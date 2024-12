Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15. Büyükelçiler Konferansı\'nda konuştu: (2)

Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Temennimiz, yeni yönetimin Suriye halkının tüm kesimlerini kuşatan ve kucaklayan bir anlayışla yoluna devam etmesidir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 15. Büyükelçiler Konferansı'nda katılımcılara hitap etti.

Türkiye olarak, Gazze'de 14 aydır kalıcı ateşkesin tesisine ve barışa fırsat tanınması gerektiğini vurguladıklarını belirten Erdoğan, bölgedeki değişen dinamiklerin bunun için hiç olmadığı kadar elverişli olduğunu söyledi.

Erdoğan, "Türkiye, Gazze'deki 'kan deryası'nın artık son bulması için değil elini, tüm vücudunu taşın altına koymaya hazırdır. İsrail hükümeti üzerinde etki sahibi küresel güçlerin Gazze'de de barış penceresinin açılması için artık inisiyatif alması gerektiğine iniyoruz. Şayet oyalama taktikleri yerine gerçekten samimi bir irade gösterilirse elbette netice alınacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin son 10 günde büyük bir değişime sahne olduğunu ifade etti.

Esed rejiminin, arkasında katliamlarla, yıkımlarla, barbarlıkla dolu büyük bir enkaz bırakarak Suriye'den firar ettiğine dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti:

"Zalimler kaybetmiş, zelil olmuş, mazlumlar bir kez daha kazanmıştır. Suriye'de 61 yıldır kan ve gözyaşıyla süren kötülük artık son bulmuştur. İnşallah bu ülkede en zor dönem, pazar günü itibarıyla geride kalmıştır. Türkiye, Suriye ihtilafının ilk gününden beri daime hakkı, adaleti, kuşatıcı ve kapsayıcı bir sistemin inşasını savunmuş, katliamlar başladığında da Suriyeli kardeşlerine hem kapısını hem de gönlünü sonuna kadar açmıştır. Hükümetimizin tüm engellemelere, haksız eleştirilere ve itibar suikastlerine rağmen 13 yıldır kararlılıkla sürdürdüğü insani politikasının haklılığı çok net biçimde tescillenmiştir. Atalarımızın dediği gibi doğru duvar yıkılmamış."

"Birer 'insan mezbahanesi' olduğunu gördük"

Türkiye'nin, ne kendi vatandaşlarına ne de Suriyeli kardeşlerine mahcup olduğunu dile getiren Erdoğan, "Muhalefetin ve içimizdeki ırkçı çevrelerin, ülkemize yeni bir Boraltan Köprüsü faciası, utancı yaşatma girişimlerini boşa çıkardık. Suriye hapishanelerinden yansıyan vahşet görüntüleri ve trajik insan hikayeleri Suriye halkının neden evlerini terk etmek zorunda kaldığını, Esed'in sözde af ilanlarına neden itibar etmediklerini, ülkelerine dönmekte neden istekli olmadıklarını ortaya koyuyor. Hapishane denilen yerlerin affınıza sığınarak söylüyorum, esasen birer 'insan mezbahanesi' olduğunu gördük." diye konuştu.

Suriye'de her şeyin bitmediğini söyleyen Erdoğan, Suriyelilerin bundan sonra ülkenin yeniden imarı ve ihyası başta olmak üzere pek çok meydan okumayla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Sürecin bugüne kadar başarıyla yönetildiğine şahit olduklarını ifade eden Erdoğan, şunları söyledi:

"Eli kanlı zalim bir rejime karşı savaşı kazanan Suriyeli kardeşlerimizin, zaferi de kazanacağına yürekten inanıyoruz. Temennimiz, yeni yönetimin Suriye halkının tüm kesimlerini kuşatan ve kucaklayan bir anlayışla yoluna devam etmesidir. Türkiye olarak inşallah yeni dönemde de Suriye halkının yanında olmayı sürdüreceğiz. İhtiyaç duydukları her konuda Suriyeli kardeşlerimize gereken her türlü desteği vereceğiz. Aynı şekilde Irak'ta yaşanan her gelişmenin de ülkemize ve bölgemize yansımaları olmaktadır. Tıpkı Suriye gibi Irak'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğinin muhafazası bizim için çok ama çok önemlidir. Kalkınma Yolu Projemizle bu ülkeyi ulaşım yollarının yeni güzergahı yapmak için paydaşlarımızla yakın çalışıyoruz. Her iki ülkenin güvenlik ve bekasına kast eden PKK terör örgütüyle ortak mücadelemiz tavizsiz bir şekilde sürecektir."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şubat ayında 4. yılına girecek Rusya- Ukrayna Savaşı'yla dünyada taşların yerinden oynadığını hatırlattı.

