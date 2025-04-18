Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3\'üncü Yeditepe Bienali\'nin açılışına katıldı

İSTANBUL'da bu yıl 3'üncü kez düzenlenen Yeditepe Bienali'nin açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Geçtiğimiz haftalarda ana muhalefet partisinin de kışkırtmasıyla mahalle baskısını mumla aratan bir faşist dalgaya şahitlik ettik. Sanat dünyamız ve sosyal medya fenomenlerini hedef alan zorbalıklar, tahammül sınırlarını aşan korkunç boyutlara ulaştı. Yıllardır özgürlükten bahsedenler, sırf kendilerine destek vermedi diye sanatçılarımızı, sporcularımızı ve gençlerimizi adeta linç ettiler. Öyle ki bu dayatmalardan bunalan birçok isim sosyal medya hesabını kapatmak zorunda kaldı. Sanatçıları fişlediler, sporcuları fişlediler, yerli ve milli markaları fişlediler. Boykot bahanesiyle ülkenin ekonomisine zarar vermeye çalıştılar" dedi.

Fatih Belediyesi ve Klasik Türk Sanatları Vakfı iş birliğiyle, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilen 3. Yeditepe Bienali, 'Gölge Varsa Işık da Var' temasıyla sanatseverlerle buluştu. İstanbul'un Sirkeci Garı Ambarları, Yedikule Hisarı, Nuruosmaniye Camii Mahzeni ve Nusret Çolpan Sanat Galerisi gibi tarihi mekanlarında klasik Türk sanatlarını çağdaş bir bakış açısıyla yorumlayan eserleri bir araya getiren 3. Yeditepe Bineali'nin açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve çok sayıda davetli katıldı. Hat, tezhip, ebru, minyatür ve çini gibi sanat dallarında hazırlanan eserlerin yer aldığı bienalde, Türkiye'den ve farklı ülkelerden bir çok sanatçı çalışmalarını sergiliyor.

'15 ÜLKEDEN 263 SANATÇININ 215 ESERİNE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK'

Programda katılımcılara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Klasik Türk Sanatları Vakfı ve Fatih Belediyemizin iş birliği ile tertip edilen 3'üncü Yeditepe Bienali Açılış Töreni vesilesiyle sizlerle bir araya gelmenin memnuniyeti içerisinde, kültür, tarih ve medeniyetimizin şahikalarından İstanbul'da böylesine önemli bir programın yapılmasını son derece kıymetli buluyorum. Türkiye'nin yanı sıra farklı kıtalardan, farklı ülkelerden, farklı şehirlerden bienalimizi teşrif eden sanatçılarımızın her birine hoş geldiniz diyorum. Geleneksel sanatlarımızı tüm zarafetiyle, derinliğiyle, olanca birikimiyle bugünlere taşıyan 3'üncü Yeditepe Bienali'nin düzenlenmesinde emeği geçen tüm kardeşlerime kalpten teşekkür ediyorum. Artık geleneksel hale gelen Yeditepe Bienalimiz, iki ay boyunca 15 ülkeden 263 sanatçının 215 eserine ev sahipliği yapacak. Filistin, İspanya, Endonezya, İran, Irak, Suriye, Pakistan, Rusya, Fransa, Hollanda, Belçika, Özbekistan, Japonya ve Çin'den sanata gönül vermiş usta isimlerin eserleri üç farklı lokasyonda bir araya gelecek. Her biri kendine özgü motifler ve izler taşıyan bu eserler, Yedikule Hisarı, Nuruosmaniye Camii Mahzeni ve Sirkeci Garı ambarlarında milletimizle buluşacak. Böylelikle kültür ve sanatın evrensel birikimi, yerel üslup ve özellikleriyle birlikte İstanbul'da sergilenecek. Üç kıtanın kalbi, yaza doğru yol aldığımız bu bahar günlerinde farklı ülkelerden gelen eserlerle birlikte daha da renklenecek, inşallah daha da canlanacak" ifadelerini kullandı.

