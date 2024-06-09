Cumhurbaşkanı Erdoğan Dünya Tütünsüz Günü ve Çevre Haftası Programı\'nda konuştu: (3)

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tütün endüstrisinin hükümetlere etki etme çabası içinde olduğunu belirterek, "Çok değişik kanallardan girmek suretiyle acaba 'Türkiye'ye nasıl sızarız?' ve bunlar dünyada güçlü, dev markalar ama biz bugüne kadar bu oyuna gelmedik, inşallah bundan sonra da gelmeyeceğiz." dedi.

"Dünya Tütünsüz Günü ve Çevre Haftası Programı" kapsamında Türkiye ile dünyanın farklı ülkelerinden İstanbul'a gelen gençler ve sporcularla Vahdettin Köşkü'nde buluşan Erdoğan, programda konukların tütün ve tütün ürünleriyle ilgili değerlendirmelerini dinledi.

Programa katılan 13 yaşındaki Tanzanyalı bir öğrenci, filmler, dergiler, çizgi filmler ve sosyal medya aracılığıyla tütünün kendilerini nasıl etkilediğinden söz etti.

Medyanın yıllardır karakterleri sigara içerken gösterdiğini, özellikle genç izleyicilere havalı ve normal görünmesini sağladığını belirten öğrenci, "Yasaklara rağmen tütün endüstrisi hala insanlara ulaşmakta. İnfluencerlar, sosyal medyadakiler tütün ürünleriyle çekilmiş fotoğraflar paylaşıyorlar. Sigara içmeyi cazip hale getiriyorlar, ayrıca dergiler şık fotoğraf çekimleri yapıyorlar, tütüne yer veriyorlar. Bunlar olumsuz bir etkiye katkıda bulunuyor. Bu tehlikeleri vurgulamak için katı kurallara ve farkındalık kampanyalarına ihtiyaç var. Bilinç artırmamız gerekiyor ve tütün reklamlarının medyaya nasıl sızdığının farkına vararak halk sağlığını koruyabiliriz ve sigara içmeyi caydırabiliriz." ifadelerini kullandı.

Dünya Boks Şampiyonu Ayşe Çağırır da, Tanzanyalı öğrencinin belirttiği gibi tütün reklamlarının gençleri etkileyerek sigara içmeyi cazip hale getirdiğini belirtti.

Sağlığı ve geleceği korumanın en iyi yolunun tütün ürünlerinden uzak durmak ve spora yönelmek olduğunu belirten Çağırır, "Spor yapmak sadece bedenimizi güçlendirmekle kalmaz aynı zamanda zihinsel sağlığımızı da destekler. Spor sayesinde disiplinli, kararlı ve hedeflere odaklı bir birey olabiliriz. Sağlıklı bir yaşam sürmek için de sporu hayatımızın bir parçası yapabiliriz." diye konuştu.

Konuşmasının ardından Çağırır'a kaç kiloda dünya şampiyonu olduğunu soran Erdoğan, "48 kiloda dünya şampiyonu ama sigara içmiyor." dedi.

Kendilerinden küçük kardeşlerine örnek olduklarını belirten Çağırır, aynı zamanda beden eğitimi öğretmeni olduğunu ve öğrencileriyle de bunu konuştuklarını anlattı.

Bağcılar'da ikamet ettiğini dile getiren Çağırır, Belediye Başkanı Abdullah Özdemir'e de ilçede yaptığı yenilikler ve spor merkezleri için teşekkürlerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Çağırır'a tespiti için teşekkür ederek, başarılarının artarak devam etmesini diledi.

Birleşik Krallık'tan Türkiye'ye gelen 15 yaşındaki bir öğrenci de ülkesinde yakın zamanda yürürlüğe giren yasadan bahsetti.

