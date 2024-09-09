Erdoğan: Ordumuza Gölge Düşürülmesine İzin Vermeyeceğiz

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ordumuzun disiplinine, insicamına ve itibarına gölge düşürecek her türlü girişimin karşısındayız." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Ahlat'ta gerçekleştirilen son kabine toplantısından bugüne "aşk ile koşan yorulmaz" düsturuyla ülke ve millet için aşkla çalıştıklarını belirten Erdoğan, ağustos ayına damga vuran şanlı zaferlerin her sene olduğu gibi yine büyük bir coşkuyla anıldığını ifade etti.

Erdoğan, 26 Ağustos'ta Anadolu'nun kapılarını millete açan Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü yıl dönümünün gururla idrak edildiğini, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda da bu topraklardaki varlığı tescilleyen Büyük Zafer'in 102'nci yıl dönümünün aynı heyecanla kutlandığını söyledi.

Harp okullarının mezuniyet törenlerine iştirak ederek, genç teğmenlerin ve ailelerinin mezuniyet sevincini paylaştıklarını dile getiren Erdoğan, bu sene harp okullarından 103'ü misafir olmak üzere 1613 öğrencinin mezun olduğunu bildirdi.

Okul birincilerinin tamamının kadın teğmenler olmasının ayrıca anlamlı olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Vatanına, milletine, milli iradeye ve milletin inanç değerlerine yürekten bağlı gençlerimizi Türkiye Yüzyılı'nın mimarları olarak görüyoruz. İyi yetişmiş, disiplinli, vatanperver gençlerimizle daima iftihar ediyoruz. Milletimizin göz bebeği ve peygamber ocağı olan Türk Silahlı Kuvvetlerinin gücüne güç katan her adımın yanındayız." dedi.

Erdoğan, son 22 yılda "Güçlü Türkiye, Güçlü Ordu" şiarıyla her alanda çok önemli atılımlar gerçekleştirdiklerini belirterek, savunma sanayisinde yüzde 80 oranında dışa bağımlı bir ülkeyi, her türlü silah ve mühimmatını kendi imkanlarıyla üretir hale getirdiklerini söyledi. Erdoğan, Türkiye'nin İHA ve SİHA teknolojilerinde dünyanın ilk 3-4 ülkesinden birisi olduğunu kaydetti.

Uçak, helikopter, tank, füze, roket, bomba, silah, gemi, denizaltı ve daha pek çok başlıkta 22 yıl öncesine göre çok farklı bir seviyede olunduğunu dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ancak ordumuzun disiplinine, insicamına ve itibarına gölge düşürecek her türlü girişimin de karşısındayız. Demokratik denetim mekanizmaları çerçevesinde gerekli tahkikatı büyük bir hassasiyetle ve çok boyutlu bir şekilde yürütüyoruz. Kahraman ordumuzun yıpratılmasına da ordumuz üzerinden siyasi hesap görülmesine de hiçbir surette müsaade etmeyiz. Aynı hassasiyet Cumhuriyetimizin banisi, İstiklal Harbimizin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal için de geçerlidir."

Erdoğan, dün, aslına ve Gazi'nin hatırasına uygun olarak restore edilen Savarona Yatı'nı ziyaret ettiklerini hatırlattı.

"Milletimiz, bunların samimiyetsizliğinin gayet farkındadır"

Türkiye'ye en büyük zararı istismarcı siyaset anlayışının verdiğini, zamanla aktörler değişse de bu siyaset tarzının kötü bir muhalefet geleneği olarak varlığını halen sürdürdüğünü, son günlerde bunun tekrar ayyuka çıktığını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Muhalefet, yine istismar siyasetine sarılarak, 14-28 Mayıs ve 31 Mart seçimlerindeki 'şaibeli sicilini' aklamaya çalışıyor. Bizim burada söylemeye hicap edeceğimiz hakaretleri 3-5 oy uğruna sineye çekenler şimdi çıkmışlar yüzleri kızarmadan ahkam kesiyorlar.

Sınır ötesi ve okyanus ötesindekilerle ittifak yapıp iktidar hayali kuranlar bugün Gazi Mustafa Kemal üzerinden millete ayar vermeye kalkıyor. Türk Silahlı Kuvvetlerine 'Kimyasal silah kullandı' iftirası atanlara kol kanat gerenlerin, bugün söyledikleri hiçbir sözün kıymeti yoktur. Milletimiz, bunların samimiyetsizliğinin gayet farkındadır. Biz de bu oyuna gelmeyeceğiz. Ülkemize ve demokrasimize hiçbir hayrı dokunmayan bu kışkırtıcı dile kesinlikle prim vermeyeceğiz."