'BU KAPIDAN GİREN HERKES BİR HİKAYEYE ADIM ATMIŞ OLACAK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün sadece bir kültür-sanat etkinliğinin açılışını yapmıyoruz; medeniyetimizin asırlara salih estetik anlayışını, sanat geleneğini, kültürel hafızasını yeniden yorumlamanın, tekrar gün yüzüne çıkarmanın gururunu yaşıyoruz. Şunu büyük bir iftiharla ifade etmek istiyorum. Yeditepe Bienali, bu coğrafyanın ruhunu taşıyan klasik Türk sanatlarını, günümüzün kültür ve sanat iklimiyle buluşturan çok değerli bir adımdır. Bu programa ilham veren kültür ve sanat hazineleri, bizim kim olduğumuzu, nereden geldiğimizi, nasıl bir maziye sahip olduğumuzu en güzel nişanelerden bilir. Çünkü biz, çini ile konuşan, hatla anlatan, ebru ile dua eden, tezhip ile sabrını resmeden bir milletiz. Bizim sanat anlayışımızda kibir ve özellikle de gösteriş asla yoktur. Bizim sanat felsefemizde Hakk'ın kusursuz eserlerinin izdüşümü, hakikat ışığının yansıması vardır. 3'üncü Yeditepe Bienali'nde gözbebeğimiz İstanbul'un farklı köşelerinde, iki ay boyunca inşallah tekrar ihya edilecek kültür ve sanat hazinemiz farklı reçeteleriyle bir kez daha ortaya çıkacaktır. Bienal kapsamında üç farklı mekanda sergilenecek her bir eser, geçmişle bugün ve gelecek arasında kurulan bir köprü olacak, medeniyetimizin kapılarını ardına kadar açacaktır. Bu kapıdan geçen herkes, sadece bir sanat eserine değil; bir hikayeye, bir bütüne, bir anlam dünyasına da adım atmış olacaktır" dedi.

'BOYKOT BAHANESİYLE ÜLKENİN EKONOMİSİNE ZARAR VERMEYE ÇALIŞTILAR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan son günlerde ana muhalefet partisi CHP ile ilgili yaşanan gelişmelere de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçtiğimiz haftalarda ana muhalefet partisinin de kışkırtmasıyla mahalle baskısını mumla aratan bir faşist dalgaya şahitlik ettik. Sanat dünyamız ve sosyal medya fenomenlerini hedef alan zorbalıklar, tahammül sınırlarını aşan korkunç boyutlara ulaştı. Yıllardır özgürlükten bahsedenler, sırf kendilerine destek vermedi diye sanatçılarımızı, sporcularımızı ve gençlerimizi adeta linç ettiler. Öyle ki bu dayatmalardan bunalan birçok isim sosyal medya hesabını kapatmak zorunda kaldı. Sanatçıları fişlediler, sporcuları fişlediler, yerli ve milli markaları fişlediler. Boykot bahanesiyle ülkenin ekonomisine zarar vermeye çalıştılar. Ecdadın emaneti tarihi camilerimize edepsizlik ettiler. Bu ülkede 1940'larda nasıl bir korku ikliminin hüküm sürdüğünü bizlere birkaç hafta içinde örnekleriyle tekrar hatırlattılar. Kültür sanat erbabımız başta olmak üzere milletime şunu tekrar söylüyorum: Uğruna ağır bedeller ödediğimiz özgürlüklerimizi kimse bu milletin elinden alamaz. Kimse bu ülkenin kültür-sanat erbabına dayatmalarda bulunamaz. Kendini ülkenin yegane sahibi zanneden bir avuç zorbanın taşkınlıklarına eyvallah etmedik, bundan sonra da etmeyeceğiz. Sesi çok çıkanlar, bağıranlar, çağıranlar, sözün şehvetine kapılıp sağa sola tehdit savuranlar, kazın ayağının hiç de öyle olmadığını görecekler. Sanatçılarımız, sporcularımız ve gençlerimiz özellikle müsterih olsun. Ana muhalefetin hortlatmaya çalıştığı tek parti faşizmi tarihe karışmıştır ve eski Türkiye'nin kötü bir hatırası olarak kalmaya mahkumdur. Darbenin, cuntanın, yasakların ve baskıların egemen olduğu o karanlık günleri geri getirmeye kimsenin gücü yetmez ve yetmeyecektir" dedi.