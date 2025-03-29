Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı dolayısıyla yoğun diplomasi trafiği - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı dolayısıyla yoğun diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın...

29.03.2025 22:16
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın da aralarında bulunduğu birçok liderle telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram arifesinde yoğun diplomasi trafiği yürüttü. İkili ilişkiler, bölgesel ve küresel konuların konuşulduğu görüşmelerin başlıca gündem maddesi ise İsrail'in başta Gazze olmak üzere Lübnan ve Suriye'ye saldırıları oldu.

Erdoğan, Katar, Filistin, Mısır, İran, Azerbaycan, Bosna-Hersek, Senegal, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri ve KKTC'nin liderleriyle yaptığı görüşmelerde, Ramazan Bayramı tebriklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin telefon görüşmesinde, Türkiye ile Katar ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Erdoğan, görüşmede, İsrail'in Gazze, Lübnan ve Suriye'deki saldırıları ve zulümleri sebebiyle bayramın buruk karşılandığını, akan kan ve gözyaşlarının dindirilmesi ve mazlumlara yardım için azami gayret göstermeye devam edeceklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefon görüşmesinde, ikili ilişkilerin ele alınmasının ardından, Türkiye ve İran arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi için gayretlerin devam edeceğini belirtti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefonda görüştüğü liderlerden biri de Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas oldu.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları, bölgesel ve küresel konuların konuşulduğu görüşmede Erdoğan, İsrail'in yeniden şiddetlenen saldırıları nedeniyle Gazze'deki insani krizin derinleştiğini, Filistinlilerin bu süreci ancak birlik içerisinde yekvücut olarak aşabileceğini ifade etti.

Türkiye'nin her platformda Filistin'in sesini duyurmak için gayret göstermeye devam edeceğini belirten Erdoğan, Filistin halkının en kısa zamanda barışa ve huzura kavuşması temennisinde bulundu.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi ile görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi ile telefon görüşmesinde, Türkiye ile Mısır'ın bölgeyi ilgilendiren meselelerde eşgüdüm halinde hareket etmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Erdoğan, İsrail'in Gazze'de sağlanan ateşkesi ihlal etmesi sonrası bölgede yeniden başlayan soykırımın bir an önce son bulması, kalıcı ateşkesin ve barışın sağlanması için Türkiye ile Mısır'ın birlikte çalışmasının faydalı olacağını belirtti.

Türkiye'nin Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğini vurgulayan Erdoğan, insani yardımların El- Ariş limanına sevkiyatının süreceğini, Mısır'ın desteklerine de müteşekkir olduklarını ifade etti.

Erdoğan, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Hırvat Üyesi Zeljko Komsic ile de telefonda görüşme gerçekleştirdi. İkili ilişkilerin konuşulduğu görüşmede Erdoğan, Türkiye'nin Bosna-Hersek'in toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve anayasal düzenini korumak için desteğinin süreceğini vurguladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, görüşme yaptığı bir diğer isim Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev oldu. İkili ilişkiler, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı görüşmede Erdoğan, Türkiye ile Azerbaycan'ın "iki devlet tek millet" anlayışıyla işbirliğini geliştirmeye devam edeceğini belirtti.

Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Diakhar Faye ile telefon görüşmesinde, iki ülke arasında birçok alanda ilişkileri geliştirmek için gayretlerin sürdüğünü, iş birliğinin atılacak adımlarla ileriye taşınacağına inandığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bir diğer isim Ürdün Kralı 2. Abdullah oldu. İkili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı görüşmede Erdoğan, İsrail'in Filistin, Suriye ve Lübnan'a yönelik saldırılarının tamamen durdurulup, huzur ve istikrarın hakim kılınması için bölge ülkelerinin ve uluslararası toplumun gayretlerini artırarak birlikte çalışmasının gerektiğini belirtti.

BAE Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile görüşme

Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konuların değerlendirilmesinin ardından, bölgedeki huzur ve istikrarı sağlamak için iki ülkenin ortak çabalarını artırması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, telefonda görüştüğü liderler arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da yer aldı. Tatar, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Türk halkının bayramını kutladı.

Erdoğan da Türkiye'nin her zaman olduğu gibi KKTC halkının yanında olmaya devam edeceğini belirterek, Tatar ile bütün Kıbrıs Türklerinin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı dolayısıyla yoğun diplomasi trafiği - Son Dakika

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