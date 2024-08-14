Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 23. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda konuştu: (4)

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milli çıkarlarımızı koruma ve savunma noktasında hep beraber kararlılık göstermemiz gerekiyor. Şunu unutmayalım, hangi siyasi görüşe mensup olursak olalım hepimiz aynı gemideyiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen 23. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'ndaki konuşmasında, Türkiye'de değişimleri gerçekleştirirken muhalefeti de en azından söylem düzeyinde dönüştürmeyi başardıklarını söyledi.

Başörtüsünün bazı kesimler için artık "öcü" olmaktan çıktığını belirten Erdoğan, "Zaman zaman bazı marjinaller tarafından küstahlıklar, çeşitli nobranlıklar sergilense de Türkiye, bir bütün olarak bu özgürlük konusunda mutabakat sağladı. Namaz, oruç, sakal, Kur'an, Kur'an eğitimi gibi konularda bir kesimin alerjisi önemli ölçüde törpülendi, aşındı. Atılan her özgürlük adımı karşısında, 'laiklik elden gidiyor' veya 'ülke bölünecek' korkusu, yerini büyük oranda öz güvene bıraktı." diye konuştu.

Türkiye'nin terörle mücadele konusunda eskisinden çok daha iyi bir yerde olduğunu kaydeden Erdoğan, farklı fikirlere, farklı hayat tarzlarına saygı konusunda göreve geldikleri döneme kıyasla ciddi mesafe aldıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Millete tepeden bakanları, milleti 'göbeğini kaşıyan adam' olarak görenleri her seçimde yenilgiye uğratarak, milli iradeyle barışmaya, Türkiye gerçeklerini kabullenmeye mecbur bıraktık. Ne eski CHP genel başkanının helalleşme kurnazlığını ne de mevcut CHP genel başkanının normalleşme söylemlerini AK Parti'nin 23 yıllık mücadelesinden bağımsız okumak mümkün değildir. Şunu artık milletimizin tamamı görmektedir, on yıllardır jakobenizmin, vesayetin, yasakların bekçiliğini yapan CHP, eski alışkanlıklarını pervasızca sürdürmekte artık zorlanmaktadır. Ana muhalefet partisindeki vitrin değişikliğinin ne kadarının vizyon ve zihniyet değişimine tahvil edileceğini elbette zamanla göreceğiz. CHP'nin milletle kavgasını bitirmesi en çok bizi mutlu edecektir. Bizim temennimiz, CHP'nin milletin değerleriyle barışması, milli iradeye teslim olması, demokrasiyi içselleştirmesi, yani normalleşmesidir."

"Milli çıkarlarımızı korumada hep beraber kararlılık göstermemiz gerekiyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı sınamaların yeni bir siyaset diline, yeni bir siyaset tarzına yönelik ihtiyacı had safhaya çıkardığına dikkati çekerek, "Terörle mücadele, ailenin korunması, tüm dünyada artan İslam karşıtlığı gibi tehditler, iktidar ve muhalefetiyle daha fazla konuşmamızı, temas ve diyalog halinde olmamızı elzem kılıyor. Milli çıkarlarımızı koruma ve savunma noktasında hep beraber kararlılık göstermemiz gerekiyor. Şunu unutmayalım, hangi siyasi görüşe mensup olursak olalım hepimiz aynı gemideyiz. Gemideki delikleri büyütmenin, hatta siyasi ihtirasların esiri olarak yeni delikler açmanın kimseye faydası olmaz." dedi.

Huzurun, güvenliğin ve refahın yolunun el ele verip gemiyi sahili selamete ulaştırmaktan geçtiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yasama döneminde böyle bir yaklaşımı hakim kılacaklarına inandığını, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak uzlaşmacı, yapıcı ve diyaloğa açık tavırlarını sürdüreceklerini vurguladı.