Türkiye'nin, bu savaşta da dengeli bir politika izleyerek önceliğini adil barışın sağlanmasına verdiğini vurgulayan Erdoğan, "Ateşe benzin dökmenin değil, yangını söndürmenin gayretinde olduk. Bu çizgimizi önümüzdeki dönemde de koruyacağız." ifadesini kullandı.

Erdoğan, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT) Genel Sekreterliğine 57 üye ülkenin oy birliği ile Türk Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu'nun atanmasının, barış çabalarında işlerini kolaylaştıracağını söyledi.

"Türkiye, tüm bu tehditlerle mücadelede güçlü müktesebata sahip"

Karabağ'ın işgalden kurtulmasıyla yakalanan tarihi fırsatın, Azerbaycan ile Ermenistan arasında bir barış anlaşmasıyla taçlanmasını arzu ettiklerini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Görüldüğü üzere çevremizde adeta bir ateş çemberi, istikrarsızlık yumağı hüküm sürüyor. Tam da bu noktada 5 asra uzanan engin tecrübesiyle Türk diplomasisinin değişkin şartlara ayak uydurabildiğini, milli menfaatlerimizi merkeze alarak barış odaklı faaliyetlerini başarıyla sürdürebildiğini görüyoruz. Hariciye Teşkilatımızın, bölgemizin barış, huzur ve güvenliğine dönük çalışmalarını bundan sonra da başarıyla ifa edeceğine inanıyorum."

Erdoğan, son dönemde güvenlik konseptlerinde köklü değişimler yaşandığını dile getirerek, "2. Dünya Savaşı sonrası kurulan ittifaklar ve güvenlik anlaşmaları sorgulanırken savunma harcamaları çarpıcı bir şekilde artıyor. Bu hassas dönemin bir başka özelliği de farklı alanlarda baş gösteren yeni tehditler sebebiyle 'milli güvenlik' kavramının, kapsamının genişlemesidir. Düzensiz göç gibi yabancı karşıtlığı ve İslam düşmanlığı gibi sorunlar da artık 'milli güvenlik' kavramı çerçevesinde tartışılıyor. Türkiye, tüm bu tehditlerle, sınamalarla mücadelede hamdolsun güçlü bir müktesebata sahiptir. Bununla birlikte karşımızdaki tehditlerin sayısı, büyüklüğü ve değişen yapısı teyakkuzda olmamızı ve hızlı çözümler üretmemizi elzem kılıyor." dedi.

"Türkiye oyun kurucu bir aktör olarak müessir güç konumunu günden güne pekiştirmektedir." diyen Erdoğan, çeşitli ülkelerden pek çok muhataplarının da gerçeği artık teslim ettiğine dikkati çekti.

Erdoğan, hedeflerinin ve ideallerinin büyük olsa da bunları hayata geçirecek diplomatik kapasiteye de stratejik hareket kabiliyetine de sahip olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Ancak bu kapasite ve kabiliyeti sürekli geliştirmemiz, daha ileri noktalara taşımamız şart. Küresel ve bölgesel gelişmelerin seyri, Dışişleri Bakanlığımızı daha geniş bir insan kaynağıyla takviye etmemiz gerektiğini bizlere gösteriyor. Aynı şekilde yeni ve çığır açan teknolojileri dış politika stratejimize bir an önce dahil edip çağa herkesten önce ayak uydurmamız gereklidir. Böyle bir ortamda devletimizin ve milletimizin Dışişleri Bakanlığımızdan beklentisi, her zaman olduğu gibi yüksektir. Köklü bir geleneği temsil eden Hariciye Teşkilatımızın bu beklentileri ziyadesiyle karşılayacağına inancım tamdır."

