Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü ve Öğretmen Atama Programı'nda konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hapis cezasının ertelenmesi uygulamasını kaldırarak öğretmenlerimize yönelik işlenen 'kasten yaralama' suçunu tutuklama sebebi saydık. Öğretmenlerimize yönelik her saldırıyı sadece bireysel bir eylem olarak değil milletimizin geleceğine yapılan bir saldırı olarak değerlendiriyoruz. Bu düzenlemelerin eğitim-öğretim camiamızdaki güven ve huzur ortamını günden güne tahkim edeceğine inanıyoruz." dedi.

Bahçelievler'deki bir otelde düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü ve Öğretmen Atama Programı'nda konuşan Erdoğan, sadece altyapıda ve öğretmen atamalarında değil okullaşma oranlarında da tarihi nitelikte adımlar attıklarını belirtti.

Okullaşma oranının ilköğretimde yüzde 91'den yüzde 96'ya, ortaöğretimde ise yüzde 50'den yüzde 88'e yükseldiğini kaydeden Erdoğan, "Bilhassa kız çocuklarımız ile okulları arasında konan engelleri başta başörtüsü yasağı olmak üzere birer birer ortadan kaldırdık. Şimdi bakıyorsunuz birileri çıkıyor, yakın tarihi yeniden yazmaya çalışıyor. Daha düne kadar bu ülkede kızlarımız, kılık kıyafetinden, başörtüsünden dolayı baskıya uğramamış, okuldan, üniversiteden atılmamış, kadınlar memuriyetten ihraç edilmemiş gibi yalan yanlış konuşuyorlar. Bu çevrelerin safsata dedikleri acıları, zulümleri, baskıları, yasakları, faşizmin her türlüsünü biz bizzat tecrübe ettik. İliklerimize kadar yaşadık." ifadelerini kullandı.

"Öğretmenlerimizin haklarını, itibarını ve mesleki gelişimini güvence altına almak için kararlı duruş sergiliyoruz"

Hakikate gözlerini kapatmayanlar için sadece bu rakamların bile yeterli olduğuna inandığını dile getiren Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"28 Şubat döneminde güya irtica ile mücadele kılıfı altında aralarında kamu görevlilerinin de olduğu 6 milyon insanımız fişlendi. Yalnızca Milli Eğitim'de 33 bin öğretmen disiplin soruşturmasına uğradı. 11 bin 890 öğretmen disiplin cezası aldı. 11 bin öğretmen ise istifa ettirildi. Kamu bürokrasisi yanında ekonomiden siyasete, sivil toplumdan günlük hayata kadar her alanda milletimiz çok ağır baskılara maruz bırakıldı. Bakınız, daha üniversite kapılarında kurulan ikna odalarını, kürsüden zorla indirilen başarılı mezunları, eğitimlerini gözyaşlarıyla yarıda bırakan binlerce evladımızı, katsayı adaletsizliği sebebiyle hakları gasbedilen milyonlarca gencimizi burada saymıyorum. Bunlar ceberut laiklik uygulamalarının ayyuka çıktığı 1940'larda değil dikkatinizi çekiyorum, sadece 27 yıl önce bu ülkede, bu şehirde yaşandı."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefet çevrelerinin tüm bu utanç verici gerçekleri inkar etmek, milletin çektiği zulümlere bigane kalmak yerine kendi geçmişleriyle yüzleşmesi ve tarihi tahrif etmekten vazgeçmesinin gerektiğini vurguladı.

Toplumun yükselişinin ancak öğretmenin emeğine, bilgisine ve özverisine verdiği değerle mümkün olacağını kaydeden Erdoğan, "İşte bu bilinçle öğretmenlerimizin haklarını, itibarını ve mesleki gelişimini güvence altına almak için kararlı bir duruş sergiliyoruz. Öğretmenlik Mesleği Kanunu'nu hayata geçirerek öğretmenlik mesleğini yasal zeminde özel bir statüye kavuşturduk. 2025 yılı itibarıyla yaklaşık 300 bin öğretmenimiz, uzman ve başöğretmen unvanını elde edecek." dedi.

