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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için 15 ilin belediye başkan adayını açıkladı. Adaylar arasında Artvin, Bingöl, Bitlis, Çanakkale, Çankırı, Düzce, Edirne, Elazığ, Giresun, Isparta, Kastamonu, Rize, Sinop, Tokat ve Yalova belediye başkan adayları yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı
07.01.2024 - 15:54,
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için 15 ilin belediye başkan adayını açıkladı.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığının ev sahipliğinde, Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda, 31 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek mahalli idareler seçiminde AK Parti'nin 15 ilin belediye başkan adayını açıkladı.

Buna göre; Artvin Belediye Başkan adayı Mehmet Kocatepe, Bingöl Belediye Başkan adayı Erdal Arıkan, Bitlis Belediye Başkan adayı Nesrullah Tanğlay, Çanakkale Belediye Başkan adayı??????? Jülide İskenderoğlu, Çankırı Belediye Başkan adayı Hüseyin Filiz, Düzce Belediye Başkan adayı Faruk Özlü, Edirne Belediye Başkan adayı Belgin İba, Elazığ Belediye Başkan adayı Şahin Şerifoğulları, Giresun Belediye Başkan adayı Aytekin Şenlikoğlu, Isparta Belediye Başkan adayı Şükrü Başdeğirmen, Kastamonu Belediye Başkan adayı Tahsin Babaş, Rize Belediye Başkan adayı Rahmi Metin, Sinop Belediye Başkan adayı Yakup Üçüncüoğlu, Tokat Belediye Başkan adayı Eyüp Eroğlu, Yalova Belediye Başkan adayı Mustafa Tutuk oldu.

Kaynak: AA
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Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

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