"Savunma sanayi ürünlerimizdeki yerlilik oranını yüzde 80 seviyesinin üzerine çıkardık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanlığının teröristler tarafından en fazla hedef alınan kurumlar arasında yer aldığını belirterek, görevi başında şehit edilen tüm diplomatlara Allah'tan rahmet diledi.

Diplomatların, dünyanın en zor coğrafyalarında kimi zaman canları pahasına vazifelerini ifa ettiğine dikkati çeken Erdoğan, bu noktada büyükelçilerin yakından takip etmelerini beklediği birtakım gelişmeler ve eğilimlere dikkat çekmek istediğini söyledi.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Yakın tarihimize baktığımızda Türkiye, gerek savunma ihtiyaçlarının giderilmesinde gerekse 40 yıllık terörle mücadelesinde müttefiklerinden beklediği desteği maalesef göremedi. Tam aksine çoğu zaman yaptırımlara ve ambargolara maruz kaldık. Bu nedenle özellikle savunma sanayinde kendi kendimize yeterli olma yolunda devrim niteliğinde adımlar attık. Bilhassa son yıllarda yakaladığımız ivme ile savunma sanayi ürünlerimizdeki yerlilik oranını yüzde 80 seviyesinin üzerine çıkardık. Sizlerden ülkemize yönelik gizli açık yaptırımların ve ambargoların zamanlıca bertaraf edilmesi hususunda ön alıcı ve aktif hareket etmenizi bekliyorum."

Uluslararası ortaklarla işbirliğin derinleştirilmesi hususunda da büyükelçilere önemli görevler düştüğüne işaret eden Erdoğan, "Milli teknoloji ürünlerimizin dost ve kardeş ülkelerin barış ve güvenliğine katkı yapması, müttefiklerimizin istifadesine sunulması büyükelçilerimizin çabalarıyla daha da kolaylaşacaktır. Aynı şekilde dijital çağın imkanlarından azami ölçüde istifade etmeniz, yeni teknolojilerin sunduğu fırsatlardan yararlanmanız, dış politikadaki manevra kabiliyetimize müspet bir etkide bulunacaktır. Bu teknolojilerin muhasım ellere geçme tehlikesini daima göz önünde bulundurmalı, hibrit tehditlere karşı müteyakkız olmalısınız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir diğer önemli hususun da, "Batı ülkelerini esir alan kültürel ırkçılığın ve İslam düşmanı akımların eylemleri" olduğunu vurgulayarak,"Mukaddes kitabımızın ve kutsal değerlerimizin pervasızca hedef alındığı pek çok saldırıya tanıklık ediyoruz. Bir arada yaşama kültürünü zedeleyen ve toplumsal birlikteliğin altını oyan bu saldırılarla etkin şekilde mücadele etmemiz mühimdir. Bu saldırıların kayıt altına alınması, yargılama süreçlerinin titizlikle takip edilmesi ve farkındalık çalışmalarının yapılması hepimiz için önem taşıyor." diye konuştu.

Büyükelçilerden, küresel ticaretteki korumacı eğilimlerin arttığı bu dönemde yurt dışındaki iş insanları ve yatırımcılarla daha yoğun bir işbirliği içinde olmalarını beklediğini de dile getiren Erdoğan, "Büyükelçilerimizin Türk dünyasının birlik beraberlik ve entegrasyonunu güçlendirmeye, bütün bunlara yönelik adımlara öncülük etmesi kritik önemdedir. Afrika başta olmak üzere görev yaptıkları tüm coğrafyalarda büyükelçilerimizin milletimizle o bölge halkları arasında kurulan gönül köprülerini daha da sağlamlaştıracağına inanıyorum." değerlendirmesini yaptı.

Büyükelçilere vazifelerinde üstün başarılar dileyen Erdoğan, kuruluşundan bu yana Türk diplomasisine katkıda bulunan bakanlık mensupları ve ailelerine canı gönülden teşekkür etti.

Erdoğan, vatana ve millete hizmet yolunda şehit düşen diplomatları ve tüm şehitleri rahmet ve minnetle yad etti.