Erdoğan, AK Parti olarak 23 yıldır siyaseti, ülkeye, millete ve tüm insanlığa hizmet etmenin vasıtası olarak gördüklerini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Milletin emanetini hakkıyla taşımak için, milletin güvenine, teveccühüne mazhar olabilmek için gayret gösterdik. 23 yıl boyunca ne yaptıysak hüsnüniyetle yaptık, samimiyetle yaptık, aşkla yaptık, ülkemizin ve milletimizin menfaatlerini korumak için yaptık. Eksiklerimiz elbette olmuştur, kusurlarımız elbette vardır. Ama 23 yıl boyunca millete ihanetimiz asla söz konusu değildir. Allah ömür verdikçe bu çizgiden hiçbir zaman sapmayacağız. Daha nice yıllar boyunca inşallah milletimizle yol yürümeye, milletimizin sıkıntılarına çözüm üretmeye devam edeceğiz."

Ekonomideki sorunları çok iyi bildiklerini, ekonomi kurmaylarının da bu anlamda çalışmalarını sıkı bir disiplinle sürdürdüklerini bildiren Erdoğan, "Enflasyonda düşüş başladı. Fiyat istikrarını sağlayacak, daha önce yaptığımız gibi, ilan ettiğimiz takvim çerçevesinde enflasyonu tek haneli oranlara tekrar çekeceğiz. Kısa süre içinde, dar gelirlimiz ve emeklilerimiz başta olmak üzere her kesimi rahatlatacak seviyelere ulaşacağız." diye konuştu.

" İsrail'in bölgeyi tümüyle ateşe verme girişimlerinin önünde duracağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dış politikada yapıcı, proaktif, soğukkanlı ve ağırbaşlı tutumun sürdürüleceğini belirterek, şöyle devam etti:

"İsrail'in bölgeyi tümüyle ateşe verme girişimlerinin önünde duracağız. Bugün Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmut Abbas misafirimiz olacak. Yarın da şeref konuğu olarak, Filistin halkı adına Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna hitap edecek. Özgürlük mücadelesi veren Filisin halkının sesini dünyaya bir kez de Meclis kürsümüzden duyuracak. Netanyahu, Amerika'nın Temsilciler Meclisi'nde konuşma hakkına sahip olduğu kadar Mahmud Abbas'ın da ülkemiz parlamentosunda konuşma hakkına sahip olduğunu göstereceğiz. Gazze'deki 40 binden fazla masumun kanını döken bebek katili soykırımcı caniler, yaptıkları zulümlerin hesabını hukuka verinceye kadar mücadele edeceğiz. Operasyonlarımız neticesinde bitme noktasına gelen terörün dirilmesine de Suriye'nin kuzeyinde bir 'oldu-bitti'ye de göz yummayacağız."

"Kutsal değerlerimize saldırmayı aklının ucundan geçirenin gözünün yaşına bakmayız"

Türkiye'de ekonomi, güvenlik veya toplumsal huzuru bozma yönündeki hiçbir girişime izin vermeyeceklerini vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:

"Burada şu hususun altını özellikle çizmek isterim, farklı yaşam tarzlarını birbiriyle çatıştırmak, Türkiye'de bu çatışmayla bir istikrarsızlık oluşturmak isteyen, kökü dışarda girişimlerin tamamının farkındayız. 21'inci yüzyılda, 'Türkiye Yüzyılı'nda, lider ülke olma yolunda azimle ilerlerken, insanların kılık kıyafetlerinden, inançlarından, mezheplerinden, etnik kökenlerinden, yaşam tarzlarından dolayı keskin bir ayrışmaya gitmesi, Türkiye'ye husumettir, milletimize açık bir düşmanlıktır. Ezana, bayrağa, camiye, Kur'an'a, cami cemaatine, kutsal değerlerimize saldırmayı aklının ucundan geçirenin gözünün yaşına bakmayız. Şunu herkes bilsin ve anlasın, biz, İstiklal Savaşı'nı, bu semalarda ezan özgürce okunsun, camilerimiz açık kalsın, şanlı bayrağımız özgürce dalgalansın diye yaptık. Binlerce şehidimizi bunun için verdik. Açık söylüyorum, ezanla, bayrakla, camiyle, cami cemaatiyle derdi olan, bu değerlere husumet besleyen bu milletin evladı değildir, bu milletin düşmanıdır, Türk'ün düşmanıdır ve biz böyle bir zihniyete en küçük müsamaha göstermeyiz. Biz gençlerimizin, çocuklarımızın zehirlenmesine, vatan topraklarımızın İslam ve Müslüman karşıtı lümpen ırkçılık illetiyle işgal edilmesine göz yumacak bir parti, böyle bir iktidar değiliz."

