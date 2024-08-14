Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 23. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda konuştu: (2)

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "23 sene önce hastane yatak sayımız 18 bini nitelikli olmak üzere toplam 164 bin iken, şu an 182 bini nitelikli 270 bin yatağımız bulunuyor." dedi.

Erdoğan, partisinin, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen 23. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na katıldı.

Partisinin 23'üncü kuruluş yıl dönümü vesilesiyle çok kısa bir hatırlatma yapmak arzusunda olduğunu belirten Erdoğan, özellikle 2001'den sonra doğan ve iktidarları döneminde yetişen gençlerin bu hatırlatmayı dikkatle dinlemelerini rica etti.

AK Parti'yi kurduklarında ülke nüfusunun 68 milyon olduğunu, bugün bu sayının 85,5 milyona ulaştığını belirten Erdoğan, aradan geçen 23 yılda Türkiye nüfusunun yüzde 25 arttığını söyledi.

Türk ekonomisine dair göstergelerde ve vatandaşa sunulan hizmetlerde çoğu zaman 2-4 kat artış olduğun anlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Eğitimde 343 bin olan derslik sayımızı 613 bine, öğretmen sayımızı 626 binden 1 milyon 32 bine çıkardık. 2001 yılında ülkemizde sadece 76 üniversite, 70 bin akademik personel varken, bugün 208 üniversitemiz ve 183 bin akademik personelimiz var. Gençlik merkezi sayımızı 9'dan 508'e, spor tesisi sayımızı 1575'ten 4 bin 421'e çıkardık. Yükseköğrenim yurt yatak kapasitemizi 182 binden 962 bine ulaştırdık. Burslarla, başvuran herkese verdiğimiz kredilerle, ücretsiz internetle, cep telefonu ve bilgisayar desteği gibi pek çok imkanla gençlerimizin yanında olduk."

Erdoğan, sağlık alanının, milletin duasını aldıkları alanların en başında geldiğini dile getirerek, "23 sene önce hastane yatak sayımız 18 bini nitelikli olmak üzere toplam 164 bin iken, şu an 182 bini nitelikli 270 bin yatağımız bulunuyor. Hepsi en modern cihazlarla donatılmış, otel konforunda odalarda 36 bin 508 yatak kapasitesine sahip 25 şehir hastanesi açtık. Sağlık çalışanı sayımızı 378 binden aldık, 1 milyon 462 bine yükselttik. Dünyanın en kapsayıcı sosyal güvenlik sistemini ülkemizde kurduk." bilgisini verdi.

Bir diğer öncelikleri olan adalette de 9 bin 350 olan hakim-savcı sayısının 25 bine, mahkeme sayısının da 3 bin 700'den 10 bin 350'ye yükseldiğini aktaran Erdoğan, "İnşa ettiğimiz 286 yeni adalet sarayıyla merdiven altında adalet dağıtılan eski Türkiye manzaralarına son verdik." dedi.

Ulaşım alanının, Türkiye'ye gerçek manada çağ atlattıkları bir alan olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:

"Bölünmüş yol uzunluğumuzu 6 bin 100 kilometreden 29 bin 400 kilometreye, 1714 kilometre olan otoyol ağımızı 3 bin 726 kilometrenin üzerine taşıdık. Asrın projesi Marmaray'ı Orhangazi, Yavuz Selim, 1915 Çanakkale, Nissibi köprülerini, Avrasya, Zigana, Ovit, Eğribel, Bolu tünellerini ve pek çok devasa ulaştırma projesini milletimizin istifadesine sunduk. 26 olan havalimanı sayımız, cumartesi günü açılışını yaptığımız Çukurova Uluslararası Havalimanı'yla birlikte 58 oldu. Göründüğü gibi durmak yok yola devam. Yüksek hızlı tren hattı olmayan ülkemizi, 2 bin 32 kilometre uzunluğunda hızlı tren hattına kavuşturduk."

"6 Şubat asrın felaketinin izlerini süratle siliyoruz"

Türkiye'deki motorlu kara taşıtı sayısının 8,5 milyondan, bugün itibarıyla 30 milyona yaklaştığını aktaran Erdoğan, "2000'li yılların başında 13 milyon civarında binamız varken, son 23 yılda bunu ikiye katlayarak 26 milyona ulaştık." dedi.