2009 yılı ve sonrasında doğan kişilerin yasal olarak sigara veya elektronik sigaraya ulaşmasını yasaklayan bir yasa olduğunu belirten öğrenci, "(Yasa) Birleşik Krallık Avam Kamarası tarafından onaylandı. Bu, yasa dışı olacağı için tütün temelli hastalıkların büyük ölçüde azalacağı anlamına geliyor. Bu daha sağlıklı bir topluma yol açabilir ve fonların tütün temelli hastalıklar yerine diğer hastalıklara yönlendirilmesine yardımcı olabilir." diye konuştu.

Tasarının kabul edilmesinin, pasif içicilik riskini ve tütün temelli kirliliği önemli ölçüde azaltacak olmasının önemine vurgu yapan öğrenci, "Ülkedeki insanların sağlığını iyileştirecek ve küresel olarak sigara tomurcuklarından kaynaklı kirliliği ve çöpü azaltacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerekirse yasa ile ilgili Birleşik Krallık'la iletişim kurulabileceğini belirtti.

AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut da yasanın buraya da adapte edilebileceğini belirterek, "2009 yılında doğan çocuklar, artık sigarayı alamayacak ya da herhangi bir tütün ürününü alamayacak. Çok güzel bir kanun, çocukları korumak adına. Biz bunu çalışalım inşallah." diye konuştu.

"Pasif içiciliğin yan etkilerini antrenmanlarımda hissediyorum"

Programa katılan milli atlet Mizgin Ay da, küçükken çok sigara içilen bir ortamda büyüdüğünü, 10 yaşında spora başladığını ve antrenmanlarda koşarken çok zorlandığını anlattı.

Bir gün antrenmanda bayıldığını anlatan Ay, şöyle konuştu:

"Hastaneye gittik, sigara dumanından dolayı akciğer kapasitem düşmüş. Antrenörüm derhal ailemle görüştü ve 'Mizgin'in yanında bir daha kesinlikle sigara içilmesin' dedi. Hemen antrenmanlarıma ve derecelerime yansıdı. İlk yılımda Türkiye şampiyonu oldum, daha sonraki yıllarda Türkiye rekorları kırmaya başladım, 45 Türkiye rekoru kırdım ve 2017 yılında da dünya yıldızlar atletizm şampiyonasında 100 metrede Cumhuriyet tarihimizin ilk dünya şampiyonluğunu elde ettim."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tebrik ettiği Ay, "Şimdi hala küçük yaşta pasif içici olarak sigara dumanının oluşturduğu yan etkileri antrenmanlarımda hissediyorum. Kendi geçmişimi değiştiremem ama gelecek nesil için tamamen sigarasız bir ortam oluşması için her zaman elimden ne geliyorsa yapacağım." ifadelerini kullandı.

Oyuncu Berat Efe Parlar ise 15 yıl önce 'Sigaranı da beni de yakma' adlı kamu spotunda oynadığını ve o zamandan itibaren pasif içiciliğin zararlarını yakından takip ettiğini kaydetti.

Pasif içicilikten dünyada yılda 600 bin kişinin öldüğünü belirten Parlar, "Kimilerimiz annesiz kimilerimiz babasız kimilerimiz kardeşsiz kalıyor ve dünya çok kötü bir yere gidiyor. Unutmayalım, bugünün pasif içicileri, yarının tüketicileridir. Lütfen kullanmayalım, kullandırtmayalım. Bazı şeylerin değerini kaybettiğimizde anlamayalım." dedi.

"Sayın Cumhurbaşkanının bu konudaki liderliği bütün dünya liderlerine örnek olmalı"

Ankara'da okuyan Etiyopyalı bir üniversite öğrencisi de, sigara devlerinin düşük gelirli ülkelerde yatırım yaparak ekonomik kalkınma vaadiyle hükümetleri ve halkı etkisi altına aldığına dikkati çekti.