Nesilleri, gençleri, kökü dışarıda bu tehlikeli akımlardan korumak amacıyla önümüzdeki dönemde çok daha hassas davranacaklarına işaret eden Erdoğan, "LGBT sapkınlığına nasıl bakıyorsak, bu tehdidi nasıl değerlendiriyorsak, Türk ve Müslüman düşmanlığından beslenen ırkçı saldırganlığa da aynı nazarla bakıyoruz. Her bir arkadaşımın, her bir teşkilat mensubumuzun da dikkatli, hassas olmasını rica ediyorum." şeklinde konuştu.

Erdoğan, partinin kuruluşundan bu yana geçen 23 yıllık süreçte hayatını kaybedenleri hayırla yad ederek Allah'tan rahmet diledi, bugüne kadar AK Parti'ye hizmet etmiş, duası ve oyuyla davalarına katkıda bulunmuş herkese şükranlarını sundu.

AK Parti'ye 2 milletvekili ve 13 belediye başkanı katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından AK Parti'ye katılan 13 belediye başkanı ve 2 milletvekiline rozetlerini taktı.

AK Parti'ye katılan belediye başkanlarının isimleri şöyle:

" Adana'nın Saimbey ilçesi Bağımsız Belediye Başkanı Mahmut Dal, Yeniden Refah Partisinden Feke Belediye Başkanı Cömert Özen, Elazığ'ın Bükardi Beldesi Bağımsız Belde Belediye Başkanı Ali Açmaz, Yeniden Refah Partisinden Erzurum Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, İYİ Partiden Horasan Belediye Başkanı Hayrettin Özdemir, Yeniden Refah Partisinden Köprüköy Belediye Başkanı Nevzat Karasu, Konya Doğanhisar Bağımsız Belediye Başkanı Ali Öztoklu, Yeniden Refah Partisinden Muş'un Yoncalı Beldesi Belediye Başkanı Fehim Kaya, Yeniden Refah Partisinden Yeşilova Belde Belediye Başkanı Ömer Faruk Yenilmez, Yeniden Refah Partisinden Ordu Çaybaşı Belediye Başkanı Mesut Karayiğit, Yeniden Refah Partisinden Samsun Ayvacık Belediye Başkanı Refahattin Şencan, Şanlıurfa Birecik Bağımsız Belediye Başkanı Mehmet Begit ve Uşak Banaz Bağımsız Belediye Başkanı Zafer Arpacı."

Programda ayrıca bağımsız milletvekilleri Seyithan İzsiz ile Ahmet Ersagun Yücel AK Parti'ye katıldı.

Programdan notlar

Programın yapıldığı salondaki ekrana, "Umudun, icraatın, geleceğin adı AK Parti" yazısı yansıtıldı.

Programda, AK Parti'nin 23 yıllık geçmişi, icraatları ve gelecek vizyonunun anlatıldığı video gösterimi ile sahne gösterisi sunuldu.

Salonda, AK Parti'nin 23. yılına özel hazırlanan "Yürü Türkiye'm" şarkısı çalındı.

Programa, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile bazı kabine üyeleri, milletvekilleri, parti yöneticileri ve davetliler de katıldı.

Program sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan partililerle aile fotoğrafı çektirdi.

(Bitti)