,4; meyve tüketimi yüzde 50,5, sebze tüketimi yüzde 33 düzeyinde kaldı. Her gün protein alabilen (et, tavuk, balık gibi) çocukların oranı ise sadece yüzde 12,7… Asgari ücret (ve Türkiye'de asgari ücretle geçinenlerin oranının neredeyse yarı yarıya olduğu) dikkate alındığında, milyonlarca ailenin yetersiz beslenme riski altında olduğu, çocukların yeterli ve dengeli beslenemediği ortaya çıkıyor."

"Türkiye'de çocuklar aç, ölüyorlar, barınma imkanlarından yoksunlar"

Tanrıkulu, bu verilerin ışığında yaptığı değerlendimede, çocukların öldürdürüldüğünü, istismar edildiğini vurguladı. "Siyaseti bırakarak çocuklara daha iyi bir gelecek inşa edilmesi için çalışılması gerektiğini" ifade eden Tanrıkulu, şunları kaydetti:

"20 Kasım Dünya Çocuk Hakları günü, 1989 yılında Birleşmiş Milletler (BM) Çocuk Hakları Bildirgesi'ni kabul etti. Peki, Türkiye'de çocukların hakları ne? Maalesef çocuklar ölüyorlar, açlar, barınma imkanlarından yoksunlar. Göçmen çocuklar var, onlar daha çok istismara uğruyorlar, eğitim olanaklarından yoksunlar.

Türkiye'de çocuklar açlar, beslenemiyorlar, aileleri açlık sınırında yaşıyor. Dolayısıyla kendileri onlardan çok daha fazla eziyet görüyor. Sadece 10 ayda 134 çocuk öldürüldü. Yine 300'den fazla çocuk, önlenebilir nedenlerden dolayı hayatını kaybetti. Böyle ağır bir tablo var.

Dünyada da çocuklar maalesef iyi koşullarda değiller, en büyük örneği Filistin'de. Son 1 yılda Filistin'deki savaşta en fazla ölenler çocuklar. Binlerce çocuk yaşamını yitirdi Filistin'de ve binlerce çocuk aç. Bütün dünyada bütün bu savaşların ve rantların demokrasi dışı yönetimin mağduru çocuklar oluyor. Hepimiz siyasi kaygılarımızı bir kenara bırakarak çocuklar için çalışmalıyız. Çocuklar için iyi bir gelecek inşa etmeliyiz. Bunun için mücadele etmeliyiz, bunun mücadelesini vermeliyiz. Çocuklar size söz: Size iyi bir Türkiye, iyi bir gelecek hazırlamak için çalışmaya devam edeceğiz."