Bu şirketlerin genellikle yerel ekonomiyi canlandıracaklarını ve yeni istihdam alanı yaratacaklarını iddia ettiklerini belirten üniversite öğrencisi, bu işlerin genellikle düşük ücretli, sağlıksız ve uzun saatler çalışmayı gerektiren işler olduğunu ve bu tür iş vaatlerinin uzun vadede halkın genel refahını ve sağlığını olumsuz etkilediğini kaydetti.

Sigara kullanımının, tedavisi zor ve pahalı hastalıklara neden olduğunu, sağlık sistemini zayıflattığını ve fakirliğe neden olduğunu belirten Etiyopyalı öğrenci, "Tütün endüstrilerinin gizli gündemlerinden biri de hükümetlere etki etme çabalarıdır. Tütün şirketleri lobicilik faaliyetleriyle hükümet politikalarını kendi lehine değiştirmeye çalışıyor. Bu şirketler sigara kullanımını azaltmaya yönelik yasal düzenlemelere karşı çıkarak halk sağlığını tehlikeye atıyor. Bu sömürü sistemine karşı daha bilinçli olmalı ve bu tür zararları en aza indirmek için gerekli adımları atmalıyız. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu konudaki liderliği ve her zaman halk sağlığı tarafında olması bütün dünya liderlerine örnek olmalı." ifadelerini kullandı .

Konuşması ve tespiti için üniversite öğrencisine teşekkür eden Erdoğan, "Tespitiniz çok yerinde, çok değişik kanallardan girmek suretiyle acaba 'Türkiye'ye nasıl sızarız?' ve bunlar dünyada güçlü, dev markalar. Ama biz bugüne kadar bu oyuna gelmedik, inşallah bundan sonra da gelmeyeceğiz." diye konuştu.

Kaptanlığını yapmış olduğu TEKNOFEST ekibiyle programa katıldığını belirten Marmara Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği öğrencisi Mete Gündüz, gençlerin vizyonunu genişleten, toplumsal ilerlemeyi destekleyen ve Türkiye'nin global arenadaki konumunu güçlendirme fırsatını kendilerine sunan organizasyona vermiş oldukları destek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Gündüz, gençler olarak Türkiye'nin geleceğini bilim, teknoloji ve endüstriyle mümkün gördüklerini belirtti.

Geçen yıl TEKNOFEST'te robotik endüstrisi alanında ekip olarak Türkiye birincisi olduklarını belirten Marmara Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğrencisi Fatih Küçük ise insan sağlığını hiçe sayarak küresel çapta milyarlarca dolar kazanan tütün endüstrisi yerine, kendilerinin Türkiye'nin bilim, teknoloji, inovasyon ve robotik teknolojileriyle sanayiyi ileri taşıyabilmek adına gece gündüz demeden canla başla çalıştıklarını dile getirdi.

Küçük, hiçbir takım arkadaşının tütün ürünü kullanmadığını ve bu konu üzerinde de oldukça titiz olduklarını belirtti.

Gençlerin konuşması üzerine teşekkür eden Erdoğan, şunları söyledi:

"Bu tabii bütün gençlere örnek. Hep beraber bu gayretin içerisinde olmalıyız, bu oyuna kız-erkek gelmemeliyiz. Tabii birçok yerde ben gençlerimizin böyle kenara köşeye çekilip oralarda sigara içtiklerini gördüğüm zaman, bir Cumhurbaşkanı olarak gerçekten çok üzülüyorum. Onlar için üzülüyorum. Az önce işte kızımızın söylediği gibi, akciğerlerinin nasıl bir duman tütsüsüyle örtüldüğünü görmesi... Bir doktor arkadaşım, beni hastane ziyaretinde bir akciğer operasyonuna soktu ve akciğer ameliyatında bana akciğerin sigara içen bir bayanda nasıl olduğunu gösterdi. O bembeyaz akciğer, o sigara sebebiyle maalesef siyah noktalarla örülmüştü. Dedi 'buradan kaynaklanıyor'. İşte bunun için de tavsiyemiz sakın sigara içmeyin."

(Sürecek)