Erdoğan, dün Tunceli'nin Ovacık ilçesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan jandarmalar ile bugün Irak'ın kuzeyinde Gara bölgesinde şehit olan üsteğmene Allah'tan rahmet diledi. Şehitlerin acılı ailelerine, silah arkadaşlarına ve millete başsağlığı dileklerini ileten Erdoğan, kazada yaralanan jandarmaya da acil şifalar temenni etti.

"Bu sene hedefimiz 60 milyon turist, 60 milyar dolarlık turizm geliri"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Eylül'de hizmete giren Rixos Tersane İstanbul Oteli'nin İstanbul'un turizmine ve tanıtımına önemli katkılar yapacağına inandığını belirtti.

Geçen sene İstanbul'u 17 milyon 370 bin turistin ziyaret ettiğini, ülke olarak dünyanın her köşesinden 56 milyon 700 bin kişinin misafir edildiğini anlatan Erdoğan, "Bu sene hedefimiz 60 milyon turist, 60 milyar dolarlık turizm geliridir. Yılın ilk 7 ayında 35 milyon turisti ülkemizde ağırladık. Bölgemizdeki sıcak çatışmalara rağmen turizm sezonumuz iyi geçiyor. Turizmde 2024 hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyoruz." diye konuştu.

"Sivil anayasa, ihtiyaçtan öte bir zorunluluk"

Eylül ayının ilk mesai günü adli yıl açılış töreninin gerçekleştirildiğini hatırlatan Erdoğan, yeni yasama yılıyla birlikte yeni ve sivil anayasa meselesine biraz daha ağırlık verileceğini söyledi.

Erdoğan, "Türk demokrasisinin, darbelerle ve darbeci zihniyetle hesaplaşmasını tamamlayabilmesi için sivil anayasa, ihtiyaçtan öte bir zorunluluktur. 15 Temmuz milli irade destanına imza atan bir milletin darbecilerin yaptığı anayasaya mecbur bırakılmasını doğru da adil de bulmuyoruz. Son yılların temsil zemini en geniş meclisi olan 28'inci dönemin yeni ve sivil anayasa yapması millete karşı ödevidir. Meclis'in bu vazifesini yerine getirebilmesi için elimizden geleni yapacağız." şeklinde konuştu.

"Her fırsatta 'Kudüs kırmızı çizgimizdir' diyoruz"

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'yi ve heyetini resmi ziyaret kapsamında 4 Eylül'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde misafir ettiklerini hatırlatan Erdoğan, şubat ayındaki tarihi ziyaretin ardından Sisi'nin iadeiziyaretiyle Türkiye-Mısır ilişkilerinin çok daha ileriye taşındığını ifade etti.

Farklı alanlarda imzalanan 17 mutabakat zaptıyla bu önemli ziyaretin taçlandığını dile getiren Erdoğan, Gazze, Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika başta olmak üzere bölgesel konularda Mısır ile yakın diyalog içinde olunduğunu söyledi.

Gazze'de ateşkesin tesisi ve yardımların engelsiz girişi için yürüttükleri arabuluculuk çalışmalarında Mısır makamlarına destek verdiklerini aktaran Erdoğan, " İsrail'in yayılmacı politikalarına hız verdiği bir dönemde tüm bölge ülkeleri olarak dayanışma hattını tahkim etmemiz gerekiyor. 12'nci ayına giren Gazze'deki soykırım karşısında İslam aleminin daha kararlı bir duruş sergilemesi için çabalarımızı hızlandırdık." dedi.

-"İslam İşbirliği Teşkilatının bu saldırılara bigane kalması düşünülemez"

Erdoğan, İsrail hükümetinin, işgal ve istila politikasını ilk kıble Mescid-i Aksa'yı da içine alacak şekilde genişletme arayışında olduğunun artık çok net görüldüğüne dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Harem-i Şerif'e yönelik Siyonistlerin tacizleri ve baskınları artmaktadır. Bunların hepsini yakından takip ediyoruz. Daha önce de söyledim, bugün tekrar vurgulamak istiyorum. Merhum Nuri Pakdil'in ifadesiyle yüreğimizin yarısı Mekke'dir, geri kalanı da Medine'dir, üstünde de bir tül gibi Kudüs vardır. Bunun için her fırsatta 'Kudüs kırmızı çizgimizdir' diyoruz. Görevi Kudüs davasına sahip çıkmak olan İslam İşbirliği Teşkilatının günden güne pervasızlaşan bu saldırılara bigane kalması düşünülemez. Teşkilatın, daha fazla vakit kaybetmeden liderler seviyesinde toplanması ve İslam dünyasının kararlı tutumunu ortaya koyması aciliyet arz ediyor. Bununla ilgili temaslarımızı yoğunlaştırarak sürdüreceğiz."

(Sürecek)