TOKİ vasıtasıyla 1 milyon 402 bin depreme dayanıklı konut ürettiklerini dile getiren Erdoğan, toplam 21 milyon 160 bin metrekare büyüklüğünde 189 millet bahçesini de milletin kullanımına açtıklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "6 Şubat asrın felaketinin izlerini süratle siliyoruz. Deprem bölgemizde yıl sonuna kadar 200 bin konutu tamamlamayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Erdoğan, "muhalefetin en fazla istismar ettiği" tarımda ciddi bir ivme yakaladıklarını vurgulayarak, "Tarımsal gayri safi hasılamız 37 milyar liradan 1 trilyon 625 liraya çıktı. Tarla, sebze, meyve üretimimizin toplamı 98 milyon tondan, 137 milyon tona ulaştı. Küçükbaş ve büyükbaş hayvan varlığımız 251 milyondu, bugün yaklaşık 375 milyona ulaştı. Baraj sayımızı 276'dan aldık, dünyanın 5'inci yüksek barajı Yusufeli'nin de aralarında olduğu yeni 742 baraj inşa ederek, toplam 1018'e ulaştırdık." diye konuştu.

Yine bu dönemde güncel rakamla 1 trilyon 364 milyar lira tarımsal destek sağlayarak, çiftçinin yanında olduklarını gösterdiklerine işaret eden Erdoğan, şunları söyledi:

"Enerjideki atılımlarımızı zaten 85 milyonun tamamı çok yakından takip ve takdir ediyor. Yalnızca 5 ilimizde kullanılan doğal gazı, 81 ilimizdeki 703 yerleşim yerimize yaygınlaştırdık. Ülkemizin kurulu gücünü 31 bin 846 megavattan aldık, bugün yüzde 56'sı yenilenebilir enerji kaynaklarından olmak üzere 307 bin 600 megavata yükselttik. Karadeniz'de 710 milyar metreküplük ülkemizin en büyük doğal gaz rezervi keşfini yaptık. Gabar'da günlük 100 bin varil petrol üretim kapasitesiyle yine tarihi bir keşfe imza attık."

Erdoğan, dışişlerinde temsilcilik sayısını 163'ten 261'e çıkararak, Türkiye'nin dünyanın diplomatik ağı en geniş 3'üncü ülkesi olduğunu bildirdi.

Göreve geldiklerinde 36 milyar dolar olan ihracatın da 261,5 milyar dolara yükseldiğini belirten Erdoğan, "Turizmde ülkemizi ziyaret eden kişi sayısını 15 milyondan yaklaşık 57 milyona, turizm gelirimizi de 55,9 milyar dolara çıkardık. Sanayi ve teknolojide 191 olan organize sanayi bölgemiz 361'e, sıfır olan endüstri bölgemiz 43'e, yine sıfır olan araştırma geliştirme merkezimizi 1306'ya ulaştırdık. 60 yıllık hayalimiz olan Türkiye'nin otomobili TOGG artık yollarımızda." diye konuştu.

"Ordumuzu, polisimizi, jandarmamızı en iyi silahlarla donattık"

Erdoğan, savunma sanayiinde tarihin en büyük yerlileşme hamlesini başardıklarına da işaret ederek, "Piyade tüfeğinde dahi başkalarına bağımlı olan bir ülkeyi, kendi tankını, gemisini, topunu, füzesini, roketini, uçağını, helikopterini, insansız hava araçlarını üretebilen seçkin ülkeler ligine yükselttik. Ordumuzu, polisimizi, jandarmamızı en iyi silahlarla donattık. Terörle mücadelede ve yurt savunmasında güvenlik kuvvetlerimize ihtiyaçları olan her türlü teçhizatı, donanımı, desteği sağladık." dedi.

Ekonomide, gayri safi yurt içi hasılanın, reel olarak yüzde 201, dolar bazında ise yüzde 370 büyüme kaydettiğini dile getiren Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kişi başına düşen milli gelirimiz, burası çok önemli, 3 bin 608 dolar düzeyindeyken, 2023 yılında 13 bin 110 dolar seviyesine ulaştı. Türkiye ekonomisini yıllık ortalama yüzde 5,4 oranında büyüttük. Bizden önceki 30 yılda 15 milyar dolar uluslararası yatırım çekebilen Türkiye, bizim dönemimizde 266 milyar dolarlık yatırım çekti. Merkez Bankası rezervimizi 27 milyar dolardan aldık, 150 milyar dolar sınırına getirdik. IMF'ye olan 23,5 milyar dolarlık borcu ödeyerek, ülkemize gerçek manada ekonomik bağımsızlığını kazandırdık."