"Öğretmenlerimiz, meslekleriyle ilgili olmayan işlerde rızaları dışında görevlendirilemeyecek"

Görevleri sırasında veya görevleri nedeniyle eğitim çalışanlarına yönelik işlenen suçlara karşı caydırıcı yaptırımlar getirdiklerini belirten Erdoğan, "Hapis cezasının ertelenmesi uygulamasını kaldırarak öğretmenlerimize yönelik işlenen 'kasten yaralama' suçunu tutuklama sebebi saydık. Öğretmenlerimize yönelik her saldırıyı sadece bireysel bir eylem olarak değil milletimizin geleceğine yapılan bir saldırı olarak değerlendiriyoruz. Bu düzenlemelerin eğitim-öğretim camiamızdaki güven ve huzur ortamını günden güne tahkim edeceğine inanıyoruz. Benzer şekilde artık öğretmenlerimiz, olağanüstü hal, genel afet ve salgın hastalık durumları haricinde meslekleriyle ilgili olmayan işlerde rızaları dışında görevlendirilemeyecek." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başarılı bir öğretmen yetiştirme sürecinin temelinde öğretmenlerin görev öncesinde mesleğe tam anlamıyla hazır olmalarının bulunduğunu kaydederek, "Hayat boyu öğrenme ilkemiz doğrultusunda öğretmenlerimizin mesleki donanımını sürekli olarak arttırıyoruz. Attığımız bu adımlarla öğretmenlerimizle omuz omuza vererek eğitimde çıtayı her geçen gün daha da yukarı taşımaya kararlıyız." dedi.

Bir çocuğun öğrenme aşkını ve geleceğe dair umutlarını besleyen en güçlü elin, ailesinin desteği ve rehberliği olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aile, her çocuğun ilk öğretmenidir. Onun yüreğine dokunan, zihnini şekillendiren, karakterini yoğuran ilk mekteptir. Bir öğretmenin öğrencisini muhabbetle kucaklayan emeği ne kadar değerliyse velilerin desteği de aynı derecede kıymetlidir, vazgeçilmezdir. Ailelerimizden çocuklarının eğitimleriyle daima yakından ilgilenmelerini beklediğimizi, öğrenme süreçlerinde destekleyici, kolaylaştırıcı rol üstlenmelerinin gerektiğini burada tekrar vurgulamak istiyorum." diye konuştu.

Erdoğan, bugün aralarına katılacak öğretmenlere sorumluluklarının büyük, görevlerinin çok mühim olduğunu hatırlatarak, "Maarif davamızın öncü isimlerinden Nurettin Topçu'nun şu veciz sözlerini lütfen bir an olsun unutmayın: 'Millet bünyesinde inkılaplar, mekteple başlar ve her milletin kendine özel olan mektepleri vardır. Ademoğlunu beşikten alarak mezara kadar götürüp teslim eden dünyanın en büyük mesuliyetine sahip insan muallimlerdir.'. İşte sizler bu mesuliyetin taşıyıcılarısınız. Ben sizlere güveniyorum. Her birinizin yüksek vazife şuuru ve tam bir adanmışlıkla görevini yapacağına yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayan Erdoğan, bu güzel buluşmaya vesile olan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve ekibini tebrik etti.

Öğretmenlere emekleri, sabırları, fedakarlıkları için millet adına şükranlarını sunan Erdoğan, öğretmenlerden öğrencilerine selamını götürmelerini istedi.

Programdan notlar

Programda İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Müzik Topluluğu'nun icra ettiği Türk sanat müziği dinletisi gerçekleştirildi.

Konuşmaların ardından Milli Eğitim Bakanı Tekin, Üsküdar Ahmet Ratıp Paşa Güzel Sanatlar Lisesi öğretmeni Gizem Aydın tarafından yapılan ve İstanbul'un fetih sahnesinin betimlendiği çalışmayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın butona basmasıyla ekranda atandıklarını gören öğretmenler, büyük sevinç yaşadı. Öğretmenler, yakınlarına sarılarak bu sevinci paylaştı.

Program, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öğretmenlerle aile fotoğrafı çektirmesiyle son buldu.