"Her ücret grubunda enflasyonun üzerinde artışlar gerçekleştirdik"

Erdoğan, çalışma hayatında 12 milyon olan aktif sigortalı sayısının 25 milyon 212 bine çıktığını aktararak, istihdam sayısını da 32,6 milyon kişiye yükselttiklerini söyledi.

İŞKUR aracılığıyla 14 milyon 230 bin 548 kişiyi işe yerleştirdiklerini anlatan Erdoğan, "Her ücret grubunda enflasyonun üzerinde artışlar gerçekleştirdik. Sosyal politikalarda, çok çeşitli programlarla ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin yanlarında olduk. Sosyal demokrat geçinenler, sosyal devlet ilkesinin sadece lafını ederken, biz 'kimsesizlerin kimsesi' olarak bunu gerçeğe dönüştürdük." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, sadece birer-ikişer cümleyle saydıkları bu rakamların hepsinin "rekor" olduğunun altını çizerek, "Burada kısaca ifade ettiğimiz her bir rakamın detayında çok daha büyük başarılar saklıdır. Türkiye'nin AK Parti'li yılları, tartışmasız her alanda Cumhuriyet tarihinin en parlak dönemi olarak kayıtlara geçmiştir." dedi.

Anlayışlarında ekonomik kalkınmanın, demokrasiden bağımsız olmadığını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Muhafazakar-demokrat kimliğimizin bir gereği olarak ekonomimizi büyütürken, demokrasimizin standartlarını yükseltmekten geri durmadık. Bunun için son 23 yılda sadece yol, köprü, havalimanı, baraj yapmadık. Tüm bunlarla birlikte Türkiye'de sivil siyasetin alanını da genişlettik. Hak ve özgürlükler sahasında ülkemizde sessiz bir devrime imza attık. Türkiye'yi yasakların, baskıların, korkuların ve vesayetin kol gezdiği bir ülke olmaktan çıkartıp demokraside hak ettiği seviyelere ulaştırdık. Milli iradenin üzerinde, kerameti kendinden menkul ne kadar vesayet odağı varsa, hepsine karşı tavizsiz bir mücadele yürüttük. Demokrasi dışı yollardan istikbal, ikbal ve gelecek devşirmek isteyenleri, her defasında milli iradenin gücüyle bertaraf ettik. Uzun yıllar sonra milletle devleti, cumhurla cumhuriyeti, cumhuriyetle demokrasiyi kucaklaştıran biz olduk."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle ilk defa sandık yoluyla, doğrudan halkın iradesiyle Türkiye'de yönetim sistemi değişikliğine gittiklerini de dile getirerek, "Kimsenin inancından, kılık kıyafetinden dolayı ötekileştirilmediği, başörtülü kızlarımızın üniversite kapılarından geri çevrilmediği, terörü ve şiddeti övmediği, hakarete varmadığı müddetçe her türlü düşüncenin ifade edildiği, sessiz çoğunluğun hak ve hukukunun sesi çok çıkanlar tarafından gasp edilmediği, bastırılmadığı bir yapıyı ülkemiz genelinde büyük oranda Allah'a hamdolsun hakim kıldık." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, 23 yılda Türkiye'nin çok büyük değişim geçirdiğine dikkati çekerek, 23 senede ülkenin umutlarını yeniden yeşerttiğini, milletin on yıllar sonra öz güvenini tekrar kazandığını ve Türkiye'nin küresel siyasette iddia ve imkan sahibi bir ülke konumuna geldiğini anlattı.

"Bu aziz millet için çalışmak şereftir"

Şair Sezai Karakoç'un "Biz, koşu bittikten sonra da koşan atlarız." dizesini anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Evet, bizim lügatimizde durmak olmadı. Bizim lügatimizde 'bitti' kelimesi olmadı. Bizim sözlüğümüzde 'yeter', 'yeterli' sözcükleri hiç olmadı. Türkiye'ye ilkleri yaşattık, Türkiye'yi rekordan rekora koşturduk ama bir gün bile olsun, 'bitti' demedik, 'yeter' demedik, 'yeterli" demedik. Her zaman kendimizle yarıştık, kendimizi aşmanın mücadelesini verdik. Bakınız bu aziz millet için çalışmak şereftir. Bu aziz millet için, bu aziz vatan için ter dökmek ibadettir. Biz bu şuurdan, bu anlayıştan, hamdolsun hiç uzaklaşmadık."

(Sürecek)